РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8859 посетителей онлайн
Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК
8 600 191

Нападение на автомобиль военных ТЦК на Волыни: группа гражданских силой забрала военнообязанного, которого везли в терцентр

На Волыни группа гражданских на автомобиле напала на ТЦК

В воскресенье, 8 марта, вблизи населенного пункта Озеро на Волыни группа оповещения, которая выполняла служебное задание по доставке военнообязанного в ТЦК, подверглась нападению со стороны группы гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Волынского областного ТЦК и СП в соцсети Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента

Как рассказали в терцентре, около семи гражданских автомобилей догнали служебный автомобиль ТЦК и начали намеренно блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая транспортное средство.

В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет.

"После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК", - отметили в ТЦК.

Читайте также: Столкновение между военными ТЦК и мужчинами в присутствии полицейского произошло на Виннитчине: начато расследование

Пострадали военные 

В результате нападения один военнослужащий получил травму головы, еще один военнослужащий имеет ссадину на предплечье и лице, поскольку нападавшие разбили переднее пассажирское стекло автомобиля.

Отмечается, что состояние военнослужащих стабильное.

В ТЦК рассказали, что лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу.

"Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения", - говорится в заявлении ТЦК.

Читайте также: Мужчина стрелял в сторону военнослужащих ТЦК в Луцке: нападавший обезврежен

Автор: 

нападение (176) военнослужащие (1010) ТЦК (756) Волынская область (154) Луцкий район (39) озеро (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
А як "група оповіщення" затримала громадянина без поліції?
показать весь комментарий
08.03.2026 22:31 Ответить
+24
"У ТЦК розповіли, що особа, яку незаконно звільнили під час нападу "- а особа была законно лишена свободы по решению суда? Отбить незаконно задержанного человека у лиц, которые на это не имеют права и полномочий это незаконно освободить? Новояз, блин. Мистер Оруэлл походу заглядывал в будущее, и писал "1984" с Украины.
показать весь комментарий
08.03.2026 22:49 Ответить
+22
Коли цивільного викрадає тцк то це нормально, в рамках закону, коли навпаки то "караул , ображають наших працівників соціального захисту!" Головне не переплутайте.
показать весь комментарий
08.03.2026 22:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Як завжди, гнилі душею шукають хто за них буде робити важку роботу. А про ваш клінічний випадок я вже написав вище. Ну а ще родича згадувати - а ви рідкісна гнида пане.
показать весь комментарий
09.03.2026 07:55 Ответить
30 000 (приблизно) мобілізованих щомісяця множимо на 48 місяців повномасштабного = майже 1.5 млн ... в ЗСУ зараз десь 800 000 (з них половина по тилам сидить , але то таке ...) а де ж решта 700 000 ділась ?
показать весь комментарий
09.03.2026 00:30 Ответить
Не звизди .200 тысяч официальных ,а неофициально 300 тысяч у мамки или жены под юбкой прячутся. Остальная половина только воюет
показать весь комментарий
09.03.2026 01:10 Ответить
В ЗСУ особовий склад віком від 25 до 60. Це означає, що через досягнення 60 років щомісяця заільняється близько 800 000/35/12=1900. А враховуючи, що в кінці 60-х наподжуваність була в рази вище, ніж в кінці 90-х, то і того більше.
За грубими прикидками, десь 250-350 бійців на місяць ЗСУ втрачає загиблими та приблизно стільки ж зниклими безвісти. Родичі загиблих та зниклих воїнів мають право звільнення із ЗСУ. Це ще близько 700-800 на місяць. Також, ще близько 1000 втрачають пораненими і приблизно стількі ж внаслідок загострення хронічних хвороб і виявлення нових, бо служить багато стариків. Також списуються по догляду за немічними родичами та при народженні третьої дитини. Ну і десь близько 14-16 тис СЗЧ.
Можете за Вшою хибною звичкою всі ці цифри помножити на 48.
показать весь комментарий
09.03.2026 07:34 Ответить
Альо...менти в окопах тебе не устраює?!
показать весь комментарий
09.03.2026 03:49 Ответить
Дайте вже ТЦК зброю! Це дії, що підривають мобілізацію. Дозволити стріляти на ураження!
показать весь комментарий
08.03.2026 22:53 Ответить
Ти хворий?
показать весь комментарий
08.03.2026 22:54 Ответить
З нетерпінням чекаю, коли це почнеться. Інакше мабуть кінця й не буде, а так процес пришвидшиться)
показать весь комментарий
08.03.2026 22:55 Ответить
Давай тобі дамо зброю, але передчасно направимо тебе на лбз там і покажеш свою лють на кацапах!
показать весь комментарий
08.03.2026 22:58 Ответить
Підтримаю - ухилеси знахабніли. Нарешті пора відстрелювати їм яйця.
показать весь комментарий
09.03.2026 01:32 Ответить
Ти навіть не уявляєш, що одержиш взамін.
показать весь комментарий
09.03.2026 05:29 Ответить
Так з іншої стороно зразу ж з*являться стволи, і тоді війна, а тільки вже громадянська. Ти синок думай головою а не нижнім місцем.
показать весь комментарий
09.03.2026 05:28 Ответить
Коли цивільного викрадає тцк то це нормально, в рамках закону, коли навпаки то "караул , ображають наших працівників соціального захисту!" Головне не переплутайте.
показать весь комментарий
08.03.2026 22:54 Ответить
коли за тебе ухилєса 5-й рік воюють інші це нормально. Коли пропонують воювати тобі - це караул, ******** свободи лішают
показать весь комментарий
08.03.2026 22:59 Ответить
"Позбавлення волі" і справді прикольний новояз. Тобто когось можна на 5 років "позбавити волі" а тебе бусінку мамчину - нізя.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:29 Ответить
Ти воюєш?
показать весь комментарий
08.03.2026 23:31 Ответить
Я "позбавлений волі" скоро як 4-й рік.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:56 Ответить
Навіть якби мене забусярили - а це не так бо йшов в 2022 - що це мало би змінювати? Тих кого забусярили треба доукомплектовувати так само як добровольців. А в нормальній країні їх би мали уже відпускати на дємбєль.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:02 Ответить
"Ти повірив цій владі та пішов"
мені насрати на цю владу, я бажаю їй сісти повним складом і бажав цього задовго до 22 року.

