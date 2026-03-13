Группа неизвестных напала на военных ТЦК и полицейских на Полтавщине: задержаны 8 мужчин
13 марта возле села Нижние Млыны в Полтавской области около 20 человек препятствовали работе военнослужащих ТЦК и СП, а также полицейских во время мобилизационных мероприятий и применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел около 11:00 13 марта. По информации ОТЦК, около 20 человек препятствовали работе группы оповещения, в которую входили военные ТЦК и полицейские.
Во время конфликта неизвестные применили слезоточивый газ. В результате нападения трое военных и трое полицейских получили поражения в виде химических ожогов.
Задержание группы лиц
На место происшествия оперативно прибыли дополнительные наряды Национальной полиции.
В результате правоохранители задержали восьмерых мужчин, которые препятствовали работе группы оповещения. Установлено, что 6 из них подлежат мобилизации. В данное время они проходят военно-медицинскую комиссию.
Другие нападения на ТЦК
- Ранее в ТЦК Волынской области сообщили, что группа гражданских лиц силой увезла военнообязанного, которого везли в терцентр.
Скільки ще потрібно війську солдат, щоб радянські генерали нажерлись?
Та таке, чуваки ломилися на ВЛК без черги
А рейтинг і так ні в
пиздугу...
Хоробрим нащадкам Дем'янюка!
Щоб достукатися до жіночої свідомості, що кожний чоловік - перш за все захисник. Воїн.
Бо якщо він не воїн - то він чмо звичайне.
Нахрєна з таким нещастям жити? Нахрєна таке любити?
Воно ж не чоловік, а істотка невизначеної статі.
Навіть приблизно не уявляю, якби жив з цим, якби от так само в 2022-му не пішов добровольцем.
От як з цим жити?
Вигадувати собі тупі відмазки - типу, а чого прокурори не воюють, а чого депутати не воюють, а президент чотирикратний ухілянт, а в мене землі нема, а русскіє братушкі - братья....
Обісцянці ви!
О 2-й ночі солдати завалюють у хату, 3 хвилини на збори і в автобус, котрий вже набитий битком. Переодягали вже на території Чехословаччини.