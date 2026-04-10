Росіяни майже 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємства, гуртожиток та магазини
Упродовж дня російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом був Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.
Унаслідок атак понівечені підприємство, гуртожиток, магазини, приватні будинки і автомобілі.
Синельниківський район
На Синельниківщині росіяни поцілили по Дубовиківській та Петропавлівській громадах. Пошкоджене агропідприємство.
Зазначається, що минулося без постраждалих.
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