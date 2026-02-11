РУС
6 028

ТЦК в Одессе начал проверку после появления фото окровавленного мужчины. Говорят: он сам нанес себе травмы головы

Одесский областной ТЦК прокомментировал распространенные в соцсетях фото окровавленного мужчины, которого отвезли в терцентр для уточнения данных. Там говорят, что гражданин вел себя агрессивно и сам "нанес себе телесные повреждения".

Об этом сообщили в ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Что предшествовало?

Отметим, что вечером 10 февраля в местных Telegram-каналах распространили фотографию окровавленного мужчины с перебинтованной головой. 

Мужчину, которого во время прогулки с собакой задержали военные ТЦК, якобы применили против него газовый баллончик, а затем избили и отвезли в военкомат. Родственники потерпевшего утверждают, что в помещении ТЦК военные продолжили избивать мужчину и разбили ему голову пистолетом. После этого, по словам родственников, мужчину отвезли из Одессы в больницу Тарутинского района. Чтобы мужчина не сбежал после оказания ему медицинской помощи, утверждают родственники, работники ТЦК забрали его собаку и держали животное привязанным к трубе на своей территории.

ТЦК в Одессе прокомментировал фото мужчины с травмой головы
Версия терцентра

Одесский областной ТЦК и СП заявил, что 9 февраля этого мужчину остановили для проверки военно-учетных документов. Во время проверки установили, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета (ст. 210 КУоАП).

В ТЦК говорят, что мужчине разъяснили его правовой статус и предложили проехать в подразделение для уточнения данных, на что он согласился.

  • Далее, по версии ТЦК, мужчина "начал вести себя агрессивно и сам нанес себе травмы", а военнослужащие "оказали медицинскую помощь".

"По прибытии в место назначения мужчина внезапно начал проявлять немотивированную агрессию и совершать деструктивные действия, в результате которых умышленно нанес себе телесные повреждения. Учитывая нестабильное психоэмоциональное состояние лица и травмирование головы, военнослужащие немедленно оказали первую помощь и вызвали медиков", - говорится в сообщении одесского ТЦК и СП.

Мужчину госпитализировали. Утром следующего дня во время пребывания в больнице "пациент совершил повторный приступ агрессии, угрожавший окружающим". Из-за этого его изолировали в специализированном помещении с ограниченным доступом.

В терцентре добавили, что соответствующие факты задокументированы в журналах медицинского учреждения и подтверждаются показаниями очевидцев.

Собака

Также в ТЦК опровергли информацию о ненадлежащем обращении с собакой мужчины, с которой он гулял, когда у него проверяли данные. По их данным, животному обеспечили уход, а затем передали родственникам владельца.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП инициировало служебную проверку для предоставления правовой оценки действиям всех участников события.

ТЦК в Одессе начал проверку после публикации фото окровавленного мужчины

Автор: 

+37
Ага, бився головою об чоботи працівників ТЦК.
11.02.2026 16:48
+36
Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським.

5 ч. ·

В Киеве,ТЦК преследует рядового Ермака,который ушел в СЗЧ.Он заблокировался в квартире Зеленского,под кроватью и не выходит..

В Киеве,ТЦК преследует рядового Ермака,который ушел в СЗЧ.Он заблокировался в квартире Зеленского,под кроватью и не выходит..
11.02.2026 17:08
+34
Виправдовуеш ВОЕННИЙ ЗЛОЧИН?
11.02.2026 17:05
Комментировать
Ага, бився головою об чоботи працівників ТЦК.
11.02.2026 16:48
Якби не тцк, це б зробили буряти або кадирівці. А песика корейці зʼїли. А так відбулося легким переляком.
11.02.2026 17:03
Буряти і кадировці , тцк - то вже не зрозуміло хто гірший
показать весь комментарий
13.02.2026 07:48
Продовжували бити та розбили голову пістолетом...
11.02.2026 17:16
Пошкодив сапоги ТЦКашників
11.02.2026 18:21
тцк - брехуни
11.02.2026 16:48
Чапаєв
11.02.2026 16:50
Сами, всё сами...
11.02.2026 16:54
невиноватая Я, он Сам пришел
11.02.2026 16:55
Одеса окуповане місто без окупації. Прибережна зона поділена між ділками. Як не якийсь зашквар так Одеса. Тицкуни не виключення. Самі відморожені саме там. Якась аура в місті не здорова. Притягує бандюків у всі галузі.
11.02.2026 16:59
Класика.
11.02.2026 16:59
Під час військвого стану цей персонаж повинен був прийти до ТЦК виключно добровільною. Чого не прийшов?
11.02.2026 17:00
Виправдовуеш ВОЕННИЙ ЗЛОЧИН?
11.02.2026 17:05
Чий статтю. Судячи з роз'яснень ТЦК йому запропонували проїхати у підрозділ, і він погодився. Тобто добровільно.) Чи ти не віриш ТЦК?)
11.02.2026 17:06
Чому би не вірити ?
11.02.2026 17:09
Вони дійсно існують... О дружок... Тебе у майбутньому чекають багато сюрпризів. Неприємних сюрпризів. Добре, бувай.
11.02.2026 17:12
Jolli Rabbit Під час військвого стану цей персонаж повинен був прийти до ТЦК виключно добровільною.

