Поліція розслідує побиття чоловіка у Харківському ТЦК

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Харківському ТЦК та СП.

Про це повідомив у соцмережі фейсбук Харківський ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

"У мережі інтернет поширюється інформація щодо побиття ветерана ЗС України військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Харків. Керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП розпочато перевірку всіх обставин. Інформація про участь чоловіка у бойових діях також встановлюється", - йдеться у заяві.

У терцентрі зазначили, що інцидент стався під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаних.

"Цивільний громадянин, у якого попросили надати військово-облікові документи почав неадекватно себе поводити, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення. Військовослужбовці намагалися спершу уникнути конфлікту, але за порушення вимог діючого законодавства громадянин був доставлений до РТЦК та СП", - розповіли у ТЦК.

У терцентрі кажуть, що в приміщенні ТЦК агресивна поведінка чоловіка посилилась - громадянин вдарив військовослужбовця ТЦК та СП.

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Розпочато розслідування

"Під час цієї сутички військовослужбовець та громадянин дістали тілесні ушкодження. На місце події черговою службою було викликано швидку допомогу. За фактом цього інциденту призначено службове розслідування. За результатами будуть вжиті відповідні організаційні та дисциплінарні заходи.Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття. Наразі триває досудове розслідування", - йдеться у заяві.

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