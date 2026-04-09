Сутки на Донетчине: 6 раненых и более 1500 ударов. ФОТО
В Донецкой области за сутки зафиксировано 1 528 российских ударов. В результате атак в различных населенных пунктах области ранены 6 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Краматорский район
По Славянску россияне нанесли удар четырьмя FPV-дронами – ранили мирного жителя, повредили 2 гражданских автомобиля.
Один человек пострадал в Николаевке, поврежден многоквартирный дом.
Трое раненых – в Алексеево-Дружковке, поврежден мопед.
В Беленьком в результате ударов БПЛА травмирован гражданский человек, повреждены три частных дома.
Три вражеских дрона атаковали Краматорск – повреждения получили многоквартирный дом, котельная, 2 гражданских автомобиля. В Малотарановке и Шабельковке повреждены по одному магазину.
В Дружковке FPV-дрон повредил многоквартирный дом.
Покровский район
На Доброполье войска РФ сбросили бомбу "КАБ-250" – разрушен многоквартирный дом.
Последствия вражеских атак
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