Напад на авто військових ТЦК на Волині: група цивільних силоміць забрала військовозобов’язаного, якого везли до терцентру

У неділю, 8 березня, поблизу населеного пункту Озеро на Волині група оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Волинського обласного ТЦК та СП у соцмережі фейсбук.

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Деталі інциденту

Як розповіли у терцентрі, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб.

У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.

"Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК", - зазначили у ТЦК.

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Постраждали військові

Унаслідок нападу один військовослужбовець зазнав травми голови, ще один військовослужбовець має садну на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля.

Зазначається, що стан військовослужбовців стабільний.

У ТЦК розповіли, що особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

"Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу", - сказано у заяві ТЦК.

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