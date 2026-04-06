Доба на Донеччині: під ударами РФ 2 райони, у Лимані загинула людина, пошкоджено багато будинків. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 5 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
Як зазначається, у Лимані загинула людина. У Миколаївці пошкоджено 12 приватних будинків 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі, у Малинівці пошкоджено 15 будинків, ще 1 - у Райгородку. У Слов'янську пошкоджено 13 приватних будинків і 2 крамниці. У Краматорську пошкоджено автівку. У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено приватні будинки.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Наслідки
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