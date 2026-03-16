Проти Героя України Стоцького відкрили провадження за слова про "прайс" у Закарпатському ТЦК
Герой України воїн Владислав Стоцький (Вогник) заявив, що після його заяв про "прайс" Закарпатського ТЦК для ухилянтів голова обласного ТЦК подав на нього заяву до поліції.
Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я був в Закарпатті і мені розказали, що на Закарпатті прайс наступний: якщо тебе бере за руку ТЦК, то це щоб зразу відпустили п’ятсот євро треба дати. Садять в бус - тисяча євро, привозять в ТЦК, оформляють документи - десять тисяч євро, везуть на полігон, щоб тебе відпустили - п’ятнадцять тисяч євро, і тебе відпускають", - зазначив він.
За словами Стоцького, після розголосу цієї інформації в одному з інтерв'ю у нього почалися проблеми.
"Мене жостко: "Ти что? Ти что такое сказал? А ну давай извиняйся!" А я настояв на своєму, не вибачився. Потім проходить час і знімають голову Закарпатського ТЦК за те, що в нього знайшли $100 тис. А він (голова ТЦК) мене подав, відкрив на мене кримінальне провадження", - додав Герой України.
Воїн заявив, що проблема не в ТЦК.
"Закінчиться війна - закінчиться ТЦК та мобілізація", - підсумував захисник, зазначивши, що він за справедливу мобілізацію.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше старший лейтенант Владислав Стоцький в інтерв'ю Юрію Бутусову розповів, як вісім бійців батальйону "Свобода" 67 днів вели бій в оточенні ворога. Вони зупиняли російський наступ на місто Сіверськ Донецької області. Переглянути інтерв'ю можна тут.
- У лютому 2025 року Стоцькому присвоїли звання Героя України.
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