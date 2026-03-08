РУС
Столкновение между военными ТЦК и мужчинами в присутствии полицейского произошло на Виннитчине: начато расследование

Столкновение с ТЦК в Винницкой области: полиция открыла дело

В Винницкой области произошел конфликт между военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки и мужчинами в присутствии полицейского.

Об этом сообщает полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Начато расследование 

"На видео, которое распространяется в соцсетях, показана стычка между военнослужащими и мужчинами в присутствии полицейского", - говорится в сообщении.

По факту конфликта между военнослужащими ТЦК и мужчинами следователи начали досудебное расследование.

В полиции подчеркнули, что содействуют объективному расследованию, которое будут проводить сотрудники Государственного бюро расследований.

Читайте также: Применили газовый баллончик против водителя маршрутки в Днепре: двум военным РТЦК сообщено о подозрении в хулиганстве, - Нацполиция

Действиям полицейского будет дана оценка 

Кроме того, руководством ГУНП в Винницкой области назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка действиям полицейского.

Читайте также: Полиция расследует избиение мужчины в Харьковском ТЦК

+4
Хотіли соціально поінформувати але щось пішло не так
08.03.2026 18:53 Ответить
+3
навіщо???і так всі все бачили та і бачимо кожного дня....
08.03.2026 18:37 Ответить
+3
Интересна сама постановка вопроса, между МУЖЧИНАМИ и сотрудниками ТЦК, получается что последние вроде как уже и не мужчины...
08.03.2026 18:53 Ответить
Мабуть, гройсман з кістіоном, знову на вибори пішли??
08.03.2026 18:36 Ответить
навіщо???і так всі все бачили та і бачимо кожного дня....
08.03.2026 18:37 Ответить
виборців зелі примушують поставити галку ще раз
08.03.2026 18:40 Ответить
Мабуть вони ніяк не зрозуміють - у 2019 голосувани за мир будь-якою ціною, так чому ж зараз війна?
08.03.2026 19:03 Ответить
Лідор в агонії
08.03.2026 18:45 Ответить
Хто кого виховував на цей раз?
08.03.2026 18:53 Ответить
Хотіли соціально поінформувати але щось пішло не так
08.03.2026 18:53 Ответить
Интересна сама постановка вопроса, между МУЖЧИНАМИ и сотрудниками ТЦК, получается что последние вроде как уже и не мужчины...
08.03.2026 18:53 Ответить
ні,вони показово піднімають статус та важність посадових осіб над холопами.....не зважаючи на деталі та обставини...
08.03.2026 19:03 Ответить
"Нереформовані ТЦК та СП, які перетворилися на концтабори, корупційні анклави з відлову людей для галочки та прейскурантом на уникнення бути відловленим. У той же час - відсутність заперечень (!) Генштабу щодо відкриття кордонів для молоді до 24 років."

Народний депутат України Мар'яна Безугла
08.03.2026 18:56 Ответить
Так то ж одна банда, що тцкуни, що мусорня, що одні поза законом, що другі, тож сутички - то поки що квіточки, адже захист проти озброєної зграї у будь-який спосіб, аж до застосування зброї, є законним і розслідувати такі інцинденти за участі мусорів не повинна сама мусорня, а інші органи, що за стусом вище цих недоумків при зброї і без мізків та будь-якої відповідальності. І взагалі, 300 тис відгодованих озброєних підготовлених бугаїв від мусорні у тилу - це вирок президенту, тож нехай навідь не мріє про якісь рейтинги чи вибори, бидло коломоцько-махметівське.
08.03.2026 18:57 Ответить
Навіщо новина без відео?
08.03.2026 18:59 Ответить
привчають вірити написаному....без наявних доказів
08.03.2026 19:05 Ответить
"За словами очевидців, били списаного військового після контузій, який не змовчав при мобілізації перехожого."
Били тітушки а поліцейський подивився - все в рамках закону - та й пішов собі їсти батончик.
Опричники працюють.
08.03.2026 18:59 Ответить
не бреши,ухилянт!
08.03.2026 19:11 Ответить
Чим дужче гладити кота,тим вище він дере хвоста.... це прислів"я характеризує нинішній стан з ухилянтами. З ними носяться,як з писаною торбою і вони зовсім знахабніли,скоро будуть ганятися і нищити ТЦК. У нас просто не хочуть розуміти просту істину-на випадок окупації територій,ці знедолені і пригнічені ТЦК ухилянти будуть кацапськими поліцаями,вертухаями і стукачами! при чому буряти та чеченці здаватимуться паїньками на їх фоні....
08.03.2026 19:10 Ответить
..соромно, навіть за цих ідіотів-чмошників, зебілів-вкраїнчиків, потенційних підстилок кацапів-окупантів, до яких претензій у цих зЄліних какаразніц питань не буде, якщо шО (позатикають язики у сраку)..
понаобирали лайна у 2019му - жеріть, не ***********, дебіли кончені...
08.03.2026 19:11 Ответить
Просрочений лише держиться на терорі
08.03.2026 19:12 Ответить
 
 