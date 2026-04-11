Новости Обстрелы Днепропетровщины
Враг нанес удар по Никополю: погиб мужчина, сгорели грузовики

Удар по Никополю

Утром 11 апреля 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали Никополь в Днепропетровской области. Погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"В результате атаки сгорели два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб на месте", - отметил он.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что жители Никополя обратились к главнокомандующему ВСУ с призывом усилить оборону Никополя.
  • Российские войска обстреливают Никополь с противоположного берега Днепра, с позиций в Энергодаре. В апреле ситуация с безопасностью в Никополе ухудшилась.
  • В Никопольском районе введены временные ограничения, направленные на повышение безопасности жителей в преддверии пасхальных праздников. В частности, с 10 по 13 апреля в ряде общин запрещена работа рынков, базаров и любая уличная торговля.

Никополь Днепропетровская область Никопольский район
❗️ Ситуація в Гуляйполі Запорізької області на межі критичної - цілі колони до 65 транспортних засобів путін майже щодня масовано перекидає на цей напрямок, - керівник Центру вивчення окупації Андрющенко.

Також активно ЗС РФ без зупинки постачає бронетехніку класу БМП/БТР. Не менше 50 одиниць загалом.
11.04.2026 10:46 Ответить
Бідні люди міста Нікополь, і ніхто їх не збирається захищати(
11.04.2026 11:14 Ответить
 
 