Військовослужбовець ТЦК застосував травматичну зброю під час перевірки документів у Чернівцях: у терцентрі розповіли деталі інциденту

У Чернівцях військовий ТЦК застосував травматичну зброю

У Чернівцях під час роботи групи оповіщення військовослужбовець Чернівецького районного ТЦК та СП застосував травматичну зброю.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався під час перевірки документів 

Інцидент стався у суботу, 7 лютого, коли військовослужбовці з групи оповіщення разом із Нацполіцією зупинили автомобіль для перевірки військово-облікових документів.

"Один із пасажирів, який перебував на задньому сидінні, відмовився надати документи та виконати законну вимогу прослідувати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних. Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі", - розповіли у ТЦК.

У терцентрі додали, що поведінка чоловіка була агресивною та неконтрольованою і могла загрожувати життю та здоровʼю військовослужбовців ТЦК.

Військовий застосував зброю

"У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції", - йдеться у заяві.

У ТЦК розповіли, що військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв’язку з отриманим пораненням під час бойових дій.

За даним фактом призначено службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям усіх учасників інциденту.

Автор: 

зброя стрілянина Чернівці Чернівецька область Чернівецький район
Топ коментарі
Кароче! Тіпічна бусіфікація!
07.02.2026 20:19 Відповісти
Забирайте групи оповіщення з вулиць, бо горе буде , вже кожен день.якісь сутички, краще нехай воювати ********!!!! Харі повідїдали
07.02.2026 20:35 Відповісти
- Мамо, у нас сьогодні в школі чаювання. Можна я своє діамантове кольє надягну?
- Ні, не можна!
- Ну чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна, «Феррарі» на день народження подарували і теж не можна, стоїть під брезентом, шуб норкових десять штук надарували і теж не можна. Коли це все можна буде?
- Коли тато на пенсію піде, буде можна, а поки він простий ТЦКашник - не можна...
07.02.2026 20:55 Відповісти
Знову Васья з двомісячною реєстрацією кацапська наратив на Цензорі просуває...
Васья, а чому ти не Василь?
07.02.2026 21:03 Відповісти
Він обирав нік згідно свого IQ.
07.02.2026 21:22 Відповісти
Відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня нікуди не зникла.
07.02.2026 21:04 Відповісти
Не сци!
Може якось пропетляєш.
Тим більше, що на річках крига стоїть.
07.02.2026 20:39 Відповісти
А ти сам підеш до приміщення ТЦК,щоб оновити свої дані?
08.02.2026 01:57 Відповісти
Нафіга був цей весь фарс з боді камерами, якщо все одно кожен творить що хоче?
07.02.2026 20:35 Відповісти
Бо бодікамери це ж гешефт!! На них можно пів-бюджета мвд і МО списати...
07.02.2026 20:43 Відповісти
Чи верховний Дякула згадав його, в своїх вечірніх переліках подяк ?
07.02.2026 20:39 Відповісти
Він вже там був.
Читай уважніше новину Вася.
І ти там будеш, коли прийде твій час.

Новина була про те, як зустрівся ТЦКун(з твоїх слів) і такий як ти сцикун.
07.02.2026 21:07 Відповісти
"Роботи групи оповіщення"!
07.02.2026 20:47 Відповісти
Денис, ти вже щось прийняв?
Якесь пиво "в акції", чи пляшку на двох?
Щось в тебе сьогодні сильно запалало.🔥
07.02.2026 21:13 Відповісти
Сирський сказав що його влаштовує мобілізація від ТЦК
07.02.2026 20:52 Відповісти
На цьому фронті якраз і успіхи найбільші.
07.02.2026 21:02 Відповісти
Є ж відео, доступне для перегляду кожним бажаючим, на якому тцкун біжить і по ковбойськи шмаляє навздогін ухилянту, не звертаючи уваги на випадкових зустрічних перехожих.

Ось такі постійні брехливі інтерпретації подій від тцк вже нанесли обороноздатності країни шкоди напевне не менше, чим шахеди.
07.02.2026 21:05 Відповісти
Читай уважно, пістолет був стартовий.
07.02.2026 22:13 Відповісти
читаю уважно, щой вам рекомендую.

