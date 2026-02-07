Военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие во время проверки документов в Черновцах: в терцентре рассказали подробности инцидента

В Черновцах во время работы группы оповещения военнослужащий Черновицкого районного ТЦК и СП применил травматическое оружие.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент произошел во время проверки документов

Инцидент произошел в субботу, 7 февраля, когда военнослужащие из группы оповещения вместе с Нацполицией остановили автомобиль для проверки военно-учетных документов.

"Один из пассажиров, находившийся на заднем сиденье, отказался предоставить документы и выполнить законное требование проследовать в ТЦК и СП для уточнения учетных данных. Во время общения мужчина демонстрировал признаки острого эмоционального возбуждения, вел себя агрессивно, нанес военнослужащему ранение острым предметом и, пытаясь продолжить противоправные действия, совершил попытку побега", - рассказали в ТЦК.

В терцентре добавили, что поведение мужчины было агрессивным и неконтролируемым и могло угрожать жизни и здоровью военнослужащих ТЦК.

Читайте также: Неизвестные блокировали автомобиль ТЦК в Ровно и напали на военных: мужчины, которые были внутри, сбежали

Военный применил оружие

"В ответ на внезапную агрессию и с целью пресечения правонарушения и предотвращения дальнейшего вреда раненый военнослужащий из собственных убеждений безопасности окружающих применил принадлежащее ему на законных основаниях травматическое оружие. После этого гражданин был задержан представителями полиции", - говорится в заявлении.

В ТЦК рассказали, что военнослужащий, применивший оружие, ранее проходил службу в боевом подразделении и был переведен в РТЦК и СП в связи с полученным ранением во время боевых действий.

По данному факту назначено служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям всех участников инцидента.

Читайте также: В Харькове мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК: ему объявили о подозрении