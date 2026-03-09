Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК на Івано-Франківщині: його шукає поліція
На Івано-Франківщині чоловік напав із ножем на військових ТЦК та СП. Поранення дістали двоє військових. Нападника шукають правоохоронці.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, близько 6:30 ранку на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району під час проведення заходів з оповіщення громадян України мобілізаційного віку військовозобов’язаний влаштував різанину.
Чоловік вдарив ножем двох військових ТЦК та СП. У них колото-різані рани: в одного в області шиї, а в іншого - руки та плеча.
"Подія трапилась в момент, коли останні разом з представником правоохоронних органів намагалися уточнити у нападника військово-облікові документи. Однак, чоловік вдався до втечі і коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем. Військовослужбовців ТЦК та СП доставлено до лікарні, де їм надано необхідну медичну допомогу, життю та здоровʼю нічого не загрожує", - зазначили там.
Наразі нападника розшукують правоохоронці.
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Перевіркою документів мусить займатися поліція.
пиши будь ласка чесно до кінця - ті люди які були наївні - ті давно в ЗСУ і завдяки ним Україна втрималась в 22-23, а такі як ти ніякі очі не відкривали - як були сцикунами під спідницями так ними і залишились.
В державі мобілізація давно перетворилась на якісь суцільні "голодні ігри" і всім причетним та відповідальним на це якось пофіг.....типу само повинно "розсосатися" якось.
Всі питання та проблеми переклали на ТЦК і надіються на вирішення проблеми мобілізації...але так не буде.Само собою нічого не вирішиться, і чим далі тим буде гірше. Відповідальні за процес мобілізації воліють про цей процес не згадувати , а фронт якимось чином повинен не рухатись в сторону "материкової" України. Держава все переклала на ТЦК та типу надіється, що на пʼятий рік повномаштабки буде така ж кількість добровольців, як і у 22 році....але всі ж в той час мовчать, що ніхто не зробив так багато для деморалізації населення Україна , як ті ж причетні державні органи:
- немає чітких термінів служби
- мобілізація в основному(в 99%) торкається тільки простих громадян та їх близьких.
- грошове забезпечення у умовні 20тисяч гривень - це схоже на узаконене знущання з тих хто вже несе службу і хто збирається туди потрапити...одночасно всі громадяни та і весь світ бачить, як крадуть "найефективніші" менеджери сотнями мільйонів доларів/євро.....та і золото вже мікроавтобусами возять.
- відношення до поранених/покалічених військовослужбовців
- відношення до сімей загиблих/зниклих безвісти/потрапивших в полон
- сам процес мобілізації в в державі зведений тільки до пошуків(відлову) потенційних захисників, які в 50-70% "стають на ноги" ще з НЦ або вписуються по стану здоровʼя (Бо на ВЛК всі "здорові", а по факту - хрін !).А де ж мобілізація економіки ??? Де переводять економіки на військові рейки??? Де це все??? Все зводиться до одного недостаючого елементу - особового складу. Так з таким підходом його не вистачить НІКОЛИ. Одні воюють та все віддають для перемоги, а інші все крадуть та вивозять всіх родичів за кордон....так війну не виграти.
І гнівними постами в адресу не бажаючих захищати такий державний "устрій" нічого не змінити.....потрібні фундаментальні зміни, а не розділяти країну штучними шаблонами : "ухилянти"....."тцкуни".
оп-ники - "тцк-уни ще набусифікують"