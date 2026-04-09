Доба на Донеччині: 6 поранених і понад 1500 ударів. ФОТО

На Донеччині зафіксовано 1 528 російських ударів за добу. Унаслідок атак у різних населених пунктах області поранено 6 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Краматорський район

По Слов’янську росіяни вдарили чотирма FPV-дронами – поранили мирного жителя, пошкодили 2 цивільних авто.

Одна людина постраждала в Миколаївці, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Троє поранених – в Олексієво-Дружківці, пошкоджено мопед.

У Біленькому внаслідок ударів БпЛА травмовано цивільну особу, пошкоджено три приватних будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині зупинилися остання ТЕС під контролем України: яка причина?

Три ворожих дрони атакували Краматорськ – пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, котельня, 2 цивільних авто. У Малотаранівці та Шабельківці пошкоджено по одному магазину.

У Дружківці FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок.

Покровський район

На Добропілля війська РФ скинули бомбу "КАБ-250" – зруйновано багатоквартирний будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами РФ 2 райони, у Лимані загинула людина, пошкоджено багато будинків. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих атак





