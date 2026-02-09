Смертельное избиение мужчины в Днепре: двум военным ТЦК избрали меры пресечения

Фото: Суспільне Дніпро

Суд Днепра избрал меры пресечения двум из трех военных ТЦК и СП, которых подозревают в смертельном избиении 55-летнего днепрянина 6 февраля.

Какие меры пресечения

Одного из подозреваемых суд отправил в СИЗО без права внесения залога. По второму — объявили перерыв до 10 февраля. Что касается третьего фигуранта, то ему избрали 60 суток содержания под стражей без определения размера залога.

Избиение до смерти мужчины

Как отметил прокурор Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Ковбаса, по версии одного из участников группы оповещения, работники ТЦК увидели избитого Олега Лесина и решили ему помочь, а именно отвезти его в военно-врачебную комиссию (ВВК) Днепропетровской области, поскольку она якобы работает круглосуточно.

"От места, где они увидели потерпевшего, до ближайшей больницы — полкилометра. Вместо этого сотрудники ТЦК решили отвезти его на расстояние почти трех километров. Кроме того, согласно видеозаписи с улицы, видно, что они подъехали к больнице примерно в 22:42, в 0:03 представитель ТЦК позвонил на линию 102 и линию 103 для вызова помощи. Дежурный ВЛК пытался привести пострадавшего в чувство, но обнаружил у него отсутствие пульса", - рассказал прокурор.

По словам адвоката Дениса Хрипунова, обвинение опирается на допрос полицейского, который не предотвратил вероятное избиение.

"Доказательств никаких нет. Видеозаписи с бодикамеры полицейского нет, судебно-медицинской экспертизы нет", — добавил он.

Что известно о смерти мужчины от избиения военными ТЦК в Днепре

7 февраля правоохранители задержали трех военнослужащих ТЦК в Днепропетровской области, которых подозревают в причинении тяжких телесных повреждений местному жителю, приведших к его смерти.

Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие травмы головы. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства и транспортное средство со следами крови потерпевшего.

