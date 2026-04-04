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Доба на Донеччині: під ударами РФ два райони, у Краматорську 6 загиблих та 8 поранених. ФОТО
Минулої доби, 3 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
За даними ОВА, у Миколаївці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки і господарчі споруди. У Слов'янську пошкоджено приватний будинок. У Краматорську 6 людей загинули і 8 поранені, пошкоджено адмінбудівлі та численні будинки. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок. У Дружківці поранено людину.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
"Всього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини", - додав очільник області.
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