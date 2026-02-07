Военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие во время проверки документов в Черновцах: в терцентре рассказали подробности инцидента

В Черновцах во время работы группы оповещения военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП применил травматическое оружие.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Інцидент відбувся під час перевірки документів 

Инцидент произошел в субботу, 7 февраля, когда военнослужащие из группы оповещения вместе с Нацполицией остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов.

"Один из пассажиров, находившийся на заднем сиденье, отказался предоставить документы и выполнить законное требование проследовать в ТЦК и СП для уточнения учетных данных. Во время общения мужчина демонстрировал признаки острого эмоционального возбуждения, вел себя агрессивно, нанес военнослужащему ранение острым предметом и, пытаясь продолжить противоправные действия, совершил попытку побега", - рассказали в ТЦК.

В терцентре добавили, что поведение мужчины было агрессивным и неконтролируемым и могло угрожать жизни и здоровью военнослужащих ТЦК.

Военный применил оружие

"В ответ на внезапную агрессию и с целью пресечения правонарушения и предотвращения дальнейшего вреда раненый военнослужащий из собственных убеждений безопасности окружающих применил принадлежащее ему на законных основаниях травматическое оружие. После этого гражданин был задержан представителями полиции", - говорится в заявлении.

В ТЦК рассказали, что военнослужащий, применивший оружие, ранее проходил службу в боевом подразделении и был переведен в РТЦК и СП в связи с полученным ранением во время боевых действий.

По данному факту назначено служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.

Топ комментарии
+26
Кароче! Тіпічна бусіфікація!
показать весь комментарий
07.02.2026 20:19 Ответить
+22
Забирайте групи оповіщення з вулиць, бо горе буде , вже кожен день.якісь сутички, краще нехай воювати ********!!!! Харі повідїдали
показать весь комментарий
07.02.2026 20:35 Ответить
+20
- Мамо, у нас сьогодні в школі чаювання. Можна я своє діамантове кольє надягну?
- Ні, не можна!
- Ну чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна, «Феррарі» на день народження подарували і теж не можна, стоїть під брезентом, шуб норкових десять штук надарували і теж не можна. Коли це все можна буде?
- Коли тато на пенсію піде, буде можна, а поки він простий ТЦКашник - не можна...
показать весь комментарий
07.02.2026 20:55 Ответить
Страница 2 из 2
Знову Васья з двомісячною реєстрацією кацапська наратив на Цензорі просуває...
Васья, а чому ти не Василь?
показать весь комментарий
07.02.2026 21:03 Ответить
Він обирав нік згідно свого IQ.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:22 Ответить
Відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня нікуди не зникла.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:04 Ответить
Не сци!
Може якось пропетляєш.
Тим більше, що на річках крига стоїть.
показать весь комментарий
07.02.2026 20:39 Ответить
А ти сам підеш до приміщення ТЦК,щоб оновити свої дані?
показать весь комментарий
08.02.2026 01:57 Ответить
Нафіга був цей весь фарс з боді камерами, якщо все одно кожен творить що хоче?
показать весь комментарий
07.02.2026 20:35 Ответить
Бо бодікамери це ж гешефт!! На них можно пів-бюджета мвд і МО списати...
показать весь комментарий
07.02.2026 20:43 Ответить
Чи верховний Дякула згадав його, в своїх вечірніх переліках подяк ?
показать весь комментарий
07.02.2026 20:39 Ответить
Він вже там був.
Читай уважніше новину Вася.
І ти там будеш, коли прийде твій час.

Новина була про те, як зустрівся ТЦКун(з твоїх слів) і такий як ти сцикун.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:07 Ответить
"Роботи групи оповіщення"!
показать весь комментарий
07.02.2026 20:47 Ответить
Денис, ти вже щось прийняв?
Якесь пиво "в акції", чи пляшку на двох?
Щось в тебе сьогодні сильно запалало.🔥
показать весь комментарий
07.02.2026 21:13 Ответить
Сирський сказав що його влаштовує мобілізація від ТЦК
показать весь комментарий
07.02.2026 20:52 Ответить
На цьому фронті якраз і успіхи найбільші.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:02 Ответить
Є ж відео, доступне для перегляду кожним бажаючим, на якому тцкун біжить і по ковбойськи шмаляє навздогін ухилянту, не звертаючи уваги на випадкових зустрічних перехожих.

Ось такі постійні брехливі інтерпретації подій від тцк вже нанесли обороноздатності країни шкоди напевне не менше, чим шахеди.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:05 Ответить
Читай уважно, пістолет був стартовий.
показать весь комментарий
07.02.2026 22:13 Ответить
читаю уважно, щой вам рекомендую.

