В Харькове мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК: ему объявили о подозрении

В Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанес им телесные повреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области 

Нападение во время мобилизационных мероприятий

Инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения. По предварительным данным, мужчина, заметив военнослужащих, сначала пытался убежать, а затем достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК и СП.

Пострадавшие получили непроникающие ножевые ранения головы и туловища.

Задержание и подозрение

Сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления полиции № 2 задержали нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Так яке мають право тцк документи перевіряти?Ви покажіть хоч одне відео з бодікамер.
По вашему идёт человек, видит тцкуна и как нападёт на него с ножом? Ни разу не видел, чтобы на человека в форме кто-то нападал, просто так. Может вам брехню рассказывают как было на самом деле?
як воно насправді було ніхто неузнає . бо відео з бодікамер "групи оповіщення " скоріш за все не їснує.
Підозра якась ***********.Це замах на вбивство.Якщо поліція не прибрехала.
Не будеш ти нікого різати,бо ти сцикун..ти з дому оглядаючись виходиш повітрям подихати...
Таких агресивних ухилягтів взагалі не треба арештовувати, я прямо на місті обнуляти. По законам воєнного часу.
Ніде в законі це не прописано а люди показують невідомим особам в балаклавах свої документи, люди вчіть закони (пункти конкретні) якщо ви це все чітко їм скажете то вони *********** і будуть мекати і бекати (розумом не дуже виблискують, тим більше про знання законів) і у вас є шанс просто від них піти
Дитино, яке ти наївне!
Дали в рило ухилянту, за руки і ноги кинули тіло в авто, і на влк. А там розмова коротка.
Про які закони і шанси ти говориш?
Шо ти старий дебіл мелеш? Кого відстрілювати? Читай уважно комюніке - обвинувачений спочатку втікав, виходить не він напав, а на нього напали.
так вони вже мобілізовані,щось ви брешете....
а на кого вони нападають? бо щось ні на мене,ні на моїх зятів не нападають.
зяті воюють,пішли добровольцями. не взяли, хоч ходив до військкомату ще в 2014 році бо маю інвалідність.
У вас ще все попереду.
А я ще на той світ не збираюсь,хочу подивиться ще на похорони зеленського
Тому я й сказав що у вас все ще попереду.
Старість чи інвалідність це тільки поки що законний привід не віддавати останній борг Батьківщині. Трохи переграють постанови та розклади хвороб - самі не помітите, як станете ідеальним штурмовиком по версії ВЛК
Врятувати мобілізацію можна лише підвищенням престижу військової служби, починаючи з достойної зарплатні в же зараз, а не тоді, коли закінчиться війна, а на горі Піп Іван свисне тричі рак, і міндіч повернеться в Україну з чистосердечним каяттям.

ЗП військовослужбовця зараз співставна з зп вже навіть не касира, а прибиральниці в атб. Нахіба воно кому потрібне, таке щастя безстроково. В тюрмі зп ще менша, але там хоч знаєш, коли вийдеш.
Да, да. Это моя любимая тема. Я такой, знаете ли, опрос провожу. Сколько? Сколько вам нужно платить в месяц, чтоб вы пошли на фронт? Может мы друг друга не понимаем всего на 2-3 тысячи, и это легко решаемо?
Только два коротких ответа: сумма и ваша ВУС.
От себя обещаю назвать самый распространенный ответ наших читателей.
Спасибо.
ВУС 627

Особисто я погодився б на наступних умовах:
1. Мільон доларів при заключенні контракту за ризик, ненормований робочий день, та шкідливі умови праці. Цього вистачить моїй сім'ї на життя в тій країні, де вони забажають, в разі моєї смерті. Наперед, тому що я маю всі підстави не довіряти працедавцю.
2. Місячна зп від 2х тисяч доларів (з привязкою до курсу). Це моя ринкова ціна в даний час. Я можу забити на погіршення умов праці, але не на погіршення доходу, оскільки несу відповідальність перед своєю сім'єю за їх виживання.

