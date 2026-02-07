Військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю під час перевірки документів у Чернівцях: у терцентрі розповіли деталі інциденту

У Чернівцях під час роботи групи оповіщення військовослужбовець Чернівецького районного ТЦК та СП застосував травматичну зброю.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався під час перевірки документів

Інцидент стався у суботу, 7 лютого, коли військовослужбовці з групи оповіщення разом із Нацполіцією зупинили автомобіль для перевірки військово-облікових документів.

"Один із пасажирів, який перебував на задньому сидінні, відмовився надати документи та виконати законну вимогу прослідувати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних. Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі", - розповіли у ТЦК.

У терцентрі додали, що поведінка чоловіка була агресивною та неконтрольованою і могла загрожувати життю та здоровʼю військовослужбовців ТЦК.

Військовий застосував зброю

"У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції", - йдеться у заяві.

У ТЦК розповіли, що військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв’язку з отриманим пораненням під час бойових дій.

За даним фактом призначено службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям усіх учасників інциденту.

