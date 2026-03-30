Доба на Донеччині: під ударами 3 райони, троє загиблих і понад 20 поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 29 березня, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

Як зазначається, у Добропіллі поранено людину.

Краматорський район

За даними ОВА, у Хрестищі Святогірської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено господарські приміщення та гаражі, у Райгородку - 3 приватні будинки. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, готель і 3 автівки. У Краматорську 3 людини загинули і 16 поранені, пошкоджено 11 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель, крамницю, кав'ярню і 6 автівок. В Олексієво-Дружківці поранено 2 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули авіабомбу на Краматорськ: троє загиблих, серед них дитина, 12 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини.









Що передувало?

Раніше повідомлялося, що через російські обстріли на Донеччині загинули троє людей, серед них дитина, ще 17 - поранені.

Читайте: Доба на Донеччині: понад 1600 атак, пошкоджено 15 об’єктів. ФОТО