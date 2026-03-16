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Новини Протиправні дії ТЦК
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Проти Героя України Стоцького відкрили провадження за слова про "прайс" у Закарпатському ТЦК

Проти Героя України відкрили провадження за слова про корупцію в ТЦК

Герой України воїн Владислав Стоцький (Вогник) заявив, що після його заяв про "прайс" Закарпатського ТЦК для ухилянтів голова обласного ТЦК подав на нього заяву до поліції.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я був в Закарпатті і мені розказали, що на Закарпатті прайс наступний: якщо тебе бере за руку ТЦК, то це щоб зразу відпустили п’ятсот євро треба дати. Садять в бус - тисяча євро, привозять в ТЦК, оформляють документи - десять тисяч євро, везуть на полігон, щоб тебе відпустили - п’ятнадцять тисяч євро, і тебе відпускають", - зазначив він.

За словами Стоцького, після розголосу цієї інформації в одному з інтерв'ю у нього почалися проблеми.

"Мене жостко: "Ти что? Ти что такое сказал? А ну давай извиняйся!" А я настояв на своєму, не вибачився. Потім проходить час і знімають голову Закарпатського ТЦК за те, що в нього знайшли $100 тис. А він (голова ТЦК) мене подав, відкрив на мене кримінальне провадження", - додав Герой України.

Воїн заявив, що проблема не в ТЦК.

"Закінчиться війна - закінчиться ТЦК та мобілізація", - підсумував захисник, зазначивши, що він за справедливу мобілізацію.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше старший лейтенант Владислав Стоцький в інтерв'ю Юрію Бутусову розповів, як вісім бійців батальйону "Свобода" 67 днів вели бій в оточенні ворога. Вони зупиняли російський наступ на місто Сіверськ Донецької області. Переглянути інтерв'ю можна тут.
  • У лютому 2025 року Стоцькому присвоїли звання Героя України.

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Автор: 

хабар (4795) ТЦК та СП (1224) Стоцький Владислав (2)
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Топ коментарі
+41
На Героя України подав до суду герой хабарів. Ось і виникає питання хто переможе у суді той хто геройські країну захищав, або той хто на цьому гроші заробляв. Печерський суд не пропонувати
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16.03.2026 16:39 Відповісти
+23
Тобто Герой України, фронтовик Стоцький для тебе, тцкшного ухилянта і корупціонера, є людина яка гадить на ТЦК, коли він сказав правду?
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16.03.2026 16:45 Відповісти
+12
Америки він не відкрив.Не тільки на Закарпатті.За сьогодні вже пару новин про затримання в тцк за корупцію.Інша справа що на Героя України подав в суд тиловий пацюк.Нахабства в них по над міри.І як не дивно,маючи гроші і адвокатів можуть присудить військового спростувать інформацію і вибачатись.
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16.03.2026 16:47 Відповісти

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