Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, трое погибших и более 20 раненых. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 29 марта, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Доброполье ранен человек.

Краматорский район

По данным ОГА, в Хрестище Святогорской громады ранен человек, поврежден частный дом. В Николаевке повреждены хозяйственные помещения и гаражи, в Райгородке - 3 частных дома. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки, гостиница и 3 автомобиля. В Краматорске 3 человека погибли и 16 ранены, повреждены 11 частных домов, 7 многоэтажек, 5 административных зданий, магазин, кафе и 6 автомобилей. В Алексеево-Дружковке ранены 2 человека.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.









Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, среди них ребенок, еще 17 - ранены.

