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Новини Конфлікт із ТЦК
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Поліція розслідує побиття чоловіка у Харківському ТЦК

Бійка у Харківському ТЦК: у терцентрі розповіли деталі інциденту

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Харківському ТЦК та СП.

Про це повідомив у соцмережі фейсбук Харківський ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

"У мережі інтернет поширюється інформація щодо побиття ветерана ЗС України військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Харків. Керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП розпочато перевірку всіх обставин. Інформація про участь чоловіка у бойових діях також встановлюється", - йдеться у заяві. 

У терцентрі зазначили, що інцидент стався під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних.

"Цивільний громадянин, у якого попросили надати військово-облікові документи почав неадекватно себе поводити, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення. Військовослужбовці намагалися спершу уникнути конфлікту, але за порушення вимог діючого законодавства громадянин був доставлений до РТЦК та СП", - розповіли у ТЦК.

У терцентрі кажуть, що в приміщенні ТЦК агресивна поведінка чоловіка посилилась - громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП.

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Розпочато розслідування 

"Під час цієї сутички військовослужбовець та громадянин дістали тілесні ушкодження. На місце події черговою службою було викликано швидку допомогу. За фактом цього інциденту призначено службове розслідування. За результатами будуть вжиті відповідні організаційні та дисциплінарні заходи.Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття. Наразі триває досудове розслідування", - йдеться у заяві.

Читайте також: Застосували газовий балончик проти водія маршрутки в Дніпрі: двом військовим РТЦК повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція

Автор: 

побиття (1068) конфлікт (490) Харків (6116) ТЦК та СП (1188) Харківська область (2796) Харківський район (916)
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Топ коментарі
+21
Покажітб відео з бодікамер співробітників ТЦК та СП!!! Покажіть!-Всі знають в Україні, що в кожго течекіста вонамає бути постійно увімкнутою.
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25.02.2026 23:28 Відповісти
+21
"громадянин був доставлений до РТЦК та СП".
ЗСУ не можуть проводити затримання та доставку людей. Цим повинна займатися поліція і доставляти у відділок. ККУ. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

"громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП"
ККУ. Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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25.02.2026 23:35 Відповісти
+19
Ст. 365 ККУ - Перевищення влади або службових повноважень

якщо застосовано силу без законних підстав;

якщо насильство було явно непропорційним ситуації.

Ст. 127 ККУ - Катування

якщо насильство мало характер умисного заподіяння сильного болю з метою покарання, примусу або залякування.

Ст. 146 ККУ - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

якщо доставлення до ТЦК відбулося без належних правових підстав.

Ст. 125 або 122 ККУ - Умисне тілесне ушкодження

залежно від тяжкості травм.

Ст. 364 ККУ - Зловживання владою

якщо повноваження використані не в інтересах служби.

Якщо буде доведено:

незаконне затримання без протоколу,

недопуск адвоката,

тиск або примус,

застосування сили без необхідності,

це може розцінюватися як порушення:

Конституції України (ст. 29 - свобода та особиста недоторканність),

Європейської конвенції з прав людини (ст. 3, 5).

У перспективі - можливе звернення до Європейський суд з прав людини.
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25.02.2026 23:41 Відповісти
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Покажітб відео з бодікамер співробітників ТЦК та СП!!! Покажіть!-Всі знають в Україні, що в кожго течекіста вонамає бути постійно увімкнутою.
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25.02.2026 23:28 Відповісти
ТЦК не викладають відео конфліктів з бодікамер, ❗️ ❗️ бо адміністратори сторінок у Facebook не мають ні можливості, ні повноважень на це, - https://telegraf.ua/ukr/********/5934011-chomu-zatrimuyut-na-vulitsyakh-i-khto-mae-na-tse-pravo-vidverti-vidpovidi-ttsk-na-golovni-pitannya-pro-mobilizatsiyu#comu-tck-ne-oprilyudnyuyut-video-z-bodikamer речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

➤ Публікація в медіа можлива тільки з дозволу керівника ТЦК та СП (що звісно ніхто робити не буде) і з дотриманням закону про захист персональних даних. Оскільки відео містять інформацію, що дозволяє ідентифікувати осіб, відповідальність за їх оприлюднення несе керівник. Через це записи з бодікамер зазвичай використовуються лише для службових перевірок і розслідувань.

➤ Також Істомін заявив, що працівники ТЦК допомогають поліції затримувати громадян, адже саме від ТЦК вимагають людей для поповнення війська. Й назвав вигадками «‎премії за мобілізованих» - "У нас такого немає, ніяких премій ТЦК не отримує"...
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25.02.2026 23:31 Відповісти
Сьогодні на ТСК ВРУ керівник обласного ТЦК Дніпра сказав, що на весь відділок одна камера і та непрацююча, тому немає можливості довести, що чоловік десять раз сам впав, що череп собі проломив та помер від цього в ариміщенні ТЦК. Керівник майже мамою клявся, що все так і було.
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25.02.2026 23:48 Відповісти
Співробітника ТЦК оштрафували через відсутність записів бодікамер на Полтавщині.

З'ясувалося, що частина відеозаписів зникла, а камеру видавали лише одну замість необхідної кількості. Суд визнав службовця винним у недбалому ставленні.

Йому призначили штраф у 17 000 грн. (с)
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25.02.2026 23:52 Відповісти
Отож бо і воно. 17000 і людину не вбили, а сама впала.
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25.02.2026 23:59 Відповісти
Не покажуть вони самі відео своїх нападів на людей.
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26.02.2026 06:00 Відповісти
"громадянин був доставлений до РТЦК та СП".
ЗСУ не можуть проводити затримання та доставку людей. Цим повинна займатися поліція і доставляти у відділок. ККУ. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

"громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП"
ККУ. Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
показати весь коментар
25.02.2026 23:35 Відповісти
Ст. 365 ККУ - Перевищення влади або службових повноважень

якщо застосовано силу без законних підстав;

якщо насильство було явно непропорційним ситуації.

Ст. 127 ККУ - Катування

якщо насильство мало характер умисного заподіяння сильного болю з метою покарання, примусу або залякування.

Ст. 146 ККУ - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини

якщо доставлення до ТЦК відбулося без належних правових підстав.

Ст. 125 або 122 ККУ - Умисне тілесне ушкодження

залежно від тяжкості травм.

Ст. 364 ККУ - Зловживання владою

якщо повноваження використані не в інтересах служби.

Якщо буде доведено:

незаконне затримання без протоколу,

недопуск адвоката,

тиск або примус,

застосування сили без необхідності,

це може розцінюватися як порушення:

Конституції України (ст. 29 - свобода та особиста недоторканність),

Європейської конвенції з прав людини (ст. 3, 5).

У перспективі - можливе звернення до Європейський суд з прав людини.
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25.02.2026 23:41 Відповісти
Ти своїм зоотжчєствєннікам процитуй статті і де будеш так років з 20 тож завали своє хайло
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25.02.2026 23:58 Відповісти
Ухилянт кара штурм Варшави швабра тюрма буряти зрадники кацапський воєнком ухилянти кара штурм Варшави швабра...
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26.02.2026 06:11 Відповісти
Така реакція на норми українського законодавства, багато про що говорить
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25.02.2026 23:51 Відповісти
Не розстраюйся, оберемок🤣
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26.02.2026 06:01 Відповісти
Пки мої діти 4 роки воюють друзі ще з14 воюють всяке біосміття ховається під спідницями та в гейклубах питання на яке вони взагалі існують таке повинно або на болоиах сидіти або бути знищен беркутня з дніпра замміністру що відповіла що вони не для того 15 років служили щоб ідти на війну їх всіх там треба було знищити а родини пішки на болота
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26.02.2026 08:01 Відповісти
Треба... Було...
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26.02.2026 08:25 Відповісти
Ось розповідь цього чоловіка... Мабуть створене ШІ?

https://x.com/i/status/2026622709602337076
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25.02.2026 23:41 Відповісти
Є в мене декілька знайомих, з яких зробили відбивну. І вони точно, ні на кого не нападали
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25.02.2026 23:53 Відповісти
А потрібно було не бить а вивезти на 0 дать лопату лом і нехай копає чи снаряди таскає ухилянт зрадник кара смерть
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26.02.2026 00:00 Відповісти
Іди проспись
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26.02.2026 00:13 Відповісти
"за порушення вимог діючого законодавства громадянин був доставлений до РТЦК та СП".
Раньше за такое в полицию везли и протокол составляли. А теперь вон оно как) Времена настали однако. Вместо штрафа за парковку тоже в тцк будут доставлять?)
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25.02.2026 23:57 Відповісти
Скажену собаку яка кидається на всіх пристрелюють (про тебе) , ти це знаєш?
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26.02.2026 00:47 Відповісти
Заткни пельку бидло і навчись говорити українською , і людей досить ображати .
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26.02.2026 00:51 Відповісти
А Каракайчик вийде?
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26.02.2026 00:00 Відповісти
Не його зміна, відгул взяв.
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26.02.2026 06:09 Відповісти
Надали соціальну допомогу
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26.02.2026 00:24 Відповісти
Черговий ВОЕННИЙ ЗЛОЧИН!
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26.02.2026 00:48 Відповісти
Який жах! Потерпіть ще трохи, скоро асвабадітєлі вас асвабадят...
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26.02.2026 06:28 Відповісти
А воно тебе *бе, паулик-раулик здриснувший до Хранції
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26.02.2026 07:45 Відповісти
"Військовослужбовці намагалися спершу уникнути конфлікту, але за порушення вимог діючого законодавства громадянин був доставлений до РТЦК та СП"," - а ось і зізнання в злочині котиків та сонечок!!Тцк не мають права "доставляти" громадян!!!
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26.02.2026 06:08 Відповісти
Якби його не побили в ТЦК то його побили буряти....

Було вже?
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26.02.2026 10:02 Відповісти
Коли нинішній режим впаде і партія війни програє на демократичних виборах, я разом з іншими людьми, які сьогодні борються за свободу і права українців, візьмемо на себе відповідальність за відновлення справедливості та верховенства права в Україні. По-перше, буде проведено повне, незалежне і публічне розслідування дій усіх співробітників Національної поліції, які покривали або ігнорували факти незаконних затримань, викрадень, побиттів чи вбивств цивільних осіб. Кожен, хто перевищував службові повноваження або був співучасником злочинів проти громадян, нестиме персональну відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України. Не забудемо й прокурорів, які штампували та саджали невинних громадян за опір бандитам ТЦК. Окремо буде дана правова оцінка діям бандитів спеціальних підрозділів типу КОРД, зокрема тих, хто застосовував силу проти цивільного населення всупереч закону і Конституції України та ставив селян на коліна - історія Беркуту їх нічому не навчила. Жодні погони чи посади не можуть бути виправданням для порушення прав людини. Так само всі бандити ТЦК, які причетні до незаконних дій, включно з насильством, незаконними затриманнями або перевищенням повноважень, будуть встановлені, і кожен з них відповідатиме перед законом. Якщо будь-хто з причетних спробує уникнути відповідальності, будуть використані всі передбачені законом міжнародні механізми, включно з процедурами міжнародного розшуку та екстрадиції - Інтерпол дістане кожного ТЦКшника, як злочинця який вбивав чи викрадав людей. Це тяжкий злочин. Це не буде політичним переслідуванням. Це буде відновлення законності. Кожна справа буде розглядатися в рамках українського і міжнародного права, з дотриманням усіх процесуальних норм і гарантій справедливого суду. Україна має стати державою, де закон стоїть вище за владу, де жодна структура не може діяти проти власного народу без наслідків, і де кожен громадянин захищений не деклараціями, а реальним правосуддям. Просто народу треба буде зробити вірний вибір в цей раз. На виборах. Myroslav Oleshko
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26.02.2026 11:51 Відповісти
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26.02.2026 11:56 Відповісти
 
 