"ти чомусь визвірився не на неї, а на простих громадян"

Ти чомусь раптом вирішив що моє законне бажання справедливого і рівного розподілення обов'язків між усіма громадянами - це "визвіряння" ?

"тобі ніхто нічого не винен. "

Це ти так свого лідОра мені зацитував? Так от запам'ятай - ви обидва помиляєтесь і то дуже сильно.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:26 Ответить
Я так вважаю зовсім не раптом а на підставі законів і Конституції України.
І звісно що МЕНІ ти не винен - та є такий суб'єкт як народ України. І от йому ти таки винен і то багацько на 5-й рік війни.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:39 Ответить
Вирішує закон. І не зважаючи на твоє хамство, виконувати тобі його все одно доведеться.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:44 Ответить
Саме на підставі законів ти і несеш *****.
показать весь комментарий
09.03.2026 03:11 Ответить
не будь таким довірливим,він по вухах катається,в меседжах купа протиріч....
показать весь комментарий
09.03.2026 00:56 Ответить
Дурик не думай что откосишь.Когда фронт рухнет и кацапы чюда прорвутся они с тобой мразь царемонится не будут и их методы мобилизации похуже украинского тцк окажутся и знаешь я уже почти мечтаю чтобы так случилось, а то вы скоты слишком быстро уже Бучу позабыли . Но ничего вам с таким отношением еще чуть-чуть и ее напомнят
показать весь комментарий
08.03.2026 23:59 Ответить
Это ты быдло их ждешь .Это видно по твоих гнилых постах.Но то что я написал очень скоро может повторится мрази просто продолжайте в том же духе
показать весь комментарий
09.03.2026 00:26 Ответить
Он рухнет из-за подрбной падали вроде тебя ,которую мой брат и родственники третий год как прикрывает на фронте особо не жалуясь на то что тяжело и умереть могут и которая я это вижу к кацапам в услужение переметнется и его же сдаст им или вообще в спину выстрелит
показать весь комментарий
09.03.2026 00:35 Ответить
Такого буде напевно більше.А якщо почати стріляти,то стане ще гірше.
показать весь комментарий
08.03.2026 22:58 Ответить
Если не поменяется отношение власти к Людям то будет и будет хуже ! Украинцы очень любят скиглить про социальную справедливость, а раз багатые милиция полиция охрана мажоры не воюют значить все, не пойдем
показать весь комментарий
09.03.2026 00:48 Ответить
По номерам машин швидко знайдуть власників.Приїде КОРД,покладе мордою в калюжу.Далі суд,тюрьма.
показать весь комментарий
08.03.2026 22:59 Ответить
А кордівці що суперсолдати?А може тут військові підрізали бусик тцк і визволили чоловіка?Ви ж не знаєте,що і як.Нехай покажуть відео з бодікамер,як саме чоловік,опинився в цьому бусику тцк.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:21 Ответить
Фантазія в тебе розгулялась на всю котушку.Військові напали на тцк щоб відбить ухилянта. Я скоріше повірю що ухилянта відбили бандюки,бо він їм винен багато грошей.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:34 Ответить
Есть даже бизнес по "отбиванию бусифицированных"
показать весь комментарий
09.03.2026 00:49 Ответить
При Залужноиу наче такого не було...Принаймі не пам'ятаю. Взагалі картинка не для слабкодухих. Quo vadis? Набридло.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:01 Ответить
При залужному була децентралізація в підрозділах вони самі вирішували на які завдання цим чи ні по силі чи ні а не гнали зараз всіх через генштаб..але прийшов сирок і все перевернув з ніг на голову.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:03 Ответить
