Вдарив ножем та втік: під час перевірки документів чоловік скоїв напад на військових ТЦК в Одесі
У суботу, 14 лютого, в Одесі чоловік скоїв збройний напад на військовослужбовців ТЦК, застосувавши ніж. Один із військовослужбовців дістав поранення.
Про це йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Інцидент стався у Приморському районі Одеси. Група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів, однак той ще до початку процедури перевірки вчинив збройний напад, застосувавши ніж. Один із військовослужбовців зазнав поранення.
"Пріоритетом для особового складу групи стало надання невідкладної допомоги пораненому колезі та порятунок його життя, чим скористався нападник для втечі з місця події. Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний", - розповіли у ТЦК.
У терцентрі додали, що наразі тривають слідчі дії та заходи щодо встановлення місцеперебування і затримання нападника.
Правову кваліфікацію події нададуть уповноважені органи в межах кримінального провадження.
Він https://reyestr.court.gov.ua/Review/133634716 вирвав у неї сумку з телефоном Samsung, речами та пенсійним посвідченням, яке сплутав з паспортом РФ.
На суді чоловік сказав, що йому здалося, наче жінка проросійських поглядів і вирішив таким чином її провчити.
Вони і так, і з поліцією, і без неї роблять все, що завгодно, і куй куди поскаржися
Ти прекрасно знаєш, що у 22-му році до ЗСУ йшли добровольці, а у 25-му добровольці закінчились, а ворог агресію не припиняє, тому проводиться мобілізація.
Вихід тільки один - зробити покарання за ухилення від своїх обов'язків по захисту Батьківщини більш жорсткішим. А таких відморозків потрібно без автоматичної зброї, з одним ножем кидати на штурм кацапських позицій, як це за часів другої світової кацапи робили.