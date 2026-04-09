Сутки на Донетчине: 6 раненых и более 1500 ударов. ФОТО

В Донецкой области за сутки зафиксировано 1 528 российских ударов. В результате атак в различных населенных пунктах области ранены 6 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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Краматорский район

По Славянску россияне нанесли удар четырьмя FPV-дронами – ранили мирного жителя, повредили 2 гражданских автомобиля.

Один человек пострадал в Николаевке, поврежден многоквартирный дом.

Трое раненых – в Алексеево-Дружковке, поврежден мопед.

В Беленьком в результате ударов БПЛА травмирован гражданский человек, повреждены три частных дома.

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Три вражеских дрона атаковали Краматорск – повреждения получили многоквартирный дом, котельная, 2 гражданских автомобиля. В Малотарановке и Шабельковке повреждены по одному магазину.

В Дружковке FPV-дрон повредил многоквартирный дом.

Покровский район

На Доброполье войска РФ сбросили бомбу "КАБ-250" – разрушен многоквартирный дом.

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Последствия вражеских атак





