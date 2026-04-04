Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, у Краматорську 6 загиблих та 8 поранених. ФОТО

Минулої доби, 3 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

За даними ОВА, у Миколаївці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки і господарчі споруди. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Краматорську 6 людей загинули і 8 поранені, пошкоджено адмінбудівлі та численні будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено людину.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

"Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини", - додав очільник області.







Що передувало?

Як повідомлялося, 3 квітня окупанти скинули на Краматорськ 5 авіабомб: двоє загиблих і троє поранених.

Згодом стало відомо, що РФ вдруге за день атакувала Краматорськ ФАБами: загинули четверо людей, зокрема підліток, двох чоловіків поранено.

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