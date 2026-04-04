Сутки в Донецкой области: под ударами РФ два района, в Краматорске 6 погибших и 8 раненых. ФОТО

За прошедшие сутки, 3 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

По данным ОГА, в Николаевке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные постройки. В Славянске поврежден частный дом. В Краматорске 6 человек погибли и 8 ранены, повреждены административные здания и многочисленные дома. В Спаско-Михайловке Новодонецкой громады поврежден частный дом. В Дружковке ранен человек.

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Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады повреждены частные дома.

"Всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области", - добавил глава области.







Что предшествовало?

Как сообщалось, 3 апреля оккупанты сбросили на Краматорск 5 авиабомб: двое погибших и трое раненых.

Впоследствии стало известно, что РФ во второй раз за день атаковала Краматорск ФАБами: погибли четверо человек, в том числе подросток, двое мужчин ранены.

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