Військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю під час перевірки документів у Чернівцях: у терцентрі розповіли деталі інциденту
У Чернівцях під час роботи групи оповіщення військовослужбовець Чернівецького районного ТЦК та СП застосував травматичну зброю.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався під час перевірки документів
Інцидент стався у суботу, 7 лютого, коли військовослужбовці з групи оповіщення разом із Нацполіцією зупинили автомобіль для перевірки військово-облікових документів.
"Один із пасажирів, який перебував на задньому сидінні, відмовився надати документи та виконати законну вимогу прослідувати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних. Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі", - розповіли у ТЦК.
У терцентрі додали, що поведінка чоловіка була агресивною та неконтрольованою і могла загрожувати життю та здоровʼю військовослужбовців ТЦК.
Військовий застосував зброю
"У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції", - йдеться у заяві.
У ТЦК розповіли, що військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв’язку з отриманим пораненням під час бойових дій.
За даним фактом призначено службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям усіх учасників інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Васья, а чому ти не Василь?
Може якось пропетляєш.
Тим більше, що на річках крига стоїть.
Читай уважніше новину Вася.
І ти там будеш, коли прийде твій час.
Новина була про те, як зустрівся ТЦКун(з твоїх слів) і такий як ти сцикун.
Якесь пиво "в акції", чи пляшку на двох?
Щось в тебе сьогодні сильно запалало.🔥
- Ні, не можна!
- Ну чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна, «Феррарі» на день народження подарували і теж не можна, стоїть під брезентом, шуб норкових десять штук надарували і теж не можна. Коли це все можна буде?
- Коли тато на пенсію піде, буде можна, а поки він простий ТЦКашник - не можна...
Ось такі постійні брехливі інтерпретації подій від тцк вже нанесли обороноздатності країни шкоди напевне не менше, чим шахеди.
У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3599457
Дуже цікаво ....
А "назву повернути" - це дешевий фокус для зовсім розумово відсталих.👈
Іншими словами людина намагалась втекти, а ця мразота випустила йому в спину з травмача, щоб зайвий раз не бігати. Ну а чого б і ні
Ім можна, а нам ні.