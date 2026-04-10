УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19310 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
869 0

Росіяни майже 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємства, гуртожиток та магазини

Обстріл Дніпропетровщини

Упродовж дня російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом був Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.

Унаслідок атак понівечені підприємство, гуртожиток, магазини, приватні будинки і автомобілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три райони Дніпропетровщини під ударами: двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Дубовиківській та Петропавлівській громадах. Пошкоджене агропідприємство.

Зазначається, що минулося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених

Автор: 

обстріл (35161) Нікополь (1584) Дніпропетровська область (5252) Нікопольський район (841) Синельниківський район (591)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 