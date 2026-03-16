Двох високопосадовців управлінь СБУ Києва та Рівненщини викрито на отриманні $620 тис. хабаря. ФОТО

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь Служби безпеки України, які намагалися налагодити протиправну схему. Йдеться про високопосадовців міста Київ та Рівненської області.

Про це повідомив пресцентр СБУ та Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За матеріалами справи, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали 620 тис. доларів США з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Реалізація відбулася у межах системної роботи Служби безпеки щодо самоочищення відомства.

"Самоочищення Служби – наш пріоритет. Ми продовжуємо викорінювати будь-які корупційні прояви, а учасників "схем" – регулярно притягувати до відповідальності. Сьогоднішнє затримання це лише підтверджує. Корупція неприпустима, а під час війни дорівнює державній зраді. І кожен, хто буде до неї причетний, отримає по заслугах", – зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

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Затримання та підозри

Зазначених посадовців та посередника 16 березня затримано під час отримання 250 тис. доларів США як частини неправомірної вигоди за фальшування кримінального провадження та 22 100 доларів США за сприяння у видобутку бурштину.

При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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