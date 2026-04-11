РФ обстреляла Никопольский и Синельниковский районы: пожар и поврежденная инфраструктура. ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области российские войска более 10 раз наносили удары по районам. Под ударами оказались Никополь и населенные пункты Синельниковского района.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.
Никопольский район
Враг атаковал район FPV-дронами и РСЗО. Целились по райцентру, Покровской сельской и Марганецкой громадам.
Горели два грузовика. Повреждены предприятие, многоэтажка и магазин. В результате вечерних атак повреждены больница и еще одна многоэтажка.
Синельниковский район
Оккупанты нанесли удары по Николаевской и Украинской громадам с помощью БПЛА.
Повреждена инфраструктура, частный дом и 3 автомобиля.
Последствия атаки
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль