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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК на Івано-Франківщині: його шукає поліція

Чоловік вдарив ножем військових ТЦК на Франківщині: що відомо?

На Івано-Франківщині чоловік напав із ножем на військових ТЦК та СП. Поранення дістали двоє військових. Нападника шукають правоохоронці.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, близько 6:30 ранку на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району під час проведення заходів з оповіщення громадян України мобілізаційного віку військовозобов’язаний влаштував різанину.

Чоловік вдарив ножем двох військових ТЦК та СП. У них колото-різані рани: в одного в області шиї, а в іншого - руки та плеча. 

"Подія трапилась в момент, коли останні разом з представником правоохоронних органів намагалися уточнити у нападника військово-облікові документи. Однак, чоловік вдався до втечі і коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем. Військовослужбовців ТЦК та СП доставлено до лікарні, де їм надано необхідну медичну допомогу, життю та здоровʼю нічого не загрожує", - зазначили там.

Наразі нападника розшукують правоохоронці.

Читайте: Напад на авто військових ТЦК на Волині: група цивільних силоміць забрала військовозобов’язаного, якого везли до терцентру

Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК на Франківщині

Автор: 

напад (1242) Івано-Франківська область (1051) ТЦК та СП (1212) Калуський район (7) Брошнів-Осада (1)
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Топ коментарі
+27
Відео з боді-камер?
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09.03.2026 13:47 Відповісти
+18
Як цікаво значить фраза - заходи з оповіщення. Та й ще у 06.30 у селі. Типу мало хто знає, що у нас війна. А чому заходи з оповіщення не відбуваються по спортзалах, місцях скупчення "еліти" для дрифту. Чи оповіщати потрібно лише голоту?
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09.03.2026 13:50 Відповісти
+18
Не можна доганяти! Ми ж не кацапи якісь, не буряти!
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09.03.2026 14:02 Відповісти
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Потрібно було стріляти на пораження?
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09.03.2026 14:21 Відповісти
Вони вже перевищили свої повноваження, затримуючи людину.
Перевіркою документів мусить займатися поліція.
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09.03.2026 14:32 Відповісти
Там с ними кстати полицейский и был если ты вдруг новость не читал
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09.03.2026 16:43 Відповісти
Ці "представники правоохоронних органів" якраз і повинні були перевіряти документи, а не стояти поряд ковиряючись у носі. Тут якраз давали посилання на відео (вже видалено), де показано як відбуваються такі "оповіщення".
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09.03.2026 16:54 Відповісти
Так многим легче сесть за хулиганство, чем идти на убой. В турме есть срок и шанс выжить. А там досрочно. А если статья так себе, есть бабки и связи, то вообще условно отделаться. Все прекрасно понимают куда попадают те наловленные бедолаги. Ну точно не в тыл склады охранять. Там уже все занято давно)
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09.03.2026 14:18 Відповісти
Всі розуміють що ухилянти потрапляють на зоні виключно в пєтушиний барак.
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09.03.2026 18:00 Відповісти
Незручно за українців - Захід оплатив ще два роки війни, потужно-незламний геніальний полководець готовий вести їх за собою ще мінімум років 10, а вони не хочуть йти в бліндажі під Запоріжжя!
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09.03.2026 14:21 Відповісти
Если не хочешь сегодня идти в блиндажи под Запорожье то завтра тебя погонят на мясной штурм Варшавы безо всяких блиндажей.Воевать все равно придется как бы ты не бегал война догонит
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09.03.2026 15:49 Відповісти
Який ******* Захід. А не оплатив би тобі 2 роки війни, давно би вже десь в Вільнюс штурмував як твій дід-ваєвал.
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09.03.2026 16:04 Відповісти
Яке "оповіщення" така і реакція на нього.
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09.03.2026 14:21 Відповісти
Цікаво, в 22 році взагалі такого явища як бусифікації не було , і багато територій звільнили з 23 року хапають всіх підряд а рашка майже кожен день наступає...що не так? Знаю! Винні прокляті ухилянти!
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09.03.2026 14:36 Відповісти
"а потім відкрили очі "

