Военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие во время проверки документов в Черновцах: в терцентре рассказали подробности инцидента
В Черновцах во время работы группы оповещения военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП применил травматическое оружие.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел во время проверки документов
Инцидент произошел в субботу, 7 февраля, когда военнослужащие из группы оповещения вместе с Нацполицией остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов.
"Один из пассажиров, находившийся на заднем сиденье, отказался предоставить документы и выполнить законное требование проследовать в ТЦК и СП для уточнения учетных данных. Во время общения мужчина демонстрировал признаки острого эмоционального возбуждения, вел себя агрессивно, нанес военнослужащему ранение острым предметом и, пытаясь продолжить противоправные действия, совершил попытку побега", - рассказали в ТЦК.
В терцентре добавили, что поведение мужчины было агрессивным и неконтролируемым и могло угрожать жизни и здоровью военнослужащих ТЦК.
Военный применил оружие
"В ответ на внезапную агрессию и с целью пресечения правонарушения и предотвращения дальнейшего вреда раненый военнослужащий из собственных убеждений безопасности окружающих применил принадлежащее ему на законных основаниях травматическое оружие. После этого гражданин был задержан представителями полиции", - говорится в заявлении.
В ТЦК рассказали, что военнослужащий, применивший оружие, ранее проходил службу в боевом подразделении и был переведен в РТЦК и СП в связи с полученным ранением во время боевых действий.
По данному факту назначено служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.
Васья, а чому ти не Василь?
Може якось пропетляєш.
Тим більше, що на річках крига стоїть.
Читай уважніше новину Вася.
І ти там будеш, коли прийде твій час.
Новина була про те, як зустрівся ТЦКун(з твоїх слів) і такий як ти сцикун.
Якесь пиво "в акції", чи пляшку на двох?
Щось в тебе сьогодні сильно запалало.🔥
- Ні, не можна!
- Ну чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна, «Феррарі» на день народження подарували і теж не можна, стоїть під брезентом, шуб норкових десять штук надарували і теж не можна. Коли це все можна буде?
- Коли тато на пенсію піде, буде можна, а поки він простий ТЦКашник - не можна...
Ось такі постійні брехливі інтерпретації подій від тцк вже нанесли обороноздатності країни шкоди напевне не менше, чим шахеди.
У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції", - йдеться у заяві.
Дуже цікаво ....
А "назву повернути" - це дешевий фокус для зовсім розумово відсталих.👈
Іншими словами людина намагалась втекти, а ця мразота випустила йому в спину з травмача, щоб зайвий раз не бігати. Ну а чого б і ні
Ім можна, а нам ні.