Россияне почти 50 раз нанесли удары по Днепропетровщине: повреждены предприятия, общежитие и магазины

В течение дня российские войска почти 50 раз обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области из артиллерии и с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады.

Вследствие атак повреждены предприятия, общежитие, магазины, частные дома и автомобили.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удары по Дубовиковской и Петропавловской громадам. Повреждено агропредприятие.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

