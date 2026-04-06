Задержан корректировщик РФ, который помогал врагу обстреливать Краматорск, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области ещё одного агента ФСБ. Злоумышленник координировал воздушные атаки российских оккупантов по Краматорску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
Установлено, что фигурант отслеживал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, по которым враг планировал нанести удары с помощью различных видов вооружения, включая полуторатонные авиабомбы ФАБ-1500 с крылатым модулем.
Также агент должен был выявить и передать ФСБ координаты еще одних потенциальных "целей" — логистических складов с вооружением, боеприпасами и амуницией украинских войск.
Задержание
Как отмечается, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали разведывательную деятельность злоумышленника и задержали его.
По материалам дела, вражескую задачу выполнял завербованный ФСБ местный безработный. В поле зрения российской спецслужбы он попал в чатах Telegram-каналов по поиску "легких заработков" в октябре 2025 года.
Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность, а в случае обнаружения военных объектов - отмечал их геолокации на Google-картах и сохранял соответствующие скриншоты на личном смартфоне.
Кроме того, агент незаметно выпытывал информацию о защитниках Донецкой области у своих знакомых во время повседневных разговоров.
Подозрение
При обысках в жилище задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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