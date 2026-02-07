У Харкові чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК: йому оголосили про підозру

У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав із ножем на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та завдав їм тілесних ушкоджень.

про це повідомляє поліція Харківської області

Напад під час мобілізаційних заходів

Інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення. За попередніми даними, чоловік, помітивши військовослужбовців, спочатку намагався втекти, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП.

Потерпілі зазнали непроникаючих ножових поранень голови та тулуба.

Затримання та підозра

Співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 2 затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

