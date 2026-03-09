Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Ивано-Франковской области: его ищет полиция
В Ивано-Франковской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК и СП. Ранения получили двое военных. Нападающего разыскивают правоохранители.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Запад", информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, около 6:30 утра на территории Брошнев-Осадской поселковой громады Калушского района во время проведения мероприятий по оповещению граждан Украины мобилизационного возраста военнообязанный устроил резню.
Мужчина ударил ножом двух военных ТЦК и СП. У них колото-резаные раны: у одного в области шеи, а у другого - руки и плеча.
"Инцидент произошел в момент, когда последние вместе с представителем правоохранительных органов пытались уточнить у нападавшего военно-учетные документы. Однако мужчина скрылся, и когда его догнали, бросился на группу оповещения с ножом. Военнослужащие ТЦК и СП доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили там.
Сейчас нападавшего разыскивают правоохранители.
Як воно - жити без яєць?
до того ж, іран не в Європі, тому немає ризику поширення радіоактивних ізотопів від розбомблених ядерних об'єктів
українські (точніше, урсрівські) бункери розраховані на ядерні удари ліл
>І взагалі паливо на АЕС затримають і все.
тоді перейдемо на MAGNOX для генерації плутонію, а потім на власне паливо. Немає нічого неможливого в створенні власного циклу збагачення.
>Рахунки арештують.
чиї? ми з сша майже не торгуємо
Віддали?
Віддали, все забудь назавжди.
youtu.be/Oma9K-f0xf0?si=iDhL5-HqHCJ8z-rL
Перевіркою документів мусить займатися поліція.
В державі мобілізація давно перетворилась на якісь суцільні "голодні ігри" і всім причетним та відповідальним на це якось пофіг.....типу само повинно "розсосатися" якось.
Всі питання та проблеми переклали на ТЦК і надіються на вирішення проблеми мобілізації...але так не буде.Само собою нічого не вирішиться, і чим далі тим буде гірше. Відповідальні за процес мобілізації воліють про цей процес не згадувати , а фронт якимось чином повинен не рухатись в сторону "материкової" України. Держава все переклала на ТЦК та типу надіється, що на пʼятий рік повномаштабки буде така ж кількість добровольців, як і у 22 році....але всі ж в той час мовчать, що ніхто не зробив так багато для деморалізації населення Україна , як ті ж причетні державні органи:
- немає чітких термінів служби
- мобілізація в основному(в 99%) торкається тільки простих громадян та їх близьких.
- грошове забезпечення у умовні 20тисяч гривень - це схоже на узаконене знущання з тих хто вже несе службу і хто збирається туди потрапити...одночасно всі громадяни та і весь світ бачить, як крадуть "найефективніші" менеджери сотнями мільйонів доларів/євро.....та і золото вже мікроавтобусами возять.
- відношення до поранених/покалічених військовослужбовців
- відношення до сімей загиблих/зниклих безвісти/потрапивших в полон
- сам процес мобілізації в в державі зведений тільки до пошуків(відлову) потенційних захисників, які в 50-70% "стають на ноги" ще з НЦ або вписуються по стану здоровʼя (Бо на ВЛК всі "здорові", а по факту - хрін !).А де ж мобілізація економіки ??? Де переводять економіки на військові рейки??? Де це все??? Все зводиться до одного недостаючого елементу - особового складу. Так з таким підходом його не вистачить НІКОЛИ. Одні воюють та все віддають для перемоги, а інші все крадуть та вивозять всіх родичів за кордон....так війну не виграти.
І гнівними постами в адресу не бажаючих захищати такий державний "устрій" нічого не змінити.....потрібні фундаментальні зміни, а не розділяти країну штучними шаблонами : "ухилянти"....."тцкуни".
оп-ники - "тцк-уни ще набусифікують"