Ударил ножом и скрылся: во время проверки документов мужчина совершил нападение на военных ТЦК в Одессе
В субботу, 14 февраля, в Одессе мужчина совершил вооруженное нападение на военнослужащих ТЦК, применив нож. Один из военнослужащих получил ранения.
Об этом говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
Инцидент произошел в Приморском районе Одессы. Группа оповещения остановила гражданина для проверки военно-учетных документов, однако тот еще до начала процедуры проверки совершил вооруженное нападение, применив нож. Один из военнослужащих получил ранение.
"Приоритетом для личного состава группы стало оказание неотложной помощи раненому коллеге и спасение его жизни, чем воспользовался нападавший для побега с места происшествия. Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное", - рассказали в ТЦК.
В терцентре добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и меры по установлению местонахождения и задержанию нападавшего.
Правовую квалификацию события дадут уполномоченные органы в рамках уголовного производства.
зелене кодло грабує українців а їхні елехторат вбиває українців
Питання риторичні - бо всі знають що відбувалось.
Та й взагалі, цілий депутат (балаболі брехун Веніславський) заявив що всі ці інциденти - кацапське ІПСО.
Наступного разу хай поліція перевіряє.