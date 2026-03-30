Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, трое погибших и более 20 раненых. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 29 марта, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
Как отмечается, в Доброполье ранен человек.
Краматорский район
По данным ОГА, в Хрестище Святогорской громады ранен человек, поврежден частный дом. В Николаевке повреждены хозяйственные помещения и гаражи, в Райгородке - 3 частных дома. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки, гостиница и 3 автомобиля. В Краматорске 3 человека погибли и 16 ранены, повреждены 11 частных домов, 7 многоэтажек, 5 административных зданий, магазин, кафе и 6 автомобилей. В Алексеево-Дружковке ранены 2 человека.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.
Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, среди них ребенок, еще 17 - ранены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль