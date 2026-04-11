Россияне более 60 раз нанесли удары по Днепропетровщине: одна раненая, повреждены дома и инфраструктура
В течение дня 11 апреля российские войска более 60 раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, вследствие чего есть раненая.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали сам Никополь, Червоногригоровская, Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Возникли пожары.
Вследствие атак повреждены инфраструктура, многоквартирные и частные дома, магазин, хозяйственные постройки, грузовики.
Ранена 64-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно.
Криворожский район
В Криворожском районе под ударом оказались Софиевская, Новопольская, Зеленодольская и Грушевская громады. Разрушены дом и автомобиль.
