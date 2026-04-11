РФ обстреляла Никопольский и Синельниковский районы: пожар и поврежденная инфраструктура. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области российские войска более 10 раз наносили удары по районам. Под ударами оказались Никополь и населенные пункты Синельниковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Никопольский район

Враг атаковал район FPV-дронами и РСЗО. Целились по райцентру, Покровской сельской и Марганецкой громадам.

Горели два грузовика. Повреждены предприятие, многоэтажка и магазин. В результате вечерних атак повреждены больница и еще одна многоэтажка.

Синельниковский район

Оккупанты нанесли удары по Николаевской и Украинской громадам с помощью БПЛА.

Повреждена инфраструктура, частный дом и 3 автомобиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне почти 50 раз нанесли удары по Днепропетровской области: повреждены предприятия, общежитие и магазины

Последствия атаки









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три района Днепропетровской области - под ударами: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж