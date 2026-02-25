Поліція розслідує побиття чоловіка у Харківському ТЦК
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Харківському ТЦК та СП.
Про це повідомив у соцмережі фейсбук Харківський ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
"У мережі інтернет поширюється інформація щодо побиття ветерана ЗС України військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Харків. Керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП розпочато перевірку всіх обставин. Інформація про участь чоловіка у бойових діях також встановлюється", - йдеться у заяві.
У терцентрі зазначили, що інцидент стався під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних.
"Цивільний громадянин, у якого попросили надати військово-облікові документи почав неадекватно себе поводити, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення. Військовослужбовці намагалися спершу уникнути конфлікту, але за порушення вимог діючого законодавства громадянин був доставлений до РТЦК та СП", - розповіли у ТЦК.
У терцентрі кажуть, що в приміщенні ТЦК агресивна поведінка чоловіка посилилась - громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП.
Розпочато розслідування
"Під час цієї сутички військовослужбовець та громадянин дістали тілесні ушкодження. На місце події черговою службою було викликано швидку допомогу. За фактом цього інциденту призначено службове розслідування. За результатами будуть вжиті відповідні організаційні та дисциплінарні заходи.Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття. Наразі триває досудове розслідування", - йдеться у заяві.
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➤ Публікація в медіа можлива тільки з дозволу керівника ТЦК та СП (що звісно ніхто робити не буде) і з дотриманням закону про захист персональних даних. Оскільки відео містять інформацію, що дозволяє ідентифікувати осіб, відповідальність за їх оприлюднення несе керівник. Через це записи з бодікамер зазвичай використовуються лише для службових перевірок і розслідувань.
➤ Також Істомін заявив, що працівники ТЦК допомогають поліції затримувати громадян, адже саме від ТЦК вимагають людей для поповнення війська. Й назвав вигадками «премії за мобілізованих» - "У нас такого немає, ніяких премій ТЦК не отримує"...
З'ясувалося, що частина відеозаписів зникла, а камеру видавали лише одну замість необхідної кількості. Суд визнав службовця винним у недбалому ставленні.
Йому призначили штраф у 17 000 грн. (с)
ЗСУ не можуть проводити затримання та доставку людей. Цим повинна займатися поліція і доставляти у відділок. ККУ. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
"громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП"
ККУ. Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
якщо застосовано силу без законних підстав;
якщо насильство було явно непропорційним ситуації.
Ст. 127 ККУ - Катування
якщо насильство мало характер умисного заподіяння сильного болю з метою покарання, примусу або залякування.
Ст. 146 ККУ - Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
якщо доставлення до ТЦК відбулося без належних правових підстав.
Ст. 125 або 122 ККУ - Умисне тілесне ушкодження
залежно від тяжкості травм.
Ст. 364 ККУ - Зловживання владою
якщо повноваження використані не в інтересах служби.
Якщо буде доведено:
незаконне затримання без протоколу,
недопуск адвоката,
тиск або примус,
застосування сили без необхідності,
це може розцінюватися як порушення:
Конституції України (ст. 29 - свобода та особиста недоторканність),
Європейської конвенції з прав людини (ст. 3, 5).
У перспективі - можливе звернення до Європейський суд з прав людини.
https://x.com/i/status/2026622709602337076
Раньше за такое в полицию везли и протокол составляли. А теперь вон оно как) Времена настали однако. Вместо штрафа за парковку тоже в тцк будут доставлять?)
Було вже?