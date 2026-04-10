Россияне почти 50 раз нанесли удары по Днепропетровщине: повреждены предприятия, общежитие и магазины
В течение дня российские войска почти 50 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады.
Вследствие атак повреждены предприятия, общежитие, магазины, частные дома и автомобили.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Дубовиковской и Петропавловской громадам. Повреждено агропредприятие.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