При Залужному якраз і почалася бусифікація.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:16 Ответить
бінго,у гупі коротка пам,ять,не зважайте...
показать весь комментарий
08.03.2026 23:50 Ответить
Так він вілосики записував і підтримував ініціативи слуг.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:57 Ответить
так він той хто готувався до війни,на посаді командуючого з 27 липня 2021 року.....
показать весь комментарий
09.03.2026 00:01 Ответить
Залужний просив 500 тисяч мобілізованих, коли зебіл відмовляв. По ітогу все одно гребуть але всіх підряд і клоунськими методами.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:29 Ответить
Чим їх забезпечити тоді було? Що вони мали їсти,в що одягнутися? Яка зброя? На 500 тисяч,має бути кілька тисяч лише танків.Чи це мали бути піхотинці з калашами?
показать весь комментарий
09.03.2026 03:16 Ответить
Збільшити податки для цивільних і все буде. В чому проблема? Ха ха ха.
показать весь комментарий
09.03.2026 04:46 Ответить
У ТЦК розповіли, що особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.
===================================
цікаво знати що то за житель Запоріжжя такий що за ним аж 7 авто посіпак приїхало.Теж з самого Запоріжжя примчали?
показать весь комментарий
08.03.2026 23:07 Ответить
Безугла не хоче нагадати за кого вона жопу рвала з 2019 і проти кого в 23-24 слиною бризкала? Краще б цитати триперного бомжа-сифилітика про гігієну сюди притягнув - не так лицемірно було.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:32 Ответить
Проблема у тому, що як раз реформовані... От тільки в наслідок реформи, всіх більш менш кваліфікованих спеціалістів замінили на неуків, які про ту мобілізацію жодної книжки за все своє життя не прочитали...
показать весь комментарий
09.03.2026 01:01 Ответить
Я розумію, що мобілізація необхідна, навіть проти бажання більшості. Але коли відлов ухилянтів сором'язливо називають "оповіщенням", а за інформацію в Телеграм-каналі про місцезнаходження цих "груп оповіщення" дають реальні терміни позбавлення волі - це неправильно.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:20 Ответить
Деякі "працюють" не покладаючи рук -
https://zaxid.net/sbu_vikrilo_odrazu_12_bukovintsiv_yaki_u_chatah_mesendzheriv_povidomlyali_geolokatsiyi_ttsk_n1631978 СБУ викрило 12 буковинців, які в соцмережах повідомляли переміщення працівників ТЦК
показать весь комментарий
08.03.2026 23:27 Ответить
Звісно, не виправдовую тих, хто стежить за працівниками ТЦК та розміщую інфу в каналі. Але називати публікацію в Телеграм-каналі "перешкоджанням роботи" - це теж неправильно.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:31 Ответить
А де написано , що це заборонено ?
показать весь комментарий
08.03.2026 23:33 Ответить
Це питання треба задати судді, який вирок виносить.
показать весь комментарий
08.03.2026 23:39 Ответить
безглуздо,Конституція на паузі.....кривосуддя в дії
показать весь комментарий
08.03.2026 23:52 Ответить
Тому що гівняча конституція, якщо її можна ставити на паузи. Ха ха ха.
показать весь комментарий
09.03.2026 04:50 Ответить
А з якою метою це робиться? Не перешкоджання мобілізації, ні? А що тоді?
показать весь комментарий
08.03.2026 23:58 Ответить
Однако разглашать локацию пребывания Сил Обороны запрещено.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:51 Ответить
А військовозобов'язаний - це вже як зек, якого доставляють під конвоєм і можуть "незаконно звільнити"?
показать весь комментарий
08.03.2026 23:38 Ответить
