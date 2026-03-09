РУС
Нападение на ТЦК
Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Ивано-Франковской области: его ищет полиция

Мужчина ударил ножом военных ТЦК на Франковщине: что известно?

В Ивано-Франковской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК и СП. Ранения получили двое военных. Нападающего разыскивают правоохранители.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, около 6:30 утра на территории Брошнев-Осадской поселковой громады Калушского района во время проведения мероприятий по оповещению граждан Украины мобилизационного возраста военнообязанный устроил резню.

Мужчина ударил ножом двух военных ТЦК и СП. У них колото-резаные раны: у одного в области шеи, а у другого - руки и плеча. 

"Инцидент произошел в момент, когда последние вместе с представителем правоохранительных органов пытались уточнить у нападавшего военно-учетные документы. Однако мужчина скрылся, и когда его догнали, бросился на группу оповещения с ножом. Военнослужащие ТЦК и СП доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили там.

Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители.

Читайте: Нападение на автомобиль военных ТЦК на Волыни: группа гражданских силой забрала военнообязанного, которого везли в терцентр

Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК на Франковщине

+18
Відео з боді-камер?
09.03.2026 13:47 Ответить
+12
Як цікаво значить фраза - заходи з оповіщення. Та й ще у 06.30 у селі. Типу мало хто знає, що у нас війна. А чому заходи з оповіщення не відбуваються по спортзалах, місцях скупчення "еліти" для дрифту. Чи оповіщати потрібно лише голоту?
09.03.2026 13:50 Ответить
+12
Краще би ці оповіщуни вовочку петрова чи женю кошового догоняли чи їм подібних друганів зелі і дерьмака. Ну правда таких догоняти коррупціонер і ухилянт з Банкової їм не дозволяє.
09.03.2026 13:50 Ответить
та ти вобще до України не маєш ніякого відншення . так що захлопни свого клюва та вигрібай далі гоменце за старими британцями .
09.03.2026 13:49 Ответить
бо ти півнику, не був в ТЦК, що мама повія не пускає, чи два батька когути?
09.03.2026 13:52 Ответить
не у господарстві, а в державі. І це було зрозуміло коли 11 мільйонів виборців у 19-у році не прийшли на вибори. От вони зараз і бігають.
09.03.2026 13:53 Ответить
здогадувався, що для розуму совєцьких кондових антисемітв офіційна статистика неосяжна.
09.03.2026 14:08 Ответить
Відео з боді-камер?
09.03.2026 13:47 Ответить
Нє дождьотєсь)
09.03.2026 14:04 Ответить
Ухілеси, вчора було ваше свято.
Як воно - жити без яєць?
09.03.2026 13:48 Ответить
Жити 😊
09.03.2026 13:50 Ответить
існувати. Бо то не життя. Відчувати себе воїном лише в коментарях. А так - сцятися зайвий раз вийти на вулицю, бо там ТЦК.
09.03.2026 13:52 Ответить
Нормально. Концерты дают, интервью, отпуск в Турции, некоторые даже президентами становятся.
09.03.2026 13:54 Ответить
Ось зебіл вже 4 рік НЕ створює ядерну зброю, щоб наступив мир. Який сенс йти до армії?
09.03.2026 13:59 Ответить
Вимагаєш ще й американських бомбардувань?
09.03.2026 14:12 Ответить
Наші аес - наш захист від такого.
09.03.2026 14:13 Ответить
До чого тут АЕС?
09.03.2026 14:16 Ответить
а що саме вони будуть бомбити? АЕС чи радіохімічні заводи, щоб всю Європу з рашкою засрати радіоактивними ізотопами?
09.03.2026 14:17 Ответить
А що ******** американоси в Ірані за розробку ЯЗ?
09.03.2026 14:24 Ответить
Трамп не вічний, восени він втратить важілі влади.
09.03.2026 14:26 Ответить
підземні споруди, вже купу разів їх бомбили, а профіту нуль.

до того ж, іран не в Європі, тому немає ризику поширення радіоактивних ізотопів від розбомблених ядерних об'єктів
09.03.2026 14:43 Ответить
Керманичів.І взагалі паливо на АЕС затримають і все.Рахунки арештують.Та просто криво подивляться.
09.03.2026 14:56 Ответить
>Керманичів.

українські (точніше, урсрівські) бункери розраховані на ядерні удари ліл

>І взагалі паливо на АЕС затримають і все.

тоді перейдемо на MAGNOX для генерації плутонію, а потім на власне паливо. Немає нічого неможливого в створенні власного циклу збагачення.

