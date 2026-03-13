Группа неизвестных напала на военных ТЦК и полицейских на Полтавщине: задержаны 8 мужчин

13 марта возле села Нижние Млыны в Полтавской области около 20 человек препятствовали работе военнослужащих ТЦК и СП, а также полицейских во время мобилизационных мероприятий и применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.

Что известно?

Инцидент произошел около 11:00 13 марта. По информации ОТЦК, около 20 человек препятствовали работе группы оповещения, в которую входили военные ТЦК и полицейские.

Во время конфликта неизвестные применили слезоточивый газ. В результате нападения трое военных и трое полицейских получили поражения в виде химических ожогов.

Задержание группы лиц

На место происшествия оперативно прибыли дополнительные наряды Национальной полиции.

В результате правоохранители задержали восьмерых мужчин, которые препятствовали работе группы оповещения. Установлено, что 6 из них подлежат мобилизации. В данное время они проходят военно-медицинскую комиссию.

Другие нападения на ТЦК

Ранее в ТЦК Волынской области сообщили, что группа гражданских лиц силой увезла военнообязанного, которого везли в терцентр.

