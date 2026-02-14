Вдарив ножем та втік: під час перевірки документів чоловік скоїв напад на військових ТЦК в Одесі

в Одесі скоєно напад на групу оповіщення ТЦК

У суботу, 14 лютого, в Одесі чоловік скоїв збройний напад на військовослужбовців ТЦК, застосувавши ніж. Один із військовослужбовців дістав поранення.

Про це йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Деталі інциденту

Інцидент стався  у Приморському районі Одеси. Група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів, однак той ще до початку процедури перевірки вчинив збройний напад, застосувавши ніж. Один із військовослужбовців зазнав поранення.

"Пріоритетом для особового складу групи стало надання невідкладної допомоги пораненому колезі та порятунок його життя, чим скористався нападник для втечі з місця події. Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний", - розповіли у ТЦК.

У терцентрі додали, що наразі тривають слідчі дії та заходи щодо встановлення місцеперебування і затримання нападника. 

Правову кваліфікацію події нададуть уповноважені органи в межах кримінального провадження.

А поліція стояла дивилась? Чи без поліції "оповіщували". Де відео з бодікамер?
Питання риторичні - бо всі знають що відбувалось.
14.02.2026 21:12 Відповісти
зелене кодло тримається за намальований прихфостнями рейтинг
14.02.2026 21:09 Відповісти
Забрати усі ті групи оповіщення з вулиць, навіщо провокувати людей і доводити до таких сиутацій, нехай сидять собі у своїх ТЦК і займаютсья обліком людей!
14.02.2026 21:06 Відповісти
Одеського козака, голими руками не візьмеш.
14.02.2026 21:47 Відповісти
Швидше руссково казака.
14.02.2026 22:08 Відповісти
Не, б.я. Ну вы, уже не под.....буйте. Одесса конечно город очень специфический, но стебаться с одесских казаков, это лишнее. Грех это
15.02.2026 08:32 Відповісти
Це іпсо, дивіться хмарафон с лідором ********** у відосіках там лише правда
14.02.2026 21:49 Відповісти
Людоньки...виж на свої кошти (податки) утримуете ту всю наволочь!От на шо ви скаржитеся??
14.02.2026 21:56 Відповісти
Що та наволоч ріже ножем і втікає..От би так у штурмах діяв.
14.02.2026 22:24 Відповісти
У вашій методичці тільки "кидання на смерть".. казочки для ухилянтів від кацапської ботоферми..Не довго ти тут протримаєшся,лугандонець!
15.02.2026 02:49 Відповісти
Краще розкажи як у вас на ТОТ кацапи мобілізацію проводять. Чи будеш киздіти що реально з Лондона строчиш?
15.02.2026 08:13 Відповісти
У лікарям давно звертався?
15.02.2026 05:35 Відповісти
напад здійсненний групою осіб не передбачає перевищення міри самооборони.закон читай.слава герою !!!
15.02.2026 07:18 Відповісти
А не проще было показать "бронь" и идти дальше? Или "група осіб" всех мужиков, подряд, метелила, и не многие остались живы?
15.02.2026 08:36 Відповісти
кому показать ? неізвєстним в масках ?
15.02.2026 19:14 Відповісти
Залишіть ТЦК без роботи, оновіть дані!
14.02.2026 22:12 Відповісти
90 мільярдів виділені європою дайте мобілізованим - заїбетеся від них тікати.
15.02.2026 07:19 Відповісти
"Не нужно, коллега, искать легких путей в науке"
Каждая вылазка за пивом - море адреналина и поход по лезвию.
Отак собираешься в АТБ, толи завалю кого, толи завтра под молотки КАБы. Бодрит, знаете ли
15.02.2026 08:41 Відповісти
Зрозуміло, чому влада забороняє громадянам носіння короткоствольної зброї - чисельність так званих оповіщувачів за кілька місяців зменшилась би як мінімум у двоє, тим більше сьогодні середньостатистичного оповіщувача неможливо відрізнити від бурята - лице заховане маскою, одяг без будь-яких опізнавальних знаків, методи оповіщення аналогічні до тих, які застосовують буряти
14.02.2026 22:32 Відповісти
Громадянам України не потрібні адвокати на території ТЦК, бо головна функція адвокатів - захищати своїх клієнтів у суді, а ТЦК не є судовим органом, - речник Полтавського ТЦК Істомін.
14.02.2026 22:33 Відповісти
Таке враження, що в тцк в принципі відсутні працівники з інтелектом хоча б середнього по країні рівня
14.02.2026 22:37 Відповісти
Працівник ТЦК пограбував пенсіонерку і отримав 7 років в'язниці.

Він https://reyestr.court.gov.ua/Review/133634716 вирвав у неї сумку з телефоном Samsung, речами та пенсійним посвідченням, яке сплутав з паспортом РФ.

На суді чоловік сказав, що йому здалося, наче жінка проросійських поглядів і вирішив таким чином її провчити.
14.02.2026 22:57 Відповісти
Він ще один висер опублікував, примірно: " працівники (вже працівники, ого!) тцк по закону мають право закривати обличчя маскою, бо їх лице може пізніше засвітитися в соц мережах"😂😂🤦
14.02.2026 23:26 Відповісти
"Нереформовані ТЦК та СП, які перетворилися на концтабори, корупційні анклави з відлову людей для галочки та прейскурантом на уникнення бути відловленим. У той же час - відсутність заперечень (!) Генштабу щодо відкриття кордонів для молоді до 24 років."

Народний депутат України Мар'яна Безугла
14.02.2026 22:42 Відповісти
Чого мобілізація і 22 році була схожа на мобілізацію а зараз на казна що?
14.02.2026 23:27 Відповісти
ухилянты СВОБОДНО ходят с ножами, а против военных за применение ими газового балончика в целях самозащиты, проводят "расследование"! и это во воюющей стране!
14.02.2026 23:03 Відповісти
Поліція теж ухилянти по закону і що? Чого вони досі гріють дупи в тилу четвертий рік? Почнемо з цього.
14.02.2026 23:28 Відповісти
Про бригаду Нацполіції "Лють" не чув,нафронтник?
15.02.2026 00:36 Відповісти
а ти чув що там аховий дефіцит особового складу ? написав як в воду перднув.
15.02.2026 07:24 Відповісти
Так іди мобілізуйся,шляпа. Покрий дефіцит особового складу.
16.02.2026 00:56 Відповісти
ти пропонуєш занадто прості методи невирішення проблеми.одірвись від зеленого очка.
16.02.2026 06:27 Відповісти
Ну, бачиш, ти сам написав: "ухилянти по закону". Є закон, який потрібно виконувати. А якщо поліції не буде, то такі дегенерати будуть ножами не військовослужбовців ТЦК різати, а таких дегенератів, як ти. До речі, без поліції співробітники ТЦК будуть над тобою робити все, що захочуть, і ти навіть поскаржитись нікуди не зможеш.
15.02.2026 02:11 Відповісти
До речі, без поліції співробітники ТЦК будуть над тобою робити все, що захочуть, і ти навіть поскаржитись нікуди не зможеш.
=========