У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3599457
07.02.2026 22:25 Відповісти
шкода, що тільки "травматичну"!
07.02.2026 21:28 Відповісти
"....військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв'язку з отриманим пораненням під час бойових дій." (С)

Дуже цікаво ....
07.02.2026 21:32 Відповісти
Інвалід виходить?
07.02.2026 21:40 Відповісти
Придатний до служби в тилових підрозділах, ТЦК та СП. Раніше- обмежено придатний.
07.02.2026 21:49 Відповісти
В Харкові сьогодні двоє ножевих пораненнь. В Дніпрі один труп в машині...
07.02.2026 21:42 Відповісти
Чому працівники ТЦК військовослужбовці. З ким вони воюють?
07.02.2026 22:10 Відповісти
З довбо**бами,які не хочуть встати на захист своєї країни,своїх рідних від кацапів..
08.02.2026 02:03 Відповісти
я розумію - потрібно кришувати банду в тилу яка грабує народ і відправляє двушки кожен день на москву окупантам.ти ******* подавишся ****.
08.02.2026 07:16 Відповісти
Сам мабуть нею постийно давишся, ухилес сцикливий..Ховайся й надалі під диваном,придумувай ще нові відмазки,що б тільки країну не захищати..
08.02.2026 09:32 Відповісти
я захистив країну більше чим ти,підстилка наркоманська.
08.02.2026 12:37 Відповісти
З тебе захистник,як з твоєї дуби тромбон.. Не один захистник не виправдає сцикливого ухилянта,бо через них ,сам немає змоги навіть на часткову ротацію у підрозділі.
08.02.2026 13:34 Відповісти
Для початку розберіться з тим, як заповнена штатка. Одні шаурму готують, інші дачу будують, хтось просто картки віддав. А в результаті - винні звісно ухилянти. Бо всередині підрозділу рот відкрити страшно.......
08.02.2026 13:56 Відповісти
Тут здоден з вами-є і такі факти.Але це не виправдання для ухилесів...Вони завжди знайдуть надуману причину,щоб тільки не йти до війська,чи не працювати на оборонному підприємстві..Скільки вони ще чекати збираються ?
08.02.2026 18:13 Відповісти
Якщо якесь мудло нарядилось у військову форму , це не означає що ВОНО ,,військовослужбовець".
07.02.2026 23:56 Відповісти
Спробуй нарядитися..будеш не означать..
08.02.2026 02:04 Відповісти
Коли з одної сторони з*являються стволи. вони обов*язково, 100% з8являться з іншої.
08.02.2026 00:25 Відповісти
По видаленим коментам одразу можно побачити відношення українців до цієї комерційної установи (яка видає себе за державну ) під назвою "те це ке"
08.02.2026 00:31 Відповісти
Якщо вернуть назву "воєнкомат" то підеш країну захищати?
08.02.2026 02:06 Відповісти
А ти можеш повернути країну людям, тобто - забрати її у олігархату, можеш повернути ядерну зброю, тисячи ракет , тисячи бойових літаків і таке інше ... ?
А "назву повернути" - це дешевий фокус для зовсім розумово відсталих.👈
08.02.2026 03:17 Відповісти
То будеш чекати поки повернуть ядерку? Чи "велике" IQ потрібно тільки сцикунам-ухилесам?
08.02.2026 09:38 Відповісти
відсутність " IQ потрібно мати.щоб не бачити.що "ухилеси сцикуни" саме в більшості випадків в тцк "ухилесились"
08.02.2026 10:46 Відповісти
ой,багато хлопців вже з гранатами в кармані ходять.біда буде підарам велика.
08.02.2026 07:17 Відповісти
Вони поняття немають як з ними поводитися! Постійно сцикунам кінцівки відриває..
08.02.2026 09:39 Відповісти
намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі Джерело: https://censor.net/ua/n3599457
Іншими словами людина намагалась втекти, а ця мразота випустила йому в спину з травмача, щоб зайвий раз не бігати. Ну а чого б і ні
Ім можна, а нам ні.
08.02.2026 11:13 Відповісти
