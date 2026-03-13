Группа неизвестных напала на военных ТЦК и полицейских на Полтавщине: задержаны 8 мужчин

Группа гражданских лиц напала на ТЦК и полицию в Полтавской области

13 марта возле села Нижние Млыны в Полтавской области около 20 человек препятствовали работе военнослужащих ТЦК и СП, а также полицейских во время мобилизационных мероприятий и применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Инцидент произошел около 11:00 13 марта. По информации ОТЦК, около 20 человек препятствовали работе группы оповещения, в которую входили военные ТЦК и полицейские.

Во время конфликта неизвестные применили слезоточивый газ. В результате нападения трое военных и трое полицейских получили поражения в виде химических ожогов.

Задержание группы лиц

На место происшествия оперативно прибыли дополнительные наряды Национальной полиции.

В результате правоохранители задержали восьмерых мужчин, которые препятствовали работе группы оповещения. Установлено, что 6 из них подлежат мобилизации. В данное время они проходят военно-медицинскую комиссию.

В Полтавской области напали на группу оповещения ТЦК

Ці однотипні казочки вже задовбали. Їшли собі по вулиці тцкуни з поліцаями,нікого не чіпали- аж тут бах..група молодиків з кастєтами-пістолетами. Дайте,кажуть,закурити.
13.03.2026 16:49 Ответить
Зеля, мов страус, засунув голову в пісок і уникає відповідальності за зрив мобілізації. Він же гарний та розумний мов та мавпа.
13.03.2026 16:52 Ответить
Війську потрібні солдати!
13.03.2026 16:47 Ответить
Війську потрібні солдати!
13.03.2026 16:47 Ответить
Не можете піти на ротацію?
13.03.2026 16:51 Ответить
Зате у контрнаступ аж бігом
13.03.2026 16:56 Ответить
Політрук - основа обороноздатності держави.
13.03.2026 17:00 Ответить
А тобі у кріслі чина аанапі подобається красномовством перед такими ж падлюками як само красуватися
13.03.2026 17:06 Ответить
Теж не можете піти на ротацію?
13.03.2026 17:20 Ответить
Так точно. Но не такие.
13.03.2026 16:56 Ответить
Україна і так в демографічній сраці (дякуючи зебілу), від продовження мобілізації та війни ситуація буде лише погіршуватися.
13.03.2026 16:58 Ответить
Так були солдати, померли в Кринках, у фортеці Бахмут, під Курськом. Померли просто так. Лишень щоб хтось міг комусь доповісти - нє здайомся.
Скільки ще потрібно війську солдат, щоб радянські генерали нажерлись?
13.03.2026 17:18 Ответить
Не скигли кацап.Ваша рожева мрія зірвати мобілізацію і нагнуть Україну не здійсниться.
13.03.2026 17:22 Ответить
Правильно. На зло ворогу прострілю собі ногу, щоб йому кров'ю очі забризкало.
13.03.2026 17:27 Ответить
Хочешь беги сдавайся на рашу и будет тебе мир русский
13.03.2026 17:28 Ответить
Планета велика, провалля за Закарпаттям немає. Там далі нормальні країни. А ви як хочете забиватись щоб інші багатіли - ваше право.
13.03.2026 17:36 Ответить
Ти хотів сказати м'ясо?
13.03.2026 17:33 Ответить
Именно так. Почему одни должны в окопах загибаться, а другие по подвалах и чердаках шарятся? Более того, надо тцэкашникам парочку пристрелить уродов, которые на них нападают. Как цыган на Закарпатье. И как бабка пошепчет. Другие не полезут
13.03.2026 17:52 Ответить
Самі напросилися, тепер будуть захищати рідну Полтавщину!
13.03.2026 16:48 Ответить
Вот так и надо сразу было.Пусть храбрость свою на фронте это чмо показывает. Но скорее всего они оттуда сбегут не доехав . Хотя возможно и не все
13.03.2026 17:17 Ответить
