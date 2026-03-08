УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8787 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Напад на ТЦК
19 503 316

Напад на авто військових ТЦК на Волині: група цивільних силоміць забрала військовозобов’язаного, якого везли до терцентру

На Волині група цивільних на авто напала на ТЦК

У неділю, 8 березня, поблизу населеного пункту Озеро на Волині група оповіщення, яка виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до ТЦК, зазнала нападу з боку групи цивільних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Волинського обласного ТЦК та СП у соцмережі фейсбук.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

Як розповіли у терцентрі, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб.

У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет.

"Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК", - зазначили у ТЦК.

Читайте також: Сутичка між військовими ТЦК та чоловіками у присутності поліцейського сталася на Вінниччині: розпочато розслідування

Постраждали військові 

Унаслідок нападу один військовослужбовець зазнав травми голови, ще один військовослужбовець має садну на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля.

Зазначається, що стан військовослужбовців стабільний.

У ТЦК розповіли, що особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

"Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу", - сказано у заяві ТЦК.

Читайте також: Чоловік стріляв у бік військовослужбовців ТЦК у Луцьку: нападника знешкоджено

Автор: 

напад (1242) військовослужбовці (5222) ТЦК та СП (1212) Волинська область (978) Луцький район (56) Озеро (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
А як "група оповіщення" затримала громадянина без поліції?
показати весь коментар
08.03.2026 22:31 Відповісти
+35
"У ТЦК розповіли, що особа, яку незаконно звільнили під час нападу "- а особа была законно лишена свободы по решению суда? Отбить незаконно задержанного человека у лиц, которые на это не имеют права и полномочий это незаконно освободить? Новояз, блин. Мистер Оруэлл походу заглядывал в будущее, и писал "1984" с Украины.
показати весь коментар
08.03.2026 22:49 Відповісти
+32
Коли цивільного викрадає тцк то це нормально, в рамках закону, коли навпаки то "караул , ображають наших працівників соціального захисту!" Головне не переплутайте.
показати весь коментар
08.03.2026 22:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Х.з. Напевно, від безкарності. Гниль з душі вилазить. Це неправда про 90%, останній раз вже говорили 50, а реально набагато менше, бо ті посади грошей коштують. Обмежено придатних у Скелю відправляють, он почитайте на мотильку схопили в Харкові 57 наркоманів і у Скелю хто дійшов до фронту. Всі були на ЗПТ і обмежено придатні.
показати весь коментар
09.03.2026 11:01 Відповісти
Какие нах цивильни,семь машин устроили бардак на дороге с подрезаниями и нападением и ни одна патрульная полицаев не заметила и не нашла по горячим следам,это явно хорошо организованная банда из бывших, имеющие соответсвующие навыки, либо действующих левоохоронцев под крышей таких же контор.
показати весь коментар
09.03.2026 10:40 Відповісти
Сподобалась думка:

Знаєте що найгірше на мою суб'єктивну думку в оцій повальній мобілізації?

Що ще вчорашній гній, котрий крав, бив дружину, бухав, втікав, ховався, боявся, скиглив, в одному місці мав захист України, але все ж таки був мобілізований, вже завтра одягнувши піксель, вирівняється в правах зі мною і з тими, хто добровільно пішов на війну за покликом совісті і честі..

Ось так
показати весь коментар
09.03.2026 10:41 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри
показати весь коментар
09.03.2026 10:43 Відповісти
Мало хто повертається, особливо якщо це людина, яка ніде не служила, ніколи не тримала зброї, боялась, ще й має хвороби. Он як про наркоманів розповідали, яких нахапали у Скелю, хто дійшов до фронту. з першого завдання з 8 повернулись 2, решту записали у зниклих безвісти.
показати весь коментар
09.03.2026 10:48 Відповісти
А молоді відставники он крутять гудзики, що вони або виключені, або в запасі. Хоча в 24-му мали знов стати на облік, і який зараз запас, коли ж його задіювати
показати весь коментар
09.03.2026 10:53 Відповісти
Читаю новину то ТЦК це прям бійці що приймали участь у спецоперації…
показати весь коментар
09.03.2026 11:20 Відповісти
Молодці.
показати весь коментар
09.03.2026 11:30 Відповісти
В нас Конституція призупинена, сказав найвеличніший лідер **********, воно працює в обидва боки.
показати весь коментар
09.03.2026 11:35 Відповісти
Перетворили мобілізацію у вирок.
показати весь коментар
09.03.2026 12:13 Відповісти
7 машин гналось. Це якісь або бурштинові, або контрабандні чувачки. Слабовики спочатку сприяли створенню цих банд, а тепер не можуть нічого зробити.
показати весь коментар
09.03.2026 12:21 Відповісти
Усіх фігурантів з обох сторін - в буцегарню! Правих тут нема, всі порушили закон...
показати весь коментар
09.03.2026 13:04 Відповісти
Якже було хріново при Порошенко та Мінських домовленостях - кордони відкриті, війна заблокована майже під луганськом та донецьком, заводи впк працювали у три зміни сім днів на тиждень, чотирижди ухилянт спокіно їздив до москви і там навкав на Україну - єто не руские наступают, єто українці отодвигают свои граници в глубь.
показати весь коментар
09.03.2026 13:16 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 