>Рахунки арештують.

чиї? ми з сша майже не торгуємо
09.03.2026 15:05 Ответить
Не можна бути двічі незайманою.
Віддали?
Віддали, все забудь назавжди.
09.03.2026 15:13 Ответить
Так само як і депутатам, єрмакам і т.д. Але тобі краще про свої яйця думати, а не чужі...
09.03.2026 14:05 Ответить
Ви живите без яєць? Співчуваю.... Але ж нічого. Технології зараз просунуті, запротезують. Все буде добре!
09.03.2026 14:28 Ответить
Як цікаво значить фраза - заходи з оповіщення. Та й ще у 06.30 у селі. Типу мало хто знає, що у нас війна. А чому заходи з оповіщення не відбуваються по спортзалах, місцях скупчення "еліти" для дрифту. Чи оповіщати потрібно лише голоту?
09.03.2026 13:50 Ответить
Або бігунки по місту типо спортсмени (перекривають півміста) або мотосезон як відкривають цкунів і не видно, тому що по морді можуть наваляти)
09.03.2026 13:59 Ответить
бо це для плана, гроші після плана. а відносно 6 - 30 - що поліція що ці ..працюють вони цілодобово
09.03.2026 15:10 Ответить
Краще би ці оповіщуни вовочку петрова чи женю кошового догоняли чи їм подібних друганів зелі і дерьмака. Ну правда таких догоняти коррупціонер і ухилянт з Банкової їм не дозволяє.
09.03.2026 13:50 Ответить
Не можна доганяти! Ми ж не кацапи якісь, не буряти!
09.03.2026 14:02 Ответить
Фон дер Ляєн же сказала, що гроші ще на два роки будуть. А він втікає - аж невдобно.
09.03.2026 13:52 Ответить
Законодатель как все хитро устроил,в армию на защиту родины могут брать только через прокладку,участники которой сами не желают воевать,армейские не имеют права никого забирать,но виноватых во всем пытаются сделать тцкашников,только благодаря работе которых фронт ещё держится
09.03.2026 13:54 Ответить
Не завдяки цим корупціонерам і безпредельщикам з тцк фронт ще тримаеться , а всупереч їм
09.03.2026 13:58 Ответить
рембо кацапів різати не хоче! рембо ріже своїх!
09.03.2026 13:56 Ответить
Значить ти не свій, закрийся вже зйобок, всі коментарі засмердів
09.03.2026 14:01 Ответить
Напишу в твою міграційку як одному ухилєсу ***** шо робить посеред робочого дня - хай тебе з тебе виплати знімуть.
09.03.2026 14:06 Ответить
тобі спідничка до лиця! місячні ще не почались?
09.03.2026 14:23 Ответить
Будеш в свого господаря де ти параші миєш просити відео з бодікамер
09.03.2026 14:02 Ответить
Не буде - тебе від нього за вуха не відтягнеш, зйобок обдрістаний
09.03.2026 14:16 Ответить
Все в традиціях совка (навіть гірше), і хтось каже з трибун про "вільну демократичну державу" але з пошматованою конституцією..
09.03.2026 14:06 Ответить
Цікаво, хоч одне відео за весь час бусифікації було?
09.03.2026 14:05 Ответить
https://youtu.be/Oma9K-f0xf0?si=iDhL5-HqHCJ8z-rL тут, але з камери поліції
youtu.be/Oma9K-f0xf0?si=iDhL5-HqHCJ8z-rL
09.03.2026 14:25 Ответить
Відео є багато, але тут не можна показувати.
09.03.2026 14:25 Ответить
Цікаво читати коментарі, у яких недалекі люди захищають наявний стан справ, твердячи, що все нормально, фронт стоїть і змінювати нічого не треба. Ви справді так думаєте, чи думати вже нічим?
09.03.2026 14:06 Ответить
Треба гаситись в дружин під спідницею і різати ТЦК - тоді фронт покотиться на мацкву і все стане чудово.
09.03.2026 14:09 Ответить
Треба відправити всіх зйобків на фронт - вас гнидосів сотні тисяч, фронт буде під Пекіном.
09.03.2026 14:17 Ответить
А пропагандисти Петров, Іванов (колишній прокурор) чи такий собі колишній завгосп ОПи - зйобики, чи ні?
09.03.2026 14:21 Ответить
З вами на чолі, хоч куди. Ставайте наввипередки і командуйте!
09.03.2026 14:40 Ответить
А хто дружин не має, як скажімо Єрмак, чи пропагандист Петров, то можна ховатися через ОПу у ГУР і адвокатурі?
09.03.2026 14:19 Ответить
Мівіна сама себе не заробить 😁
09.03.2026 14:10 Ответить