Ці однотипні казочки вже задовбали. Їшли собі по вулиці тцкуни з поліцаями,нікого не чіпали- аж тут бах..група молодиків з кастєтами-пістолетами. Дайте,кажуть,закурити.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:49 Ответить
Поміняй методичку, бо вже смішно.
13.03.2026 17:01 Ответить
А що не так? Які претензії?
13.03.2026 17:04 Ответить
Ти навіть не розумієш яке ти падло а не дурень
13.03.2026 17:08 Ответить
А. Тоді зрозуміло. Ти звичайна наволоч тцкашнополіцейська. І я тобі, заміть не грубіянив,гнида смердюча. Скот.
13.03.2026 17:11 Ответить
Отак кацапи і виявляються.Невелика провокація - і почав виходити руський дух з матом і запахом портянок.Отак в Британіі ловили руських шпигунів.Просто чергували біля громадського туалету.І як тільки побачать когось хто на виході на ходу застібував шириньку - тут же арештовували.Майже завжди виявлявся москаль...
13.03.2026 17:35 Ответить
Курити?
Та таке, чуваки ломилися на ВЛК без черги
13.03.2026 17:07 Ответить
Туда " храбрецам" этим и дорога .Теперь 6 рыл будут свои конституционные обязанности как и положено с оружием в руках на фронте выполнять
13.03.2026 17:20 Ответить
Ну самі напросились.Сиділи б нишком,як миша під віником 4 ***** роки,може і пропетляли.Нехай тепер на фронті хоробрість покажуть.Пацюки тилові.
13.03.2026 17:25 Ответить
Вигадай кращу.
13.03.2026 17:38 Ответить
А навіщо вигадувати? В телеграмі та ютубі повно відео з методами "оповіщення".
13.03.2026 17:46 Ответить
Зеля, мов страус, засунув голову в пісок і уникає відповідальності за зрив мобілізації. Він же гарний та розумний мов та мавпа.
показать весь комментарий
13.03.2026 16:52 Ответить
100%А потім буде -він не знав!Йому не казали!То все єрмак-буданов -подоляк і т.д!!!!@
13.03.2026 16:57 Ответить
Блін,ідеально підмічено!
13.03.2026 16:58 Ответить
Не зеля а депктани і прокацапські вилупки що приперлися в Україну а воювати не хочуть ще і кидаються битись таких треба відразу нищити як ворога бо воно і є таеим та гіршим від кацапа
13.03.2026 17:11 Ответить
Як вам не соромно, у вови лапки...
А рейтинг і так ні в пиз дугу...
13.03.2026 17:12 Ответить
Слава героям із ТЦК -
Хоробрим нащадкам Дем'янюка!
13.03.2026 16:52 Ответить
Не пались так кацапе.Бо зараз полетиш за вашим воєнним корабликом масква.
13.03.2026 17:28 Ответить
Цих придурків потрібно привселюдно випороти березовою лозиною,а потім --в штурмові роти Це ВОРОГИ УКРАЇНИ і потрібно з ними поводитись як з ворогами Наші близькі на фронті гинуть а ця сволота ще і втилу нападає на ЗСУ.
13.03.2026 16:54 Ответить
це буде продовжуватися, поки не створять ядерку (і буде мир), і поки мобілізацією не займається поліція
13.03.2026 16:56 Ответить
А поки ухилянтів як зрадників не будуть нищити а їхні родини не вигонять на болота це вже інша стаття
13.03.2026 17:19 Ответить
Ви б менше писали коментів, а пройшли б ВЛК і приєдналися до команди, яка буде ловити і нищити ухилянтів. Було б багато більше користі.
13.03.2026 17:29 Ответить
Вам треба відправити купу солдат на фронт, де вони можуть загинути, чи закінчення війни? Якщо друге, вимагайте не бусифікацію, а створення ядерної зброї.
13.03.2026 17:35 Ответить
Ну ьак там и были менты
13.03.2026 17:21 Ответить
так вони дивилися, і все. а бусифікували, в порушення Конституції, тцк.
13.03.2026 17:36 Ответить
От чого не провести масовану PR компанію, направлену на жінок? Так, щоб лунало з кожної праски.
Щоб достукатися до жіночої свідомості, що кожний чоловік - перш за все захисник. Воїн.
Бо якщо він не воїн - то він чмо звичайне.
Нахрєна з таким нещастям жити? Нахрєна таке любити?
Воно ж не чоловік, а істотка невизначеної статі.

