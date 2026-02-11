ТЦК в Одессе начал проверку после появления фото окровавленного мужчины. Говорят: он сам нанес себе травмы головы

Одесский областной ТЦК прокомментировал распространенные в соцсетях фото окровавленного мужчины, которого отвезли в терцентр для уточнения данных. Там говорят, что гражданин вел себя агрессивно и сам "нанес себе телесные повреждения".

Об этом сообщили в ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предшествовало?

Отметим, что вечером 10 февраля в местных Telegram-каналах распространили фотографию окровавленного мужчины с перебинтованной головой.

Мужчину, которого во время прогулки с собакой задержали военные ТЦК, якобы применили против него газовый баллончик, а затем избили и отвезли в военкомат. Родственники потерпевшего утверждают, что в помещении ТЦК военные продолжили избивать мужчину и разбили ему голову пистолетом. После этого, по словам родственников, мужчину отвезли из Одессы в больницу Тарутинского района. Чтобы мужчина не сбежал после оказания ему медицинской помощи, утверждают родственники, работники ТЦК забрали его собаку и держали животное привязанным к трубе на своей территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил боеприпас в сторону военнослужащих ТЦК в Черкассах: его задержали







Версия терцентра

Одесский областной ТЦК и СП заявил, что 9 февраля этого мужчину остановили для проверки военно-учетных документов. Во время проверки установили, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП).

В ТЦК говорят, что мужчине разъяснили его правовой статус и предложили проехать в подразделение для уточнения данных, на что он согласился.

Далее, по версии ТЦК, мужчина "начал вести себя агрессивно и сам нанес себе травмы", а военнослужащие "оказали медицинскую помощь".

Читайте также: Смертельное избиение мужчины в Днепре: двум военным ТЦК избрали меры пресечения

"По прибытии в место назначения мужчина внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых умышленно нанес себе телесные повреждения. Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние лица и травмирование головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков", - говорится в сообщении одесского ТЦК и СП.

Мужчину госпитализировали. Утром следующего дня во время пребывания в больнице "пациент совершил повторный приступ агрессии, угрожавший окружающим". Из-за этого его изолировали в специализированном помещении с ограниченным доступом.

В терцентре добавили, что соответствующие факты задокументированы в журналах медицинского учреждения и подтверждаются показаниями очевидцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК не имеют права задерживать или удерживать граждан. Это – нарушение Конституции, - Лубинец

Собака

Также в ТЦК опровергли информацию о ненадлежащем обращении с собакой мужчины, с которой он гулял, когда у него проверяли данные. По их данным, животному обеспечили уход, а затем передали родственникам владельца.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициировало служебную проверку для предоставления правовой оценки действиям всех участников события.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза с 2022 года, - Лубинец. ВИДЕО



