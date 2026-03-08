Нападение на автомобиль военных ТЦК на Волыни: группа гражданских силой забрала военнообязанного, которого везли в терцентр

В воскресенье, 8 марта, вблизи населенного пункта Озеро на Волыни группа оповещения, которая выполняла служебное задание по доставке военнообязанного в ТЦК, подверглась нападению со стороны группы гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Детали инцидента

Как рассказали в терцентре, около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство.

В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет.

"После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК", - отметили в ТЦК.

Пострадали военные

В результате нападения один военнослужащий получил травму головы, еще один военнослужащий имеет ссадину на предплечье и лице, поскольку нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля.

Отмечается, что состояние военнослужащих стабильное.

В ТЦК рассказали, что лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу.

"Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения", - говорится в заявлении ТЦК.