Якщо людина кинулася тікати, то навіщо військовослужбовці перевищили свої повноваження, влаштувавши за ним погоню?
09.03.2026 14:08 Ответить
Потрібно було стріляти на пораження?
09.03.2026 14:21 Ответить
Вони вже перевищили свої повноваження, затримуючи людину.
Перевіркою документів мусить займатися поліція.
09.03.2026 14:32 Ответить
Так многим легче сесть за хулиганство, чем идти на убой. В турме есть срок и шанс выжить. А там досрочно. А если статья так себе, есть бабки и связи, то вообще условно отделаться. Все прекрасно понимают куда попадают те наловленные бедолаги. Ну точно не в тыл склады охранять. Там уже все занято давно)
09.03.2026 14:18 Ответить
Незручно за українців - Захід оплатив ще два роки війни, потужно-незламний геніальний полководець готовий вести їх за собою ще мінімум років 10, а вони не хочуть йти в бліндажі під Запоріжжя!
09.03.2026 14:21 Ответить
Яке "оповіщення" така і реакція на нього.
09.03.2026 14:21 Ответить
Цікаво, в 22 році взагалі такого явища як бусифікації не було , і багато територій звільнили з 23 року хапають всіх підряд а рашка майже кожен день наступає...що не так? Знаю! Винні прокляті ухилянти!
09.03.2026 14:36 Ответить
Такі новини виглядають однобоко і не вирішують жодного питання у проблемі мобілізації.
В державі мобілізація давно перетворилась на якісь суцільні "голодні ігри" і всім причетним та відповідальним на це якось пофіг.....типу само повинно "розсосатися" якось.
Всі питання та проблеми переклали на ТЦК і надіються на вирішення проблеми мобілізації...але так не буде.Само собою нічого не вирішиться, і чим далі тим буде гірше. Відповідальні за процес мобілізації воліють про цей процес не згадувати , а фронт якимось чином повинен не рухатись в сторону "материкової" України. Держава все переклала на ТЦК та типу надіється, що на пʼятий рік повномаштабки буде така ж кількість добровольців, як і у 22 році....але всі ж в той час мовчать, що ніхто не зробив так багато для деморалізації населення Україна , як ті ж причетні державні органи:
- немає чітких термінів служби
- мобілізація в основному(в 99%) торкається тільки простих громадян та їх близьких.
- грошове забезпечення у умовні 20тисяч гривень - це схоже на узаконене знущання з тих хто вже несе службу і хто збирається туди потрапити...одночасно всі громадяни та і весь світ бачить, як крадуть "найефективніші" менеджери сотнями мільйонів доларів/євро.....та і золото вже мікроавтобусами возять.
- відношення до поранених/покалічених військовослужбовців
- відношення до сімей загиблих/зниклих безвісти/потрапивших в полон
- сам процес мобілізації в в державі зведений тільки до пошуків(відлову) потенційних захисників, які в 50-70% "стають на ноги" ще з НЦ або вписуються по стану здоровʼя (Бо на ВЛК всі "здорові", а по факту - хрін !).А де ж мобілізація економіки ??? Де переводять економіки на військові рейки??? Де це все??? Все зводиться до одного недостаючого елементу - особового складу. Так з таким підходом його не вистачить НІКОЛИ. Одні воюють та все віддають для перемоги, а інші все крадуть та вивозять всіх родичів за кордон....так війну не виграти.
І гнівними постами в адресу не бажаючих захищати такий державний "устрій" нічого не змінити.....потрібні фундаментальні зміни, а не розділяти країну штучними шаблонами : "ухилянти"....."тцкуни".
09.03.2026 14:23 Ответить
кремляді - "баби єщё нарожают!"
оп-ники - "тцк-уни ще набусифікують"
09.03.2026 14:23 Ответить
Якась епідемія з тими тецекашниками, їх б'ють, ріжуть , стріляють. Чого б це ?
09.03.2026 14:36 Ответить
За мобілізацію відповідальний Верховний головнокомандувач ,але що можна чекати від чотирижди ухилянта ,для якого понад усе рейтинг,ну а ворог просуваєтся.
09.03.2026 14:51 Ответить
Треба було його пристрелити,та й усе
показать весь комментарий