Дайте більше зброї!
показать весь комментарий
09.03.2026 00:11 Ответить
Уже нікого хапати і хапають всіх підряд...чого в 22 році такого не було?
показать весь комментарий
09.03.2026 00:20 Ответить
Якщо не відкривати вогонь на ураження в таких випадках,завтрашні вертухаї і стукачі кацапських окупантів повністю підірвуть наш тил.
показать весь комментарий
09.03.2026 00:35 Ответить
Малко...пігулки просрочені?!
показать весь комментарий
09.03.2026 04:05 Ответить
В Україні корупція найбільша у світі. Чи не краще корупціонерів та ворюг мобілізовувати на нуль? Навіть якщо здохнуть, то Україна тільки чище стане. А корупціонерів де хоч побачить можна. Вони сидять при владі, вони в судах, прокуратурах, ТЦК, поліції, ВЛК, в учбових закладах, вони захопили все та ******** людей. Чи може комусь подобається Україна, де нема правди?
показать весь комментарий
09.03.2026 00:41 Ответить
вони перейдуть на бік ворога як робили весь цей час,або роззбіжуться,вони ж не підготовлені....хоча одразу стає питання-якщо воює біднота а ті що під присягою ні,тоді для кого ця війна???
показать весь комментарий
09.03.2026 01:01 Ответить
Коррупционеры кстати не только те кто берет но и те кто дает ,а их больше окажется в итоге.Так что все справедливо не совсем но по большей части
показать весь комментарий
09.03.2026 01:03 Ответить
А хто їх буде мобілізовувати, якщо вони всім курують і приймають рішення?
показать весь комментарий
09.03.2026 02:09 Ответить
З такою мобілізацію скоро прийдуть кацапи - окупанти і військові комісаріати, ось тоді
вони миттєво і налагодять мобілізацію по сталінськи. Та тільки вже в свою окупаційну
москальську орду. А в них правила прості це не ТЦК найменші підозри на опір у воєнний
час, розстріл на місці. Кілька сотень ухилянтів застрелять, а решта так вони і самі та
ще і бігом прибіжуть до військ-комісаріатів щоб спасти свою шкуру та масово мільйонами
гинути за окупаційну кацапську армію.
показать весь комментарий
09.03.2026 03:59 Ответить
Таваріщ палітрук...Ми цю методичку падаляцьку вже чули! Треба конструктів!
показать весь комментарий
09.03.2026 04:08 Ответить
Только сначала кацапы расстреляют таких как ты, не боишься?
показать весь комментарий
09.03.2026 04:17 Ответить
Вообще! С какого хера такой Ник?
показать весь комментарий
09.03.2026 06:06 Ответить
Згідно Закону функції тцк це ведення реєстру військовозобов'язаних і вручення повісток.

Все інше - поза Законом.

Яким чином 'група тцк' могла 'доставляти військовозобов'язаного'? Це що - конвой, а військовозобов'язані зеки?

Вся ця група оповіщення виходить повинна отримати тюремний термін за перевищення службових зобов'язань та незаконне позбавлення волі людини.
показать весь комментарий
09.03.2026 06:40 Ответить
Закон чи бандитизм?
показать весь комментарий
09.03.2026 08:34 Ответить
Мобілізація виконується по дебільному,скоріше по ЗЕбільному,тому що він не приклав свого розуму для створення Закону про мобілізацію,а спихнув це на інших.Одні віддуваються за всих,а інші ще й заробляють на переправлянні через кордон,та на липових довідках про інвалідність.Якби Закон був такий щоб всіх хто причетний до мобілізації і створенні умов для ухиляння такі строки відсидки були,то не було б на одного мобілізованого 20-30 чоловіків сидячих під юбкою.
Що касається цього факту,кримінальна справа,арешт без права застави і конфіскація знаряддя злочину,в даному випадку автомобілів.
показать весь комментарий
09.03.2026 08:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 