Задержан корректировщик РФ, который помогал врагу обстреливать Краматорск, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области ещё одного агента ФСБ. Злоумышленник координировал воздушные атаки российских оккупантов по Краматорску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Детали

Установлено, что фигурант отслеживал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, по которым враг планировал нанести удары с помощью различных видов вооружения, включая полуторатонные авиабомбы ФАБ-1500 с крылатым модулем.

Также агент должен был выявить и передать ФСБ координаты еще одних потенциальных "целей" — логистических складов с вооружением, боеприпасами и амуницией украинских войск.

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Задержание

Как отмечается, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали разведывательную деятельность злоумышленника и задержали его.



По материалам дела, вражескую задачу выполнял завербованный ФСБ местный безработный. В поле зрения российской спецслужбы он попал в чатах Telegram-каналов по поиску "легких заработков" в октябре 2025 года.

Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность, а в случае обнаружения военных объектов - отмечал их геолокации на Google-картах и сохранял соответствующие скриншоты на личном смартфоне.



Кроме того, агент незаметно выпытывал информацию о защитниках Донецкой области у своих знакомых во время повседневных разговоров.

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Подозрение

При обысках в жилище задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.



Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.