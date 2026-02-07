В Харькове мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК: ему объявили о подозрении
В Салтовском районе Харькова во время проверки документов мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и нанес им телесные повреждения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области
Нападение во время мобилизационных мероприятий
Инцидент произошел во время проведения мобилизационных мероприятий по оповещению населения. По предварительным данным, мужчина, заметив военнослужащих, сначала пытался убежать, а затем достал нож и ранил двух сотрудников ТЦК и СП.
Пострадавшие получили непроникающие ножевые ранения головы и туловища.
Задержание и подозрение
Сотрудники криминальной полиции Харьковского районного управления полиции № 2 задержали нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дали в рило ухилянту, за руки і ноги кинули тіло в авто, і на влк. А там розмова коротка.
Про які закони і шанси ти говориш?
Старість чи інвалідність це тільки поки що законний привід не віддавати останній борг Батьківщині. Трохи переграють постанови та розклади хвороб - самі не помітите, як станете ідеальним штурмовиком по версії ВЛК
ЗП військовослужбовця зараз співставна з зп вже навіть не касира, а прибиральниці в атб. Нахіба воно кому потрібне, таке щастя безстроково. В тюрмі зп ще менша, але там хоч знаєш, коли вийдеш.
Да, да. Это моя любимая тема. Я такой, знаете ли, опрос провожу. Сколько? Сколько вам нужно платить в месяц, чтоб вы пошли на фронт? Может мы друг друга не понимаем всего на 2-3 тысячи, и это легко решаемо?
Только два коротких ответа: сумма и ваша ВУС.
От себя обещаю назвать самый распространенный ответ наших читателей.
Спасибо.
Особисто я погодився б на наступних умовах:
1. Мільон доларів при заключенні контракту за ризик, ненормований робочий день, та шкідливі умови праці. Цього вистачить моїй сім'ї на життя в тій країні, де вони забажають, в разі моєї смерті. Наперед, тому що я маю всі підстави не довіряти працедавцю.
2. Місячна зп від 2х тисяч доларів (з привязкою до курсу). Це моя ринкова ціна в даний час. Я можу забити на погіршення умов праці, але не на погіршення доходу, оскільки несу відповідальність перед своєю сім'єю за їх виживання.
На таких умовах я б працював зі 100відсотковою віддачею і гордився тим, що маю честь обороняти країну.
Поэтому и силовая мобилизация при войне с врагом, в 10 раз сильнее. В истории войн это аксиома. В 1941г по погребам собирали людей. Некоторых расстреливали. Так что у нас это ещё лайт-версия
В 19тому сторіччі людьми взагалі на ринках недорого торгували, то й що з того? Апелювати до того, що було колись, немає сенсу. Суспільство змінилось, отримало кращий доступ до інформації, тому методи, котрі працювали в часи гучномовців на стовбах, чи в часи повальної неосвіченості населення, зараз не спрацьовують і не спрацюють.
Ось вам гарний текст про історію мобілізації https://www.facebook.com/SaigonWriter/posts/pfbid02jFjQZJEGuXAj3WbY9u83WyawF71hGqiZbmWqqYpy2FGGRQnRN113R1J9QS9AbxWMl
Мобілізація в історії людства - це не аксіома, а відносно нещодавній винахід.
Миллион - такого ещё не было. Тут теряюсь от вашей наглости.
Насчёт оплаты желания довольно скромные.
Средняя планка на этом сайте 5 тысяч долларов, но служить, за эти деньги должны контрактники из Центральной и Южной Америки. Это самые распространенные ответы которые я получал на этот, стандартный вопрос.
Ещё раз благодарю.
Вы не назвали вашу ВУС
Мільон доларів за життя людини - це насправді не багато, всього лиш вартість весілля якогось львівського прокурора, чи, наприклад, дві-три квартири у Вроцлаві.
5 тис доларів це достойно, за таку зп навіть російська армія може масово здатись в полон, щоб на наступний день заключити контракт з ЗСУ.
Не рассмотрел ВУС.
Як армія опинилася без грілок у люті морози: замовили 600 тисяч замість 1,1 млн, доставили лише 24 тис. Джерело: https://censor.net/ua/n3599499
А оті зелені байки, що все заберуть кацапи друзям розповідай. Третина громадян чудово себе почувають в більш розвинутих країнах і немає ніяких перепон щоб дві інших третини почували себе так само.
Пан модератор, ви би хоч з закликами різати людей у формі розбериться, бо це вже повна ганьба.
поний ще, амеба балакуча