На таких умовах я б працював зі 100відсотковою віддачею і гордився тим, що маю честь обороняти країну.
USD 1 млн за контракт ? Тогда только на это нужно 2 годовых бюджета страны. Главное - поставить невыполнимую задачу, чтобы себя отбелить в своих же глазах.
Поэтому и силовая мобилизация при войне с врагом, в 10 раз сильнее. В истории войн это аксиома. В 1941г по погребам собирали людей. Некоторых расстреливали. Так что у нас это ещё лайт-версия
Не принижуйте країну, гроші у нас є. Наприклад, тільки в однієї голови обласного МСЕК готівкою 6 мільйонів доларів під ліжком валялось. Оголосіть амністію капіталу, зберіть з чиновників готівку за облігації, та й назбираєте без проблем.

В 19тому сторіччі людьми взагалі на ринках недорого торгували, то й що з того? Апелювати до того, що було колись, немає сенсу. Суспільство змінилось, отримало кращий доступ до інформації, тому методи, котрі працювали в часи гучномовців на стовбах, чи в часи повальної неосвіченості населення, зараз не спрацьовують і не спрацюють.

Ось вам гарний текст про історію мобілізації https://www.facebook.com/SaigonWriter/posts/pfbid02jFjQZJEGuXAj3WbY9u83WyawF71hGqiZbmWqqYpy2FGGRQnRN113R1J9QS9AbxWMl

Мобілізація в історії людства - це не аксіома, а відносно нещодавній винахід.
А яка різниця скільки тобі платити ,якщо ти обсерешся приперших вибухах? Вимагай сто лямив,сцикун-ухилес...
з кого вимагати, з тебе? так ти більше 100 доларів в руках не тримав ніколи, що з тебе, тупого бидла, візьмеш?
З твого бухого татка теж думали що нічого взяти..але він пару крапель всеж надавив...Зараз вже ясно,що краще б вони на простирадлі засохли...
все, переміг інтелектом, здаюсь. іди, прийми пігулку, вже час.
То де ваша найпоширеніша відповідь ваших читачів? Цікаво порівняти.
Миллион - такого ещё не было. Тут теряюсь от вашей наглости.
Насчёт оплаты желания довольно скромные.
Средняя планка на этом сайте 5 тысяч долларов, но служить, за эти деньги должны контрактники из Центральной и Южной Америки. Это самые распространенные ответы которые я получал на этот, стандартный вопрос.
Ещё раз благодарю.
Вы не назвали вашу ВУС
Я ж вище написав, ВУС 627 (звязківець)

Мільон доларів за життя людини - це насправді не багато, всього лиш вартість весілля якогось львівського прокурора, чи, наприклад, дві-три квартири у Вроцлаві.

