Сутки в Донецкой области: под ударами РФ 2 района, в Лимане погиб человек, повреждено много домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 5 апреля 2026 года, войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

Как отмечается, в Лимане погиб человек. В Николаевке повреждены 12 частных домов, 4 многоэтажки и 3 административных здания, в Малиновке повреждены 15 домов, еще 1 - в Райгородке. В Славянске повреждены 13 частных домов и 2 магазина. В Краматорске поврежден автомобиль. В Новоиверском Новодонецкой громады повреждены частные дома.

Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Последствия

Обстрел Донецкой области
