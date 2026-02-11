ТЦК в Одессе начал проверку после появления фото окровавленного мужчины. Говорят: он сам нанес себе травмы головы
Одесский областной ТЦК прокомментировал распространенные в соцсетях фото окровавленного мужчины, которого отвезли в терцентр для уточнения данных. Там говорят, что гражданин вел себя агрессивно и сам "нанес себе телесные повреждения".
Об этом сообщили в ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Что предшествовало?
Отметим, что вечером 10 февраля в местных Telegram-каналах распространили фотографию окровавленного мужчины с перебинтованной головой.
Мужчину, которого во время прогулки с собакой задержали военные ТЦК, якобы применили против него газовый баллончик, а затем избили и отвезли в военкомат. Родственники потерпевшего утверждают, что в помещении ТЦК военные продолжили избивать мужчину и разбили ему голову пистолетом. После этого, по словам родственников, мужчину отвезли из Одессы в больницу Тарутинского района. Чтобы мужчина не сбежал после оказания ему медицинской помощи, утверждают родственники, работники ТЦК забрали его собаку и держали животное привязанным к трубе на своей территории.
Версия терцентра
Одесский областной ТЦК и СП заявил, что 9 февраля этого мужчину остановили для проверки военно-учетных документов. Во время проверки установили, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП).
В ТЦК говорят, что мужчине разъяснили его правовой статус и предложили проехать в подразделение для уточнения данных, на что он согласился.
- Далее, по версии ТЦК, мужчина "начал вести себя агрессивно и сам нанес себе травмы", а военнослужащие "оказали медицинскую помощь".
"По прибытии в место назначения мужчина внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых умышленно нанес себе телесные повреждения. Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние лица и травмирование головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков", - говорится в сообщении одесского ТЦК и СП.
Мужчину госпитализировали. Утром следующего дня во время пребывания в больнице "пациент совершил повторный приступ агрессии, угрожавший окружающим". Из-за этого его изолировали в специализированном помещении с ограниченным доступом.
В терцентре добавили, что соответствующие факты задокументированы в журналах медицинского учреждения и подтверждаются показаниями очевидцев.
Собака
Также в ТЦК опровергли информацию о ненадлежащем обращении с собакой мужчины, с которой он гулял, когда у него проверяли данные. По их данным, животному обеспечили уход, а затем передали родственникам владельца.
Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициировало служебную проверку для предоставления правовой оценки действиям всех участников события.
Так він тебе очікував, чи ти вже на фронті, тцкун?
Л - логіка.
Воно було б смішно, якби не було так страшно, шо така жижа в голові у 73% відсотків населення....
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid02oBDfYsBRjjdtEfQe9RsQ39ecJzqZF4V9Y1KHVpuLhqX5TB6TofYtY3hg4Js9HPJgl?__cft__[0]=AZYyGIBMNlxKm_BaY1TepR4jONVUDRErWq80eiVVG64i3ZP_2TEUfSeqc-*****************************************************-06s583ewxDRQG1qW3L4fAgptjU0sA5-gBcVw48zN0JGSh2Txj0WP47guIuiVc8MzRhB8DLs72xHSYslEglA&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
В Киеве,ТЦК преследует рядового Ермака,который ушел в СЗЧ.Он заблокировался в квартире Зеленского,под кроватью и не выходит..
Це іпсо, собака сама себе прив'язала, шоб отримати від кремльовських кураторів 15 рублєй.
Влади в країні немає. Кожен сам за себе.
Сам бігав за тецекашниками й бився головою об їхні чоботи!!!
А ті бідні тікали тікали від нього, а він усе доганяв і доганяв...
Віримо, я повірив
- Я его даже пальцем не тронул! Он шёл, споткнулся и случайно упал на мой кинджал! И так сЭм раз!
Чому цей «перформанс» - це юридичне дно:
* Приватні тюрми - це новий тренд? Мабуть, хтось забув підказати цим «готельєрам», що обмеження свободи, ізоляція та спецприміщення - це ексклюзивний привілей Пенітенціарної служби. Це вони мають право тримати людей за ґратами за рішенням суду. А ТЦК? ТЦК - це орган військового управління, а не філія Алькатрасу.
* «Обмежений доступ» - як звучить!
Коли ТЦК кажуть «ізолювали в спеціалізованому приміщенні», вони насправді мають на увазі: «Ми незаконно утримуємо людину, позбавивши її зв'язку та конституційних прав». Це не «ізоляція», це викрадення людини та незаконне позбавлення волі. Стаття 146 ККУ махає вам ручкою з-за рогу.
* Правовий сюрреалізм.
Цікаво, а наручники та карцер вони теж самі на 3D-принтері надрукували чи позичили у сусіднього СІЗО? Якщо завтра ТЦК почнуть виносити вироки «іменем воєнкома», ми теж будемо робити вигляд, що «так і треба»?
> До уваги «креативних» ізоляторів: Конституція України (та сама книжечка, яку ви нібито захищаєте) чітко каже, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду. Хоча, для вас це, мабуть, занадто складні букви.
Це не «заходи з мобілізації» - це відвертий косплей на НКВС, де замість закону панує «обмежений доступ» і паркан з колючим дротом. Може, ще гільйотину на задньому дворі поставите для тих, хто не хоче проходити ВЛК за 5 хвилин.
Все значно простіше. Бандитам видали балаклаву і табельну зброю - і твори що хочеш аж до воєнних злочинів проти цивільного населення.
За наказом зеленого вилупка в Європі творяться наймасштабніші злодіяння проти цивільного населення з часів 2 Світової.
По країні упиваючись своєю безкарністю роз'їжджають озброєні кхмери в балаклавах, які викрадають, калічать і вбивають звичайних людей (в кого нема грошей $$$).
Воєнні злочини проти цивільного населення покриваються на найвищому рівні.
Парадоксально але цю звироднілу бандитську систему вбивств і кастової сегрегації підтримує і частина так званої 'прогресивної' патріотичної громадськості.
Ну що ж, це до пори до часу. Поки зелені кхмери не прийдуть за ними )