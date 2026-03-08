Напад на авто військових ТЦК на Волині: група цивільних силоміць забрала військовозобов’язаного, якого везли до терцентру
У неділю, 8 березня, поблизу населеного пункту Озеро на Волині група оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Волинського обласного ТЦК та СП у соцмережі фейсбук.
Деталі інциденту
Як розповіли у терцентрі, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб.
У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.
"Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК", - зазначили у ТЦК.
Постраждали військові
Унаслідок нападу один військовослужбовець зазнав травми голови, ще один військовослужбовець має садну на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля.
Зазначається, що стан військовослужбовців стабільний.
У ТЦК розповіли, що особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.
"Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу", - сказано у заяві ТЦК.
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Знаєте що найгірше на мою суб'єктивну думку в оцій повальній мобілізації?
Що ще вчорашній гній, котрий крав, бив дружину, бухав, втікав, ховався, боявся, скиглив, в одному місці мав захист України, але все ж таки був мобілізований, вже завтра одягнувши піксель, вирівняється в правах зі мною і з тими, хто добровільно пішов на війну за покликом совісті і честі..
Ось так