Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Ивано-Франковской области: его ищет полиция

В Ивано-Франковской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК и СП. Ранения получили двое военных. Нападающего разыскивают правоохранители.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, около 6:30 утра на территории Брошнев-Осадской поселковой громады Калушского района во время проведения мероприятий по оповещению граждан Украины мобилизационного возраста военнообязанный устроил резню.

Мужчина ударил ножом двух военных ТЦК и СП. У них колото-резаные раны: у одного в области шеи, а у другого - руки и плеча.

"Инцидент произошел в момент, когда последние вместе с представителем правоохранительных органов пытались уточнить у нападавшего военно-учетные документы. Однако мужчина скрылся, и когда его догнали, бросился на группу оповещения с ножом. Военнослужащие ТЦК и СП доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили там.

Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители.

