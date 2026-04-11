Войска РФ нанесли удары КАБами по Краматорску: не менее 10 раненых, есть разрушения. ВИДЕО

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате сегодняшних обстрелов Краматорска в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Враг засыпает город авиабомбами

По его словам, уже утром россияне сбросили на город 3 авиабомбы - одна из них попала в жилой дом.

Повреждены 7 многоэтажек, административное здание и 8 автомобилей.

"Окончательное количество жертв и масштабы разрушений устанавливаем.

Вот и вся цена российским разговорам о "перемирии" - они пришли сюда убивать и уничтожать. Никакой мир им не нужен", - подчеркивает глава области.

Обстрелы за сутки

По данным ОВА, за минувшие сутки, 10 апреля, враг обстреливал 3 района области.

  • Покровский район. В Доброполье погиб человек.
  • Краматорский район. В Краматорске поврежден инфраструктурный объект и автомобиль. В Шостаковке Новодонецкой громады повреждены 5 частных домов и административное здание.
  • Бахмутский район. В Резниковке Сиверской громады повреждены 2 частных дома.

Топ комментарии
Вбивають людей перед Великоднем, щоб потім цинічно оголосити на півтора дні перемир'я. Реально кончені відморозки...
11.04.2026 13:14 Ответить
Зеля! - перемир"я закінчилось не почавшись - відповідь буде?
11.04.2026 13:10 Ответить
Перемир'є ***** буде тільки з 16 00,а до того можна вбивати,нажаль😭,треба знищувати їхні говнольоти щоб не могли скидати каби на прикордонні міста
11.04.2026 13:17 Ответить
****** з КАБАМИ говорить про Великодне зупинення обстрілів….
Християни з МАГА і Трамп, у США тихо витріщили очі…
11.04.2026 13:11 Ответить
А 100500 кабів Зеленського до Бєлгорода не долітають...
11.04.2026 13:15 Ответить
Перемир'є ***** буде тільки з 16 00,а до того можна вбивати,нажаль😭,треба знищувати їхні говнольоти щоб не могли скидати каби на прикордонні міста
11.04.2026 13:17 Ответить
великоденне нестрілялово верховняк-нелох казали!
11.04.2026 13:30 Ответить
болтун ротом.
11.04.2026 13:31 Ответить
ізраєль? - папа вас завжди кине...
робіть роботу.
11.04.2026 13:39 Ответить
бізнес на росії, малина продажна просто для збагачення?
Факашкін, а чо у тебе рос. паспорт був?
Чи як? бо інакшого на таке місце не поставлять.
Клумби певно озеленив? ну і дороги поліпив? Велкам братья! Інакших не буває. Реально, афганці хоча б таких юдашкіних, як ото ******* диванні, - до стіни ставили.
а тут - путужний лідарочок області. спиндячив певно так бала, що на вілли хватить, на цілий район вілл десь в Іспанії. і ой, ми йдемо в Орбансоюз. угу ага. як і Ердоган. йде йде, як самурай. гребуть певно як той що робив фортифікації - навіть коЗеля приїжджав, ... повернуться вам сльози і кров(а вони кажуть - Еее, пішли ви нафіг холопи, кріпкуни, кріпакоркулі, кріпкулі)
Зеля нормального не поставить НІДЕ!!
11.04.2026 13:40 Ответить
4 рази верховний я куплю тобі пугач!
11.04.2026 13:48 Ответить
громко, світло дійове!
11.04.2026 13:55 Ответить
нема вже мами і батька нема...
труси підтяхнули і далі самі
11.04.2026 14:06 Ответить
Ось так рашиські чорти "вітають" мирних жителів з Великоднем ,бодай ви всі виздиїхали разом з путіном і огидним "русским миром ".
11.04.2026 14:08 Ответить
 
 