РУС
Полиция расследует избиение мужчины в Харьковском ТЦК

Драка в Харьковском ТЦК: в терцентре рассказали подробности инцидента

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения мужчины в Харьковском ТЦК и СП.

Об этом сообщил в соцсети Facebook Харьковский ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

"В сети интернет распространяется информация об избиении ветерана ВС Украины военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Харьков. Руководством Харьковского областного ТЦК и СП начата проверка всех обстоятельств. Информация об участии мужчины в боевых действиях также устанавливается", - говорится в заявлении. 

В терцентре отметили, что инцидент произошел во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных.

"Гражданский мужчина, у которого попросили предоставить военно-учетные документы, начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие сначала пытались избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП", - рассказали в ТЦК.

В терцентре говорят, что в помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось - гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП.

Начато расследование 

"Во время этой стычки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения. На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь. По факту этого инцидента назначено служебное расследование. По результатам будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - говорится в заявлении.

Покажітб відео з бодікамер співробітників ТЦК та СП!!! Покажіть!-Всі знають в Україні, що в кожго течекіста вонамає бути постійно увімкнутою.
25.02.2026 23:28 Ответить
+15
"громадянин був доставлений до РТЦК та СП".
ЗСУ не можуть проводити затримання та доставку людей. Цим повинна займатися поліція і доставляти у відділок. ККУ. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

"громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП"
ККУ. Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
25.02.2026 23:35 Ответить
+13
Ст. 365 ККУ - Перевищення влади або службових повноважень

якщо застосовано силу без законних підстав;

якщо насильство було явно непропорційним ситуації.

Ст. 127 ККУ - Катування

якщо насильство мало характер умисного заподіяння сильного болю з метою покарання, примусу або залякування.

Ст. 146 ККУ - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

якщо доставлення до ТЦК відбулося без належних правових підстав.

Ст. 125 або 122 ККУ - Умисне тілесне ушкодження

залежно від тяжкості травм.

Ст. 364 ККУ - Зловживання владою

якщо повноваження використані не в інтересах служби.

Якщо буде доведено:

незаконне затримання без протоколу,

недопуск адвоката,

тиск або примус,

застосування сили без необхідності,

це може розцінюватися як порушення:

Конституції України (ст. 29 - свобода та особиста недоторканність),

Європейської конвенції з прав людини (ст. 3, 5).

У перспективі - можливе звернення до Європейський суд з прав людини.
25.02.2026 23:41 Ответить
