Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК на Івано-Франківщині: його шукає поліція

На Івано-Франківщині чоловік напав із ножем на військових ТЦК та СП. Поранення дістали двоє військових. Нападника шукають правоохоронці.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, близько 6:30 ранку на території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району під час проведення заходів з оповіщення громадян України мобілізаційного віку військовозобов’язаний влаштував різанину.

Чоловік вдарив ножем двох військових ТЦК та СП. У них колото-різані рани: в одного в області шиї, а в іншого - руки та плеча.

"Подія трапилась в момент, коли останні разом з представником правоохоронних органів намагалися уточнити у нападника військово-облікові документи. Однак, чоловік вдався до втечі і коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем. Військовослужбовців ТЦК та СП доставлено до лікарні, де їм надано необхідну медичну допомогу, життю та здоровʼю нічого не загрожує", - зазначили там.

Наразі нападника розшукують правоохоронці.

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