Россияне более 60 раз нанесли удары по Днепропетровщине: одна раненая, повреждены дома и инфраструктура

В течение дня 11 апреля российские войска более 60 раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненая.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали сам Никополь, Червоногригоровская, Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Возникли пожары.

Вследствие атак повреждены инфраструктура, многоквартирные и частные дома, магазин, хозяйственные постройки, грузовики.

Ранена 64-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.

Читайте также: Враг нанес удар по Никополю: погиб мужчина, сгорели грузовики

Криворожский район

В Криворожском районе под ударом оказались Софиевская, Новопольская, Зеленодольская и Грушевская громады. Разрушены дом и автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ обстреляла Никопольский район и Синельниковский район: пожар и поврежденная инфраструктура. ФОТОрепортаж