Столкновение между военными ТЦК и мужчинами в присутствии полицейского произошло на Виннитчине: начато расследование

В Винницкой области произошел конфликт между военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки и мужчинами в присутствии полицейского.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Начато расследование

"На видео, которое распространяется в соцсетях, показана стычка между военнослужащими и мужчинами в присутствии полицейского", - говорится в сообщении.

По факту конфликта между военнослужащими ТЦК и мужчинами следователи начали досудебное расследование.

В полиции подчеркнули, что содействуют объективному расследованию, которое будут проводить сотрудники Государственного бюро расследований.

Действиям полицейского будет дана оценка

Кроме того, руководством ГУНП в Винницкой области назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка действиям полицейского.

