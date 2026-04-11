Войска РФ нанесли удары КАБами по Краматорску: не менее 10 раненых, есть разрушения. ВИДЕО

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате сегодняшних обстрелов Краматорска в Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг засыпает город авиабомбами

По его словам, уже утром россияне сбросили на город 3 авиабомбы - одна из них попала в жилой дом.

Повреждены 7 многоэтажек, административное здание и 8 автомобилей.

"Окончательное количество жертв и масштабы разрушений устанавливаем.

Вот и вся цена российским разговорам о "перемирии" - они пришли сюда убивать и уничтожать. Никакой мир им не нужен", - подчеркивает глава области.

Обстрелы за сутки

По данным ОВА, за минувшие сутки, 10 апреля, враг обстреливал 3 района области.

Покровский район. В Доброполье погиб человек.

Краматорский район. В Краматорске поврежден инфраструктурный объект и автомобиль. В Шостаковке Новодонецкой громады повреждены 5 частных домов и административное здание.

Бахмутский район. В Резниковке Сиверской громады повреждены 2 частных дома.

