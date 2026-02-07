В Харькове мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК: ему объявили о подозрении

В Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанес им телесные повреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области

Нападение во время мобилизационных мероприятий

Инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения. По предварительным данным, мужчина, заметив военнослужащих, сначала пытался убежать, а затем достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК и СП.

Пострадавшие получили непроникающие ножевые ранения головы и туловища.

Задержание и подозрение

Сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления полиции № 2 задержали нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

