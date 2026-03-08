Столкновение между военными ТЦК и мужчинами в присутствии полицейского произошло на Виннитчине: начато расследование
В Винницкой области произошел конфликт между военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки и мужчинами в присутствии полицейского.
Об этом сообщает полиция Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Начато расследование
"На видео, которое распространяется в соцсетях, показана стычка между военнослужащими и мужчинами в присутствии полицейского", - говорится в сообщении.
По факту конфликта между военнослужащими ТЦК и мужчинами следователи начали досудебное расследование.
В полиции подчеркнули, что содействуют объективному расследованию, которое будут проводить сотрудники Государственного бюро расследований.
Действиям полицейского будет дана оценка
Кроме того, руководством ГУНП в Винницкой области назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка действиям полицейского.
Народний депутат України Мар'яна Безугла
Били тітушки а поліцейський подивився - все в рамках закону - та й пішов собі їсти батончик.
Опричники працюють.
понаобирали лайна у 2019му - жеріть, не ***********, дебіли кончені...