У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3599457
показать весь комментарий
07.02.2026 22:25 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2026 21:24 Ответить
шкода, що тільки "травматичну"!
показать весь комментарий
07.02.2026 21:28 Ответить
"....військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв'язку з отриманим пораненням під час бойових дій." (С)

Дуже цікаво ....
показать весь комментарий
07.02.2026 21:32 Ответить
Інвалід виходить?
показать весь комментарий
07.02.2026 21:40 Ответить
Придатний до служби в тилових підрозділах, ТЦК та СП. Раніше- обмежено придатний.
показать весь комментарий
07.02.2026 21:49 Ответить
В Харкові сьогодні двоє ножевих пораненнь. В Дніпрі один труп в машині...
показать весь комментарий
07.02.2026 21:42 Ответить
Чому працівники ТЦК військовослужбовці. З ким вони воюють?
показать весь комментарий
07.02.2026 22:10 Ответить
З довбо**бами,які не хочуть встати на захист своєї країни,своїх рідних від кацапів..
показать весь комментарий
08.02.2026 02:03 Ответить
я розумію - потрібно кришувати банду в тилу яка грабує народ і відправляє двушки кожен день на москву окупантам.ти ******* подавишся ****.
показать весь комментарий
08.02.2026 07:16 Ответить
Сам мабуть нею постийно давишся, ухилес сцикливий..Ховайся й надалі під диваном,придумувай ще нові відмазки,що б тільки країну не захищати..
показать весь комментарий
08.02.2026 09:32 Ответить
я захистив країну більше чим ти,підстилка наркоманська.
показать весь комментарий
08.02.2026 12:37 Ответить
З тебе захистник,як з твоєї дуби тромбон.. Не один захистник не виправдає сцикливого ухилянта,бо через них ,сам немає змоги навіть на часткову ротацію у підрозділі.
показать весь комментарий
08.02.2026 13:34 Ответить
Для початку розберіться з тим, як заповнена штатка. Одні шаурму готують, інші дачу будують, хтось просто картки віддав. А в результаті - винні звісно ухилянти. Бо всередині підрозділу рот відкрити страшно.......
показать весь комментарий
08.02.2026 13:56 Ответить
Тут здоден з вами-є і такі факти.Але це не виправдання для ухилесів...Вони завжди знайдуть надуману причину,щоб тільки не йти до війська,чи не працювати на оборонному підприємстві..Скільки вони ще чекати збираються ?
показать весь комментарий
08.02.2026 18:13 Ответить
Якщо якесь мудло нарядилось у військову форму , це не означає що ВОНО ,,військовослужбовець".
показать весь комментарий
07.02.2026 23:56 Ответить
Спробуй нарядитися..будеш не означать..
показать весь комментарий
08.02.2026 02:04 Ответить
Коли з одної сторони з*являються стволи. вони обов*язково, 100% з8являться з іншої.
показать весь комментарий
08.02.2026 00:25 Ответить
По видаленим коментам одразу можно побачити відношення українців до цієї комерційної установи (яка видає себе за державну ) під назвою "те це ке"
показать весь комментарий
08.02.2026 00:31 Ответить
Якщо вернуть назву "воєнкомат" то підеш країну захищати?
показать весь комментарий
08.02.2026 02:06 Ответить
А ти можеш повернути країну людям, тобто - забрати її у олігархату, можеш повернути ядерну зброю, тисячи ракет , тисячи бойових літаків і таке інше ... ?
А "назву повернути" - це дешевий фокус для зовсім розумово відсталих.👈
показать весь комментарий
08.02.2026 03:17 Ответить
То будеш чекати поки повернуть ядерку? Чи "велике" IQ потрібно тільки сцикунам-ухилесам?
показать весь комментарий
08.02.2026 09:38 Ответить
відсутність " IQ потрібно мати.щоб не бачити.що "ухилеси сцикуни" саме в більшості випадків в тцк "ухилесились"
показать весь комментарий
08.02.2026 10:46 Ответить
ой,багато хлопців вже з гранатами в кармані ходять.біда буде підарам велика.
показать весь комментарий
08.02.2026 07:17 Ответить
Вони поняття немають як з ними поводитися! Постійно сцикунам кінцівки відриває..
показать весь комментарий
08.02.2026 09:39 Ответить
намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі Джерело: https://censor.net/ua/n3599457
Іншими словами людина намагалась втекти, а ця мразота випустила йому в спину з травмача, щоб зайвий раз не бігати. Ну а чого б і ні
Ім можна, а нам ні.
показать весь комментарий
08.02.2026 11:13 Ответить
