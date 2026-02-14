РУС
1 984 60

Ударил ножом и скрылся: во время проверки документов мужчина совершил нападение на военных ТЦК в Одессе

в Одессе совершено нападение на группу оповещения ТЦК

В субботу, 14 февраля, в Одессе мужчина совершил вооруженное нападение на военнослужащих ТЦК, применив нож. Один из военнослужащих получил ранения.

Об этом говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ. 

Детали инцидента

Инцидент произошел в Приморском районе Одессы. Группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов, однако тот еще до начала процедуры проверки совершил вооруженное нападение, применив нож. Один из военнослужащих получил ранение.

"Приоритетом для личного состава группы стало оказание неотложной помощи раненому коллеге и спасение его жизни, чем воспользовался нападавший для побега с места происшествия. Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное", - рассказали в ТЦК.

В терцентре добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и меры по установлению местонахождения и задержанию нападавшего. 

Правовую квалификацию события дадут уполномоченные органы в рамках уголовного производства.

Топ комментарии
+23
А поліція стояла дивилась? Чи без поліції "оповіщували". Де відео з бодікамер?
Питання риторичні - бо всі знають що відбувалось.
14.02.2026 21:12 Ответить
+14
зелене кодло тримається за намальований прихфостнями рейтинг
14.02.2026 21:09 Ответить
+12
Забрати усі ті групи оповіщення з вулиць, навіщо провокувати людей і доводити до таких сиутацій, нехай сидять собі у своїх ТЦК і займаютсья обліком людей!
14.02.2026 21:06 Ответить
Невже довбана влада не розуміє,що потрібно змінювати КК і застосовувати в таких випадках застосовувати зброю військовим Це ворог уКраїни і вмовляння не до нього --тільки сила і рішуча відповідь.
14.02.2026 21:06 Ответить
зелене кодло тримається за намальований прихфостнями рейтинг
14.02.2026 21:09 Ответить
Тоді буде громадянська війна довбень, звідки такі дятли як ти беруться?!
14.02.2026 21:46 Ответить
Ти хочеш, щоб тцк тепер вогнепальною зброєю людей оповіщувало? То натуральні бандюги, які співпрацюють з ЗЕпаханом. 50% на полігон, 50% "постригти" і відпустити до наступного разу. Як кажуть - "І вовки ситі, і половину овець цілі".
14.02.2026 21:49 Ответить
))))))))шо курите пане???)))
14.02.2026 21:52 Ответить
Забрати усі ті групи оповіщення з вулиць, навіщо провокувати людей і доводити до таких сиутацій, нехай сидять собі у своїх ТЦК і займаютсья обліком людей!
14.02.2026 21:06 Ответить
А військовозобовʼязані, як я у 2022-му за повістками будуть самі приходити. Якби чоловіки розуміли що в них є яйця, не як репродуктивний орган, а ще і орган своєї свідомості, то таких новин би не було
показать весь комментарий
14.02.2026 21:16 Ответить
++
14.02.2026 21:24 Ответить
Та ні, то мені тебе шкода. Амеба
14.02.2026 21:27 Ответить
Багато з тих, хто йшов добровільно в 22, читають і дивуються - це з народження так, чи контузій забагато.
14.02.2026 21:57 Ответить
Як було в 2022 році , по повісткам або нормальний рекрутинг з нормальними посадами і зарплатами, як в нормальних країнах, насильно ніякої мотивації нема і бути не може ні в які часи .
14.02.2026 21:47 Ответить
Ти хоч троши почитай про "добровільну мобілізацію" у часи ПСВ і ДСВ...Верзеш якусь хню...Які "нормальні країни" воювали з ядерною недоімперією?
14.02.2026 22:03 Ответить
Афганістан? В'єтнам? Корея?
14.02.2026 22:10 Ответить
Така гумореска підходить до програми 95-го кварталу.. "Сцикуни-ухилянти штурмують ворота ТЦК"...))
14.02.2026 22:00 Ответить
група оповіщення ... якось дивно звучить .
14.02.2026 21:07 Ответить
Скоро в тлумачному словнику - оповіщення це перевірка документів, група оповіщення - синтезатор вірусу епілепсії.
14.02.2026 21:21 Ответить
Як потрібно назвати,щоб ти віліз з під спідниці , і пішов проходити ВЛК??
14.02.2026 22:05 Ответить
стовідсотково що злочинець із зеленого смердючого елехторату
зелене кодло грабує українців а їхні елехторат вбиває українців
14.02.2026 21:07 Ответить
