Матрос морской охраны Госпогранслужбы корректировал удары РФ по Одессе. Его задержали, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала ещё одного агента ФСБ в рядах Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предателе?
Как отмечается, им оказался завербованный врагом матрос морской охраны Госпогранслужбы, который корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе.
"По материалам дела, фигурант выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города", — говорится в сообщении.
РФ готовила новую атаку
Используя агентурные данные, рашисты надеялись подготовить новую серию воздушных атак по областному центру в "обход" украинской ПВО.
По данным СБУ, среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, задействованных в боевых действиях на южном фронте.
По материалам дела, агент на такси объезжал город и его окрестности, чтобы из окна автомобиля скрытно сфотографировать на камеру телефона военные объекты.
Задержание
Сотрудники СБУ задержали российского "крота" с поличным, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому рашисты готовили ракетный удар.
Как установило расследование, матрос был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.
- Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
- Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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