Так він тебе очікував, чи ти вже на фронті, тцкун?
11.02.2026 17:16
Як вже набридли ці кремлівські продажні "захисники" сцикунів-ждунів,які відмовляються виконати Закон і Конституцію-боронити Україну і свою родину від кацапських потвор!
11.02.2026 18:25
"повинен був прийти до ТЦК виключно добровільно".... повинен добровільно.
Л - логіка.
Воно було б смішно, якби не було так страшно, шо така жижа в голові у 73% відсотків населення....
показать весь комментарий
11.02.2026 21:10
11.02.2026 21:57
они хуже кацапов, ненавижу их больше
11.02.2026 17:04
Так,згоден.Гірше кацапів можуть бути тільки сцикуни-ждуни бурятсько-кадирівської орди і їх захисники.
11.02.2026 18:37
Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським.

В Киеве,ТЦК преследует рядового Ермака,который ушел в СЗЧ.Он заблокировался в квартире Зеленского,под кроватью и не выходит..
11.02.2026 17:08
Песик тепер буде "ходити на пеленку" вдома - на вулицю ні кроку....
11.02.2026 17:10
Дивно, чому вони собаку не зжерли, щоб не дістався бурятам. Потім сказали б, що собака "деструктивно поводився і зжер себе сам".
11.02.2026 17:14
" У ТЦК кажуть, що чоловікові роз'яснили його правовий статус і запропонували проїхати до підрозділу для уточнення даних, на що він погодився. "
11.02.2026 17:19
Тільки на зоні можуть робити такі заяви її наглядачі, нагло, цинічно і брудно😡
11.02.2026 17:27
Добре хоч яйце собі не відбив аж до ампутації. Чого тільки не зробиш, аби завадити перемозі.
11.02.2026 17:30
"Щоб чоловік не втік після надання йому медичної допомоги, стверджують родичі, працівники ТЦК забрали його собаку та тримали тварину прив'язану до труби на своїй території."

