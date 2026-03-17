Матрос морской охраны Госпогранслужбы корректировал удары РФ по Одессе. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала ещё одного агента ФСБ в рядах Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как отмечается, им оказался завербованный врагом матрос морской охраны Госпогранслужбы, который корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе.

"По материалам дела, фигурант выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города", — говорится в сообщении.

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РФ готовила новую атаку

Используя агентурные данные, рашисты надеялись подготовить новую серию воздушных атак по областному центру в "обход" украинской ПВО.

По данным СБУ, среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, задействованных в боевых действиях на южном фронте.

По материалам дела, агент на такси объезжал город и его окрестности, чтобы из окна автомобиля скрытно сфотографировать на камеру телефона военные объекты.

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Задержание

Сотрудники СБУ задержали российского "крота" с поличным, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому рашисты готовили ракетный удар.

Как установило расследование, матрос был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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