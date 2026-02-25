Полиция расследует избиение мужчины в Харьковском ТЦК

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения мужчины в Харьковском ТЦК и СП.

Детали инцидента

"В сети интернет распространяется информация об избиении ветерана ВС Украины военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Харьков. Руководством Харьковского областного ТЦК и СП начата проверка всех обстоятельств. Информация об участии мужчины в боевых действиях также устанавливается", - говорится в заявлении.

В терцентре отметили, что инцидент произошел во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных.

"Гражданский мужчина, у которого попросили предоставить военно-учетные документы, начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие сначала пытались избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП", - рассказали в ТЦК.

В терцентре говорят, что в помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось - гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП.

Начато расследование

"Во время этой стычки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения. На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь. По факту этого инцидента назначено служебное расследование. По результатам будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - говорится в заявлении.

