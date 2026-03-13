Група невідомих осіб напала на військових ТЦК та поліціянтів на Полтавщині: 8 чоловіків затримали

13 березня біля села Нижні Млини, що на Полтавщині, близько 20 людей перешкоджали роботі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських під час мобілізаційних заходів та застосували сльозогінний газ. Є постраждалі.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інцидент стався близько 11:00 13 березня. За інформацією ОТЦК, близько 20 людей перешкоджали роботі групи оповіщення, до якої входили військові ТЦК та поліцейські.

Під час конфлікту невідомі застосували сльозогінний газ. Унаслідок нападу троє військових та троє поліціянтів зазнали уражень у вигляді хімічних опіків.

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Затримання групи осіб

На місце події оперативно прибули додаткові наряди Національної поліції.

У результаті правоохоронці затримали вісьмох чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення. Встановлено, що 6 з них підлягають мобілізації. Наразі вони проходять військово-лікарську комісію.

Інші напади на ТЦК

Раніше у ТЦК Волинської області повідомили, що група цивільних силоміць забрала військовозобов’язаного, якого везли до терцентру.

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