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РФ обстреляла Никопольский и Синельниковский районы: пожар и поврежденная инфраструктура. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области российские войска более 10 раз наносили удары по районам. Под ударами оказались Никополь и населенные пункты Синельниковского района.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

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Никопольский район

Враг атаковал район FPV-дронами и РСЗО. Целились по райцентру, Покровской сельской и Марганецкой громадам.

Горели два грузовика. Повреждены предприятие, многоэтажка и магазин. В результате вечерних атак повреждены больница и еще одна многоэтажка.

Синельниковский район

Оккупанты нанесли удары по Николаевской и Украинской громадам с помощью БПЛА.

Повреждена инфраструктура, частный дом и 3 автомобиля.

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Последствия атаки

Обстрелы Днепропетровской области 11 апреля
Обстрелы Днепропетровской области 11 апреля
Обстрелы Днепропетровской области 11 апреля
Обстрелы Днепропетровской области 11 апреля

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три района Днепропетровской области - под ударами: двое погибших, есть раненые. ФОТОрепортаж

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обстрел (33805) Никополь (1422) Днепропетровская область (5432) Никопольский район (839) Синельниковский район (590)
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