Вони і так, і з поліцією, і без неї роблять все, що завгодно, і куй куди поскаржися
15.02.2026 03:13 Відповісти
Інформація про затриманих працівників ТЦК суперечить твоїм словам.
15.02.2026 04:56 Відповісти
Те, що вільно ходять - це не означає, що це законно. Ти можеш вільно і з гранатометом ходити, поки не спіймають.
14.02.2026 23:48 Відповісти
Вот ціх поціновувачів тцк треба від-дити, закинути в бусік, ще раз від-дити на влк і відвезти на фронт. Судячи з коментів, є потреба створити такий туристичний тур для довбограїв, фанів тцк
15.02.2026 20:10 Відповісти
Та приберіть ці групи оповіщення в кабінети і зробіть нормальну мобілізацію, що ви як маленькі? Чому в 22 році не було такого явища як бусифікація а в 25 році зі всіх щілин про це говорять?
14.02.2026 23:20 Відповісти
І тоді ти, ухилянт, вилізеш з погребу, і підеш захищати Батьківщину?
Ти прекрасно знаєш, що у 22-му році до ЗСУ йшли добровольці, а у 25-му добровольці закінчились, а ворог агресію не припиняє, тому проводиться мобілізація.
Вихід тільки один - зробити покарання за ухилення від своїх обов'язків по захисту Батьківщини більш жорсткішим. А таких відморозків потрібно без автоматичної зброї, з одним ножем кидати на штурм кацапських позицій, як це за часів другої світової кацапи робили.
15.02.2026 02:03 Відповісти
London is the capital of Great Ukhulant. А як UK втік?Через Тису чи розписався з інвалідом?
15.02.2026 04:27 Відповісти
Ага, геноцид, зовнішнє управління та інша кацапська пропаганда. 🤣 Геноцид здійсьнюють кацапські окупанти, а українські солдати українців від геноциду захищають.
15.02.2026 04:45 Відповісти
Це та славна група опоцещення одеського ТЦК, які проломили людині голову, намагалися її силоміць вивезти з лікарні і ще до того ж її пса забрали як заручника?
14.02.2026 23:47 Відповісти
Та, та. Они ща вообще озвереют. Ксиву о "броне" придётся в наружном кармане рукава куртки носить. Они начнут головы проламывать за попытку полезть в внутренний карман
15.02.2026 08:53 Відповісти
🦴
15.02.2026 01:05 Відповісти
Тема про ТЦК"збирає" найбільше обговорення і показує скільки в нас ще мерзлоти і ухилянтів,скільки ще ворогів України. Влада скинула весь тягар мобілізації на ЗСУ,бо це влада бариг, базік і шахраїв .
15.02.2026 04:38 Відповісти
🤣 🤣 🤣 А хто має мобілізацію проводити, як не ЗСУ? Може ти хочеш ухилянтів ловити, та доправляти їх до армії?
15.02.2026 04:50 Відповісти
Читайте Закони і Конституцію і одержите відповідь на своє питання І не тикайте незнайомим людям--чи ви в пісочниці граєтесь?
15.02.2026 08:54 Відповісти
З твого дурнуватого коменту я можу точно сказати, що Конституцію ти не читав. Можу тебе запевнити, що у Конституції не вказано, який державний орган безпосередньо проводить мобілізацію. Це вказано у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Не пиши дурних коментів, і я тобі тикати не буду. Домовились?
15.02.2026 13:57 Відповісти
Ти б закони почита, перед тим як дописи строчити, може умнішим би здавався
15.02.2026 10:05 Відповісти
Так, а що у законних написано, хто має проводити мобілізацію?
15.02.2026 13:50 Відповісти
так правильно.якби влада відносилась до людей як до людей а не скотів - то черги були б тцк.але це не вигідно самим тцк - де брати хабарі ?
15.02.2026 07:28 Відповісти
Отакі гілки - це мисливські угіддя для СБУ. Кацапи на розслабоні - це легка здобич.
15.02.2026 07:05 Відповісти
якби з 90 мільярдів євро 10 направили на мобілізацію,а це 500 мільярдів гривень пораХУЙте стіки б народу заключило контракт якби зразу на руки давали мільйон гривень чесно.тцкуни без пайки б залишились.але зеля щього не зробить.бо путін нє вєлєл.
15.02.2026 07:26 Відповісти
Тепер і УБД дадуть. На колчаковських фронтах.
15.02.2026 08:44 Відповісти
Ну я думаю злодія скоро ідентифікують і знайдуть, группа оповіщення ж була з бодікамерами, як того вимагає закон, була ж?
15.02.2026 10:07 Відповісти
Коли закінчиться цей бардак із ТЦК? Ніколи. Бо гарний заробіток. Чому вони не застосували зброю проти підозрюваного? Чому не затримали?
15.02.2026 20:10 Відповісти
