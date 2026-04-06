Сутки в Донецкой области: под ударами РФ 2 района, в Лимане погиб человек, повреждено много домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 5 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
Как отмечается, в Лимане погиб человек. В Николаевке повреждены 12 частных домов, 4 многоэтажки и 3 административных здания, в Малиновке повреждены 15 домов, еще 1 - в Райгородке. В Славянске повреждены 13 частных домов и 2 магазина. В Краматорске поврежден автомобиль. В Новоиверском Новодонецкой громады повреждены частные дома.
Бахмутский район
В Ризниковке Северской громады повреждены частные дома.
Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Последствия
