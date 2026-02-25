Полиция расследует избиение мужчины в Харьковском ТЦК
Полиция открыла уголовное производство по факту избиения мужчины в Харьковском ТЦК и СП.
Об этом сообщил в соцсети Facebook Харьковский ТЦК, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
"В сети интернет распространяется информация об избиении ветерана ВС Украины военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Харьков. Руководством Харьковского областного ТЦК и СП начата проверка всех обстоятельств. Информация об участии мужчины в боевых действиях также устанавливается", - говорится в заявлении.
В терцентре отметили, что инцидент произошел во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мероприятий по оповещению военнообязанных.
"Гражданский мужчина, у которого попросили предоставить военно-учетные документы, начал неадекватно себя вести, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие сначала пытались избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП", - рассказали в ТЦК.
В терцентре говорят, что в помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось - гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП.
Начато расследование
"Во время этой стычки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения. На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь. По факту этого инцидента назначено служебное расследование. По результатам будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения. В настоящее время продолжается досудебное расследование", - говорится в заявлении.
➤ Публікація в медіа можлива тільки з дозволу керівника ТЦК та СП (що звісно ніхто робити не буде) і з дотриманням закону про захист персональних даних. Оскільки відео містять інформацію, що дозволяє ідентифікувати осіб, відповідальність за їх оприлюднення несе керівник. Через це записи з бодікамер зазвичай використовуються лише для службових перевірок і розслідувань.
➤ Також Істомін заявив, що працівники ТЦК допомогають поліції затримувати громадян, адже саме від ТЦК вимагають людей для поповнення війська. Й назвав вигадками «премії за мобілізованих» - "У нас такого немає, ніяких премій ТЦК не отримує"...
З'ясувалося, що частина відеозаписів зникла, а камеру видавали лише одну замість необхідної кількості. Суд визнав службовця винним у недбалому ставленні.
Йому призначили штраф у 17 000 грн. (с)
ЗСУ не можуть проводити затримання та доставку людей. Цим повинна займатися поліція і доставляти у відділок. ККУ. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
"громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП"
ККУ. Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
якщо застосовано силу без законних підстав;
якщо насильство було явно непропорційним ситуації.
Ст. 127 ККУ - Катування
якщо насильство мало характер умисного заподіяння сильного болю з метою покарання, примусу або залякування.
Ст. 146 ККУ - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
якщо доставлення до ТЦК відбулося без належних правових підстав.
Ст. 125 або 122 ККУ - Умисне тілесне ушкодження
залежно від тяжкості травм.
Ст. 364 ККУ - Зловживання владою
якщо повноваження використані не в інтересах служби.
Якщо буде доведено:
незаконне затримання без протоколу,
недопуск адвоката,
тиск або примус,
застосування сили без необхідності,
це може розцінюватися як порушення:
Конституції України (ст. 29 - свобода та особиста недоторканність),
Європейської конвенції з прав людини (ст. 3, 5).
У перспективі - можливе звернення до Європейський суд з прав людини.
https://x.com/i/status/2026622709602337076
Раньше за такое в полицию везли и протокол составляли. А теперь вон оно как) Времена настали однако. Вместо штрафа за парковку тоже в тцк будут доставлять?)