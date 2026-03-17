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Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
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Матрос морской охраны Госпогранслужбы корректировал удары РФ по Одессе. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала ещё одного агента ФСБ в рядах Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Что известно о предателе?

Как отмечается, им оказался завербованный врагом матрос морской охраны Госпогранслужбы, который корректировал ракетно-дроновые удары по Одессе.

предатель матрос

"По материалам дела, фигурант выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города", — говорится в сообщении.

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РФ готовила новую атаку

Используя агентурные данные, рашисты надеялись подготовить новую серию воздушных атак по областному центру в "обход" украинской ПВО.

По данным СБУ, среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, задействованных в боевых действиях на южном фронте.

По материалам дела, агент на такси объезжал город и его окрестности, чтобы из окна автомобиля скрытно сфотографировать на камеру телефона военные объекты.

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Задержание

Сотрудники СБУ задержали российского "крота" с поличным, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому рашисты готовили ракетный удар.

Как установило расследование, матрос был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

  • Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
  • Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Госпогранслужба (7514) Одесса (8485) Одесская область (4784) СБУ (21513) Одесский район (786)
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Топ комментарии
+19
Скільки ж нечисті в Україні....
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17.03.2026 10:18 Ответить
+7
Матрос - ху*сос.
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17.03.2026 10:17 Ответить
+6
Та весь інтернет і мобільний звязок, а ще голубину пошту! Прихильник дій підарів сі, *****, зомейні та чина?
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17.03.2026 10:37 Ответить

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