Це іпсо, собака сама себе прив'язала, шоб отримати від кремльовських кураторів 15 рублєй.
11.02.2026 17:34
Ну що тут можна сказати... Ці підараси вже перевершили ординських бурятів.
Влади в країні немає. Кожен сам за себе.
11.02.2026 17:41
Цинічне самопобиття...
11.02.2026 17:42
Ну канешно!!!
Сам бігав за тецекашниками й бився головою об їхні чоботи!!!
А ті бідні тікали тікали від нього, а він усе доганяв і доганяв...
11.02.2026 17:52
А якби це був ТЦКун, то вже чули б заяви Мирського з Драпатим.
11.02.2026 17:57
Схоже ніхто не вірить тцк. І чого б це? 🤔
11.02.2026 18:00
Потрібно строго карати таких людей. Це провокатор. Розбив собі голову, перев'язав . Чого тільки не зроблять люди, щоб звести наклеп на працівників ТЦК, які несуть свою тяжку ношу протягом усієї цієї важкої війни і не скаржаться . А таких провокаторів, він же якийсь поп-Гапон, треба карати жорсткіше. Дуже жорстко .І сім'ю його покарати, і сусідів, а краще розстріляти , а працівників ЦК нагородити .
11.02.2026 18:00
Є такі, що цинічно і цілеспрямовано вмирають. І це тільки для того, щоб дискредитувати ТЦК і СП
11.02.2026 18:06
Країна мрії просроченого диктатора
11.02.2026 18:05
Добре шо не буряти. Бо ті і собаку з'їли б.
11.02.2026 18:17
В поліція де була? В бодікамери?
11.02.2026 18:18
На що тільки не підуть ці кляті узилянти, лиш би дискредитувати тцк. Навіть не захотів спочатку відвезти собаку додому, сам погодився їхати в тцк і почав завдавати собі школи! Паскуда яка!
Віримо, я повірив
11.02.2026 18:24
Таке враження, що кадри із якогось горрору. А деяким (переважно русні і їх ідеологічним прихвостням) подібні фото (з кровʼю українців) мабуть ще і задоволення доставляють…
11.02.2026 19:12
- Подсудимый!. Зачем Вы зарезали потерпевшего?
- Я его даже пальцем не тронул! Он шёл, споткнулся и случайно упал на мой кинджал! И так сЭм раз!
11.02.2026 19:55
Да он и в тцк сам пришел. Его не пускали в он головой о дверной косяк начал биться.
11.02.2026 19:59
бодикамеры где?
11.02.2026 20:35
О, вітаємо в новій реальності, де ТЦК, виявляється, самочинно розширили свій «пакет послуг»! Тепер вони не просто мобілізують, а ще й виконують функції пенітенціарної системи. Мабуть, хлопці настільки занурилися в роботу, що переплутали Постанову Кабміну з Кримінально-виконавчим кодексом.

Чому цей «перформанс» - це юридичне дно:

* Приватні тюрми - це новий тренд? Мабуть, хтось забув підказати цим «готельєрам», що обмеження свободи, ізоляція та спецприміщення - це ексклюзивний привілей Пенітенціарної служби. Це вони мають право тримати людей за ґратами за рішенням суду. А ТЦК? ТЦК - це орган військового управління, а не філія Алькатрасу.

* «Обмежений доступ» - як звучить!

Коли ТЦК кажуть «ізолювали в спеціалізованому приміщенні», вони насправді мають на увазі: «Ми незаконно утримуємо людину, позбавивши її зв'язку та конституційних прав». Це не «ізоляція», це викрадення людини та незаконне позбавлення волі. Стаття 146 ККУ махає вам ручкою з-за рогу.

* Правовий сюрреалізм.

Цікаво, а наручники та карцер вони теж самі на 3D-принтері надрукували чи позичили у сусіднього СІЗО? Якщо завтра ТЦК почнуть виносити вироки «іменем воєнкома», ми теж будемо робити вигляд, що «так і треба»?

> До уваги «креативних» ізоляторів: Конституція України (та сама книжечка, яку ви нібито захищаєте) чітко каже, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду. Хоча, для вас це, мабуть, занадто складні букви.

Це не «заходи з мобілізації» - це відвертий косплей на НКВС, де замість закону панує «обмежений доступ» і паркан з колючим дротом. Може, ще гільйотину на задньому дворі поставите для тих, хто не хоче проходити ВЛК за 5 хвилин.
12.02.2026 01:23
Малоосвічені примітивні покидьки та соціальне сиіття з тцк такими юридичними тонкощами не переймаються.

Все значно простіше. Бандитам видали балаклаву і табельну зброю - і твори що хочеш аж до воєнних злочинів проти цивільного населення.

За наказом зеленого вилупка в Європі творяться наймасштабніші злодіяння проти цивільного населення з часів 2 Світової.
13.02.2026 16:47
На 35 році незалежності доборолись.

По країні упиваючись своєю безкарністю роз'їжджають озброєні кхмери в балаклавах, які викрадають, калічать і вбивають звичайних людей (в кого нема грошей $$$).

Воєнні злочини проти цивільного населення покриваються на найвищому рівні.

Парадоксально але цю звироднілу бандитську систему вбивств і кастової сегрегації підтримує і частина так званої 'прогресивної' патріотичної громадськості.

Ну що ж, це до пори до часу. Поки зелені кхмери не прийдуть за ними )
13.02.2026 16:57
 
 