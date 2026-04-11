Війська РФ ударили КАБами по Краматорську: щонайменше 10 поранених, є руйнування. ВIДЕО
Щонайменше 10 людей поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог засипає місто КАБами
За його словами, вже зранку росіяни скинули на місто 3 авіабомби - одна з них поцілила в житловий будинок.
Пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок.
"Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо.
Оце і є вся ціна російським балачкам про "перемир'я" - вони прийшли сюди вбивати і нищити. Ніякий мир їм не потрібен", - наголошує очільник області.
Обстріли за добу
За даними ОВА, минулої доби, 10 квітня, ворог обстрілював 3 райони області.
- Покровський район. У Добропіллі загинула людина.
- Краматорський район. У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт і автомобіль. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено 5 приватних будинків і адмінбудівлю.
- Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 приватні будинки.
Топ коментарі
+8 Randall Flag #387882
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+6 Валентин Коваль #620706
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+5 Alex K #531926
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