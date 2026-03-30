Сутки на Донетчине: под ударами - 3 района, трое погибших и более 20 раненых. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 29 марта, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Доброполье ранен человек.

Краматорский район

По данным ОГА, в Хрестище Святогорской громады ранен человек, поврежден частный дом. В Николаевке повреждены хозяйственные помещения и гаражи, в Райгородке - 3 частных дома. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки, гостиница и 3 автомобиля. В Краматорске 3 человека погибли и 16 ранены, повреждены 11 частных домов, 7 многоэтажек, 5 административных зданий, магазин, кафе и 6 автомобилей. В Алексеево-Дружковке ранены 2 человека.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, среди них ребенок, еще 17 - ранены.