Навіть приблизно не уявляю, якби жив з цим, якби от так само в 2022-му не пішов добровольцем.
От як з цим жити?
Вигадувати собі тупі відмазки - типу, а чого прокурори не воюють, а чого депутати не воюють, а президент чотирикратний ухілянт, а в мене землі нема, а русскіє братушкі - братья....
Обісцянці ви!
13.03.2026 16:58 Ответить
Якось товсто. Придумайте щось інше.
13.03.2026 17:03 Ответить
ви би краще пояснили, чому зебіл ядерку не створює, бо ця пропаганда воїнства - таке собі. Нам треба будувати Україну (з 1989 року ВВП зменшився втричі!) і піднімати чисельність населення (зменшилось з 52 мільйонів до.. 30? 37?). А не воювати.
13.03.2026 17:04 Ответить
Баби ще народять а нехай до нас їдуть литиноси щоб замінити наших мужчин.
13.03.2026 17:09 Ответить
латиноси не поїдуть сюди, надто низькі зарплати, навіть африканці будуть думати, чи треба воно їм - в Габоні мінімалка така сама, а їхати менше.
13.03.2026 17:12 Ответить
В них там перенаселення велике а у нас пусті великі куски землі і ми ідемо в Європу.
13.03.2026 17:15 Ответить
так а який сенс воювати за, фактично, заміщення етнічних українців пришлими чуваками? русня те саме дасть
13.03.2026 17:18 Ответить
Ваша думка заслуговує на повагу. Але потрібно, щоб якомога більше людей дізналося про неї. Створіть, будь ласка петицію до Президента щодо проведення такої компанії. Ми всі вас підтримаємо! Тримайте, будь ласка нас в курсі.
13.03.2026 17:08 Ответить
У мене на районі ЖЕК-71 рейдерьским способом віджав будинки, які раніше обслуговував ЖЕК-73. Чи є моїм обов'язком піти воювати за ЖЕК-73?
13.03.2026 17:10 Ответить
Дякую вам а ті падлюки воно не чоловіки а щось і не підари бо ті в дупу балуються а ці у душу
13.03.2026 17:15 Ответить
Киздьож-кампанії вже давно не працюють. Всі дивляться на вчинки та ставлення.
13.03.2026 17:28 Ответить
Через 2 недели эти люти убегут из учебки. Это не так работает.
13.03.2026 16:59 Ответить
Не сци кацап.Будуть в розшуку як дезертири.
13.03.2026 17:43 Ответить
Перебір просто вже цих оповіщувачів, може вже пора її самих на фронт?
13.03.2026 17:05 Ответить
Потрібно штрафні батальони шоб всіх ухилянтів туди відправляти на самі небезпечні ділянки фронту.
13.03.2026 17:07 Ответить
Ігнорування первинних повісток тягне за собою адміністративні штрафи. А от коли це стане кримінальним злочином, як в інших країнах, от тоді буде тиша і порядок.
13.03.2026 17:08 Ответить
Конечно. Убегут все кто еще не успел. Людей запугали до такого состояния когда они согласны сесть. Любой кто ушел в СЗЧ - совершил уголовное преступление. И что, останавливает?
13.03.2026 17:17 Ответить
Запугалі? Можу тобі нагадати, що таке мобілізація під час подій в Чехословаччині 1968 року.
О 2-й ночі солдати завалюють у хату, 3 хвилини на збори і в автобус, котрий вже набитий битком. Переодягали вже на території Чехословаччини.
13.03.2026 17:36 Ответить
И чем это в итоге закончилось для той страны? Я тебе напомню чем закончила Красная Армия в июне-июле 1941 года. Закончила она тем что зимой 41-42 года больше миллиона пленных просто умерло от голода в немецких лагерях - и немцы не особо в этом виноваты - они не расчитывали что к ним в плен сдадутся 3 миллиона солдат. Если есть причина почему люди не хотят идти в армию - нужно искать решение. Если только закручивать гайки - рано или поздно сорвешь резьбу.
13.03.2026 17:53 Ответить
Пришли в совок 68го, а шли в ЕС. Так бывает когда 73% инфантильных совков выбирают себе квартального генсека. Поздравляю.
13.03.2026 17:54 Ответить
знову пошук засобів, як воювати з власним заселенням, замість створення стратегічних засобів стримування русні, які дадуть мир.
13.03.2026 17:43 Ответить
На днях Рада прийме закон за которым повістки будуть вручать разом с букетом квітів.
13.03.2026 17:09 Ответить
З похоронним вінком
13.03.2026 17:22 Ответить
З 40 тисячами доларів. І кожного місяця по 10 тисяч.
13.03.2026 17:31 Ответить
https://maps.app.goo.gl/duJSTMhmd9j9H4Et8
13.03.2026 17:10 Ответить
Щоб воювати то треба людей а ті хто ухиляються є баласт для держави.
13.03.2026 17:11 Ответить
Та ти що? Мій брат загинув під Лиманом! І він тепер Україні не потрібен,як і Украіна не потрібна йому!
13.03.2026 17:19 Ответить
Прямо готова тобі ДРГ)лиш озброюй і закидай до москалів в тил))чи ні?)
13.03.2026 17:18 Ответить
Погані справи...Вже існують Організовані Злочинні Угрупування в тилу. Сьогодні вони нападають на військових ЗСУ з метою розвалити мобілізацію,а завтра їм дадуть інші завдання: терор,захоплення влади,приєднання до Рашки тощо...А Зюзя не кує й не меле....
13.03.2026 17:18 Ответить
Президент не може все встигнути. Вас для того й залишили в тилу, щоб ловити ухилянтів. Менше сидимо в телефоні, більше йздимо і ловимо. Поки писали комент, дядько-ухилянт в під'їзд заскочив. До вечора не привезете іншого, підете самі.
13.03.2026 17:23 Ответить
Йди опохмелись
13.03.2026 17:51 Ответить
Там ситуація була така: спочатку пачка цкунів приїхала і почала всіх підряд бусярити на заправці, народ образився і пішли навпаки вже..
13.03.2026 17:20 Ответить
Не то що Миколаївська МСЕКиня відстєгнула ~5 лямів із намсеченого непосильним трудом і вуаля . А ви товчіться
13.03.2026 17:20 Ответить
Схоже на черговий фейк від ТЦК. Одразу шестеро пішли на ВЛК.
13.03.2026 17:21 Ответить
Норм солдати будуть. Затяті патріоти незламні всім за приклад
13.03.2026 17:23 Ответить
Жопа а не солдаты. Сочувствую командиру такого "подкрепления".
13.03.2026 17:42 Ответить
Так потрібно було застосувати зброю проти нападників. У чому справа?
13.03.2026 17:37 Ответить
Новости напоминают сводки африканского бантустана. В провинции мамбути правительственные войска подверглись коварному нападению со стороны повстанческих групп селека и м23.
13.03.2026 17:51 Ответить
 
 