пиши будь ласка чесно до кінця - ті люди які були наївні - ті давно в ЗСУ і завдяки ним Україна втрималась в 22-23, а такі як ти ніякі очі не відкривали - як були сцикунами під спідницями так ними і залишились.
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09.03.2026 16:06 Відповісти
Такі новини виглядають однобоко і не вирішують жодного питання у проблемі мобілізації.
В державі мобілізація давно перетворилась на якісь суцільні "голодні ігри" і всім причетним та відповідальним на це якось пофіг.....типу само повинно "розсосатися" якось.
Всі питання та проблеми переклали на ТЦК і надіються на вирішення проблеми мобілізації...але так не буде.Само собою нічого не вирішиться, і чим далі тим буде гірше. Відповідальні за процес мобілізації воліють про цей процес не згадувати , а фронт якимось чином повинен не рухатись в сторону "материкової" України. Держава все переклала на ТЦК та типу надіється, що на пʼятий рік повномаштабки буде така ж кількість добровольців, як і у 22 році....але всі ж в той час мовчать, що ніхто не зробив так багато для деморалізації населення Україна , як ті ж причетні державні органи:
- немає чітких термінів служби
- мобілізація в основному(в 99%) торкається тільки простих громадян та їх близьких.
- грошове забезпечення у умовні 20тисяч гривень - це схоже на узаконене знущання з тих хто вже несе службу і хто збирається туди потрапити...одночасно всі громадяни та і весь світ бачить, як крадуть "найефективніші" менеджери сотнями мільйонів доларів/євро.....та і золото вже мікроавтобусами возять.
- відношення до поранених/покалічених військовослужбовців
- відношення до сімей загиблих/зниклих безвісти/потрапивших в полон
- сам процес мобілізації в в державі зведений тільки до пошуків(відлову) потенційних захисників, які в 50-70% "стають на ноги" ще з НЦ або вписуються по стану здоровʼя (Бо на ВЛК всі "здорові", а по факту - хрін !).А де ж мобілізація економіки ??? Де переводять економіки на військові рейки??? Де це все??? Все зводиться до одного недостаючого елементу - особового складу. Так з таким підходом його не вистачить НІКОЛИ. Одні воюють та все віддають для перемоги, а інші все крадуть та вивозять всіх родичів за кордон....так війну не виграти.
І гнівними постами в адресу не бажаючих захищати такий державний "устрій" нічого не змінити.....потрібні фундаментальні зміни, а не розділяти країну штучними шаблонами : "ухилянти"....."тцкуни".
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09.03.2026 14:23 Відповісти
кремляді - "баби єщё нарожают!"
оп-ники - "тцк-уни ще набусифікують"
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09.03.2026 14:23 Відповісти
Выбора у тебя особого то и нет .Не будет тебя сегодня тцк украинское мобилизовать завтра придут кремляди и такие утырки ,кидающиеся с ножами как раз им на руку и играют и их же они будут бусифицировать. Поверь на них они так с ножами не покадаются ибо сразу пулю получат не насмерть по ногам только потом еще и отмудохают хорошенько и на костылях в штурм пулеметом тыча в спину погонят. .Воевать ты будешь как бы ты не хотел и лучше это делать за свою страну чем за оккупанта . От войны не убежать и поверь у мамки или жены от кацапов ты под юбкой не спрячешся у ихних тцкашников с тобой и с твоей женой или матерью разговор короткий будет
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09.03.2026 16:00 Відповісти
тцк-уни та поліцаї, це сьогоднішній резерв *****. і якщо прийдуть кремляді, то вони перші й перейдуть на його бік, як це вже було в 14-у. і ти, валодька краснопузий, будеш перший з перших серед них, який ходитиме по адресах ветеранів, зі злитих твоїми зеленими хазяями баз даних і також один із перших будеш розстрілювати, вислужуючись їм вже не за пєчєньку, як зараз, а за страх та безсовістність ))
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09.03.2026 16:11 Відповісти
Быдло мои родные против этих кремлядей уже третий год воюют не бегают и не жалуются что им тяжело они не рождены для войны т умирать им не хочется .Как они будут им служить .Это только такая мразь что с ножами кидается и ты ,что эту мразь выгораживает будут им прислуживать от страха и стучать на тех кто реально им противостоит или что хуже в спину стрелять потлму что и сейчас их боятся и бегают
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09.03.2026 16:30 Відповісти
та я одразу зрозумів, що й ти зелене бидло, а не только твои радные ))))
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09.03.2026 16:35 Відповісти
Я зеленое быдло и мои родные почему .Не потому ли ,что против оккупанта воюют и не хотят захвата им нашей страны ну-ну.Что и трбовалось доказать и выше о тебе и тебеподобных и вашей сущности написать. Мусор твое имя
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09.03.2026 16:58 Відповісти
Ти спілкувався з австрійським прапором, родиной левочкіна і ко.
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09.03.2026 17:00 Відповісти
Пісятель із незрозумій звідки схоже австро-латвія,скільки пафосу і типу патріотизму,ось вам тцк зрадники держави,а тут тобі типу антиЗешник...це-ж несумісні позиції!
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09.03.2026 17:07 Відповісти
Якась епідемія з тими тецекашниками, їх б'ють, ріжуть , стріляють. Чого б це ?
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09.03.2026 14:36 Відповісти
Це любов народна до людоловів за їх звірства
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09.03.2026 16:37 Відповісти
За мобілізацію відповідальний Верховний головнокомандувач ,але що можна чекати від чотирижди ухилянта ,для якого понад усе рейтинг,ну а ворог просуваєтся.
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09.03.2026 14:51 Відповісти
Треба було його пристрелити,та й усе
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09.03.2026 15:05 Відповісти
Один пан Гончаренко постійно акцентує увагу на цю вакханалію що робиться ,інших 449 депутатів мабуть все влаштовує...Дійсно питання чому ми не ЄС?Жах просто ...
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09.03.2026 15:31 Відповісти
Ого, це вже наче серійний маніяк.
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09.03.2026 15:35 Відповісти
чому військові не стріляли? схопився за зброю то треба валити як свиню в хліві.
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09.03.2026 16:15 Відповісти
а потім потрібно вирахувати Егорку Кузнецова і посадити на років 10,
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09.03.2026 16:16 Відповісти
Такий герой голими руками давив би руських свиней і війна б давно закінчилась. Його обов'язково потрібно найти дати два ножі і скинути на парашуті над кремлем. Де ж ти наш герой?
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09.03.2026 17:08 Відповісти
А на якому парашуті і куди скинути ту муайню що вросла отам в тцк з 22 року?
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09.03.2026 17:19 Відповісти
Ту майню всі вибрали в 19, і в тебе є можливість допомогти скоріше закінчити війну і на виборах вибрати того кого захочеш. Якщо ні то Пукін вибере за тебе і підеш як ягня куди направлять.
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09.03.2026 17:28 Відповісти
Хто допоможе скласти петіцию до президента про негайної видачи вогнепальної зброї гвардійцям ТЦК?
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09.03.2026 17:38 Відповісти
Піздynці.А поліцейського не трогав нападник?,а поліцейський не затримав чому?-бо його не було!Злочинців треба їбашити!І я буду захищати себе та близьких всіма доступними методами!!!
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10.03.2026 13:32 Відповісти
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