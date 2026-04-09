Доба на Донеччині: 6 поранених і понад 1500 ударів. ФОТО
На Донеччині зафіксовано 1 528 російських ударів за добу. Унаслідок атак у різних населених пунктах області поранено 6 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Краматорський район
По Слов’янську росіяни вдарили чотирма FPV-дронами – поранили мирного жителя, пошкодили 2 цивільних авто.
Одна людина постраждала в Миколаївці, пошкоджено багатоквартирний будинок.
Троє поранених – в Олексієво-Дружківці, пошкоджено мопед.
У Біленькому внаслідок ударів БпЛА травмовано цивільну особу, пошкоджено три приватних будинки.
Три ворожих дрони атакували Краматорськ – пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, котельня, 2 цивільних авто. У Малотаранівці та Шабельківці пошкоджено по одному магазину.
У Дружківці FPV-дрон пошкодив багатоквартирний будинок.
Покровський район
На Добропілля війська РФ скинули бомбу "КАБ-250" – зруйновано багатоквартирний будинок.
Наслідки ворожих атак
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