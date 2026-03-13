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Новини Напад на ТЦК Напад на поліціянтів
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Група невідомих осіб напала на військових ТЦК та поліціянтів на Полтавщині: 8 чоловіків затримали

Група цивільних напала на ТЦК та поліцію на Полтавщині

13 березня біля села Нижні Млини, що на Полтавщині, близько 20 людей перешкоджали роботі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських під час мобілізаційних заходів та застосували сльозогінний газ. Є постраждалі.

Про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інцидент стався близько 11:00 13 березня. За інформацією ОТЦК, близько 20 людей перешкоджали роботі групи оповіщення, до якої входили військові ТЦК та поліцейські.

Під час конфлікту невідомі застосували сльозогінний газ. Унаслідок нападу троє військових та троє поліціянтів зазнали уражень у вигляді хімічних опіків.

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Затримання групи осіб

На місце події оперативно прибули додаткові наряди Національної поліції.

У результаті правоохоронці затримали вісьмох чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення. Встановлено, що 6 з них підлягають мобілізації. Наразі вони проходять військово-лікарську комісію.

На Полтавщині напали на групу оповіщення ТЦК

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Автор: 

напад (1242) Нацполіція (15773) сльозогінний газ (21) ТЦК та СП (1223) Полтавська область (1401) Полтавський район (131) Нижні Млини (1)
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Топ коментарі
+23
Війську потрібні солдати!
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13.03.2026 16:47 Відповісти
+22
Зеля, мов страус, засунув голову в пісок і уникає відповідальності за зрив мобілізації. Він же гарний та розумний мов та мавпа.
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13.03.2026 16:52 Відповісти
+16
Самі напросилися, тепер будуть захищати рідну Полтавщину!
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13.03.2026 16:48 Відповісти

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