Нападение на автомобиль военных ТЦК на Волыни: группа гражданских силой забрала военнообязанного, которого везли в терцентр
В воскресенье, 8 марта, вблизи населенного пункта Озеро на Волыни группа оповещения, которая выполняла служебное задание по доставке военнообязанного в ТЦК, подверглась нападению со стороны группы гражданских лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Волынского областного ТЦК и СП в соцсети Facebook.
Детали инцидента
Как рассказали в терцентре, около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство.
В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет.
"После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК", - отметили в ТЦК.
Пострадали военные
В результате нападения один военнослужащий получил травму головы, еще один военнослужащий имеет ссадину на предплечье и лице, поскольку нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля.
Отмечается, что состояние военнослужащих стабильное.
В ТЦК рассказали, что лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу.
"Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения", - говорится в заявлении ТЦК.
За грубими прикидками, десь 250-350 бійців на місяць ЗСУ втрачає загиблими та приблизно стільки ж зниклими безвісти. Родичі загиблих та зниклих воїнів мають право звільнення із ЗСУ. Це ще близько 700-800 на місяць. Також, ще близько 1000 втрачають пораненими і приблизно стількі ж внаслідок загострення хронічних хвороб і виявлення нових, бо служить багато стариків. Також списуються по догляду за немічними родичами та при народженні третьої дитини. Ну і десь близько 14-16 тис СЗЧ.
Можете за Вшою хибною звичкою всі ці цифри помножити на 48.
мені насрати на цю владу, я бажаю їй сісти повним складом і бажав цього задовго до 22 року.
"ти чомусь визвірився не на неї, а на простих громадян"
Ти чомусь раптом вирішив що моє законне бажання справедливого і рівного розподілення обов'язків між усіма громадянами - це "визвіряння" ?
"тобі ніхто нічого не винен. "
Це ти так свого лідОра мені зацитував? Так от запам'ятай - ви обидва помиляєтесь і то дуже сильно.
І звісно що МЕНІ ти не винен - та є такий суб'єкт як народ України. І от йому ти таки винен і то багацько на 5-й рік війни.
багатыемилиция полиция охрана мажоры не воюют значить все, не пойдем
===================================
цікаво знати що то за житель Запоріжжя такий що за ним аж 7 авто посіпак приїхало.Теж з самого Запоріжжя примчали?
вони миттєво і налагодять мобілізацію по сталінськи. Та тільки вже в свою окупаційну
москальську орду. А в них правила прості це не ТЦК найменші підозри на опір у воєнний
час, розстріл на місці. Кілька сотень ухилянтів застрелять, а решта так вони і самі та
ще і бігом прибіжуть до військ-комісаріатів щоб спасти свою шкуру та масово мільйонами
гинути за окупаційну кацапську армію.
Все інше - поза Законом.
Яким чином 'група тцк' могла 'доставляти військовозобов'язаного'? Це що - конвой, а військовозобов'язані зеки?
Вся ця група оповіщення виходить повинна отримати тюремний термін за перевищення службових зобов'язань та незаконне позбавлення волі людини.
Що касається цього факту,кримінальна справа,арешт без права застави і конфіскація знаряддя злочину,в даному випадку автомобілів.