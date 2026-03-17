Матрос морської охорони Держприкордонслужби корегував удари РФ по Одесі. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у лавах Сил оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Що про зрадника відомо?

Як зазначається, ним виявився завербований ворогом матрос морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі.

"За матеріалами справи, фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста", - йдеться у повідомленні.

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РФ готувала нову атаку

Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в "обхід" української ППО.

За даними СБУ, серед основних "цілей" РФ були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті.

За матеріалами справи, агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об’єкти.

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Затримання

Співробітники СБУ затримали російського "крота" на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому рашисти готували ракетний удар.

Як встановило розслідування, матрос був завербований ФСБ, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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