5 тис доларів це достойно, за таку зп навіть російська армія може масово здатись в полон, щоб на наступний день заключити контракт з ЗСУ.
Не рассмотрел ВУС.
Так то ж людини..а не такого сцикливого манкурта як ти..
йди проспись, алко-десант.
Де закон??? То вони сами себе порізали!! Покажіть відео!! Яке мають право??? "Бугаї" з ТЦК. напали на худого каліку 31 року з ножем!!...скільки платити треба,щоб себе не поважати і таке виси.....ти в коментах....?? А може дійсно - родова травма макитри....тоді горе у родині....
Сцикуни поновіть дані, залиште ТЦК без роботи 😁
Коли дозволять їбашити на місці, тих хто здійснює напад на військових, тоді ця напади зникнуть як і не було...
Сцикуни підуть війною? Безкоштовно? .))
Злиє укронацисти хатєлі мальчіка в трусіках проста с поєзда в Нацгвардію бусіфіциравать. Памагітє!
О, Дмитро Лебідь-Андерсен з лазні повернувся.
Найкумедніше те, що у цьому твоєму потоку так би мовити думки, немає ані краплі брехні та іронії. Усі ті абсурдні наративи кацапської пропаганди ТЦКуни успішно втілили в реальність. Пишайся.
Краще розпитай у своєї дружини, як їй живеться з псевдочоловіком без яєць, гордості та боягузом?
Повір мені, твоя краще все це знає.
Ні, Віталінка, не знає.
Просто знищив... До чого ж ти жалюгідний.
В нас є 25 дивізій поліцаїв, вгодованих та підготовлених, непридатних до війни, у яких є законне право затримувати, конвоювати, застосовувати силу та зброю. Залучивши їх до мобілізації ми можемо звільнити від цієї ганебної та антиконституційної діяльності 100тисячну армію "військових" ТЦК, яка б дуже допомогла справжнім військовим на фронті.
А ти зразу після них? Чи ще почекаєш пожежників,рятівників,лікарів?
Ні, ще дітей багато. От коли діти всі підуть- тоді й він за ними.
Як почнуть звільняти Київ від зелених кацапів.
Коли вже нас звільнять від інтернетний брехунів і сцикунів.Які нахєр 25 дивізій???Поліції на всю країну близько 128000,тцк 42000.Справжнім військовим на фронті допоможе не твоє пусте балабольство,а поповнення.Його без мобілізації не буде.
Чуєш но "розумнику" відкрий лять список служб України та захлинешся. Силова мобілізація має проводитись виключно службами правопорядку, як то поліцаї, муніципали, різне там сміття типу удо митниці податківців. Як до тебе то не доходить, то що поробиш. Тоді програємО. Що назараз і маємо.
Іди оно воюй. Ось так. Лопатами сраними. Чому люди мають помирати за державу, яка довбані грілки не може закупити.
Як армія опинилася без грілок у люті морози: замовили 600 тисяч замість 1,1 млн, доставили лише 24 тис. Джерело: https://censor.net/ua/n3599499
Шо ти скиглиш гірше від баби?Ти мерзнеш без горілок,чи хтось інший?Я ті хімічні грілки ще в АТО у 2015 за свої купляв.В армії тобі не все дадуть,і всі хто воював це знають,а диванні лохи ні.Грілки не дали,все,воювать нема за що.Нехай все заберуть кацапи, включно з твоєю жінкою і хатою.Тьфу на тебе.Хоч би не позорився.
Чуєш но придурку, то що ти там купляв знач ти лох тупорилий. Наш командир хрін когось кудись відправляв без належного забезпечення. То що з приходом зелених бандитів все змінилось це вже не мої проблеми, хочеш воювати за свої - вперед.
А оті зелені байки, що все заберуть кацапи друзям розповідай. Третина громадян чудово себе почувають в більш розвинутих країнах і немає ніяких перепон щоб дві інших третини почували себе так само.
п'ять провокаторів з недавньою регістрацією заспамили гілку виправданням свого боягузтва(або по роботі на ворога). не хочеш служити - хоч для себе будь чесним, визнай, що ти сцикло, сховайся та прикрий рота. ні, воно буде плюватися, істерити, сипати образами та ще й закликати до вбивства військових.
Пан модератор, ви би хоч з закликами різати людей у формі розбериться, бо це вже повна ганьба.
бачу, дякую
видалили камент опудала з прозвищем Шевченко(реєстрація 2025), яке нило про 400 євро та земельний кадастр). щось мені приписало, обісцяне, та з собою сперечалося. мені не треба писати та доводити, хто ти є. собі признайся, я знати тебе не хочу
ну видали він тут. Але в ФБ коменті ті самі, навіть гірші від людей. Рота всім не закрити, тільки репутацію ресурса як пропогандоноської помийниці це зробить, а це вирок для ресурсів які живуть з реклами.
доречі, моєму ФБ акку через який я сюди захожу десь 15 років, а ось ти і є свіжий нафронтний бот с фейковим іменем. Чому ховаєшся та кого боїшся?
мені є перед ким звітувати, обісцяне. боїшся ти, та ще шкодиш країні своїм сцикливим м постійним ниттям
зауважу ще раз, що я навіть не закликав тебе, брехунця боягузливого, йти служити. Не просив тут зізнаватись у своєму боягузтві. Лише просив зізнатись собі та не заважати боронити країну тим, хто це сумлінно робить.
поний ще, амеба балакуча
я бачу що є, ти ж платний бот або на ставці або на службі. Як на мене такі як ти гірше за 3.14дарасів.
Нема нічого святого для цієї сцикливої ухилесної наволочі з хронічним енурезом...