Ще є варіант що з тих, що другого травня недосмажився. Хоча... То одне й те ж саме.
14.02.2026 22:07 Ответить
А поліція стояла дивилась? Чи без поліції "оповіщували". Де відео з бодікамер?
Питання риторичні - бо всі знають що відбувалось.
14.02.2026 21:12 Ответить
Відео взагалі ні разу не опублікували, тоді навіщо вони їх носять? Питання риторичне, тоді навпаки громадяну треба носити бодікамери і все записувати, закон не забороняє, хоча про які закони я кажу якщо не по закону викрадають людей з вулиць просто так?
14.02.2026 21:49 Ответить
Можеш порахувати цих "всіх"? Мабуть ти ,і твій такий же сцикливий кум..
14.02.2026 22:07 Ответить
Це тіпа ти так мене провокуєш? Недолугий нікчема.
14.02.2026 22:10 Ответить
Знову тема про кохання.
14.02.2026 21:13 Ответить
без бодикамер не верю. А вообще то все ипсо
14.02.2026 21:19 Ответить
о, свіжесенька цапська мразота хрюкає. в тебе родичі вже хробаків годують, тварина тупа?
14.02.2026 21:30 Ответить
не ний, пдр цапський. твоя справа на пляшці хйло смоктати
14.02.2026 21:42 Ответить
єта правал, гебчонок. лайно мого пса розумніше за тебе, гускій
14.02.2026 21:45 Ответить
По ідеї має бути один ТЦКшник 60+, або жінка з папірцями...а бусифікувати повинні менти, і в випадку спротиву застосовувати зброю як паралізуючу так і бойову в залежності від обставин...а тут мент сидить і робить вигляд що нічого не сталося
14.02.2026 21:20 Ответить
Застосовувати зброю? Зараз до поліції найменша довіра,менша навіть,ніж в часи Яника.А почнуть стріляти,то що тоді буде?
14.02.2026 21:28 Ответить
Якщо ухилянт (ухилянтство це злочин) чинить спротив фізичний то застосування сили є законним, якщо кидається з ножем то може бути застосована вогнепальна зброя...і це мають робити менти (це їх робота хоч і брудна)...а от яким боком тут здоровенні мордовороти що ********* військову форму невідомо...і якими законодавчими актами вони керуються теж невідомо..і чи вони взагалі військові, а не якесь ДФТГ=тітушня
14.02.2026 21:34 Ответить
"Ухилянтом" може визнати лише суд. Чи багато бусифікованих зустрілися з суддею чи хоча б з адвокатом?
Та й взагалі, цілий депутат (балаболі брехун Веніславський) заявив що всі ці інциденти - кацапське ІПСО.
14.02.2026 21:49 Ответить
Тоді народ буде застосовувати зброю , яка дія така і протидія, фізику не вчили? Тоді навіщо така полюція? За шкірку і на фронт! Хай там постріляють
14.02.2026 21:50 Ответить
Який "народ"?? Ухилеси-сцикливі? Так вони ж в рейтузах у своїх бабіщ ховаються,що б тільки ту зброю не тримати!
14.02.2026 22:13 Ответить
"Оповістили"?
Наступного разу хай поліція перевіряє.
14.02.2026 21:22 Ответить
Мусори і тцк-уни - це гидкі опариші зеленої мухи.
14.02.2026 21:26 Ответить
А сцикуни-ухилянти,це те на що ті мухи сідають!
14.02.2026 22:16 Ответить
нехай викладуть відео інцендента з бодікамери віськових ТЦК ! Все іньше "белій шум" якщо в працівників ТЦК немає бодікамер то це якіесь ОПГ чи буряти які викрадають людей з мето.ю викупу
14.02.2026 21:30 Ответить
Такими темпами незабаром більшість оповіщунів перетвориться на поранених та інвалідів навіть не приймаючи участі у бойових діях.
14.02.2026 21:31 Ответить
На жаль такі випадки тільки по наростаючій будуть йти, а вони вперто продовжують цю недолугу бусифікацію
14.02.2026 21:32 Ответить
Я видел уже чувака который ходит по улицам с дрыном метра полтора видимо тоже не хочет чтобы его оповестили..
14.02.2026 21:33 Ответить
Може шо не поділили віщуни чи напились і почікали одного, а нападника видумали, типу - в нєравном бою со злостним уклоністом прі виполненіі боєвого пріказа ... Хотілось би відео з бодікамер - як "оповіщували"?, габарити і чисельність віщунів і оповіщуваних порівняти.
14.02.2026 21:35 Ответить
Російське іпсо
14.02.2026 21:37 Ответить
Одеського козака, голими руками не візьмеш.
14.02.2026 21:47 Ответить
Швидше руссково казака.
14.02.2026 22:08 Ответить
Це іпсо, дивіться хмарафон с лідором ********** у відосіках там лише правда
14.02.2026 21:49 Ответить
Людоньки...виж на свої кошти (податки) утримуете ту всю наволочь!От на шо ви скаржитеся??
14.02.2026 21:56 Ответить
Залишіть ТЦК без роботи, оновіть дані!
14.02.2026 22:12 Ответить
 
 