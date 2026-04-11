Війська РФ ударили КАБами по Краматорську: щонайменше 10 поранених, є руйнування. ВIДЕО

Щонайменше 10 людей поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог засипає місто КАБами

За його словами, вже зранку росіяни скинули на місто 3 авіабомби - одна з них поцілила в житловий будинок.

Пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.

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"Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо.

Оце і є вся ціна російським балачкам про "перемир'я" - вони прийшли сюди вбивати і нищити. Ніякий мир їм не потрібен", - наголошує очільник області.

Обстріли за добу

За даними ОВА, минулої доби, 10 квітня, ворог обстрілював 3 райони області.

Покровський район. У Добропіллі загинула людина.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт і автомобіль. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено 5 приватних будинків і адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 приватні будинки.

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