Враг нанес удар по Никополю: погиб мужчина, сгорели грузовики

Утром 11 апреля 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали Никополь в Днепропетровской области. Погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"В результате атаки сгорели два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб на месте", - отметил он.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что жители Никополя обратились к главнокомандующему ВСУ с призывом усилить оборону Никополя.

Российские войска обстреливают Никополь с противоположного берега Днепра, с позиций в Энергодаре. В апреле ситуация с безопасностью в Никополе ухудшилась.

В Никопольском районе введены временные ограничения, направленные на повышение безопасности жителей в преддверии пасхальных праздников. В частности, с 10 по 13 апреля в ряде общин запрещена работа рынков, базаров и любая уличная торговля.

