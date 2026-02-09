РУС
Смертельное избиение мужчины в Днепре: двум военным ТЦК избрали меры пресечения

Подозреваемые в смертельном избиении работники ТЦК
Фото: Суспільне Дніпро

Суд Днепра избрал меры пресечения двум из трех военных ТЦК и СП, которых подозревают в смертельном избиении 55-летнего днепрянина 6 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Какие меры пресечения

  • Одного из подозреваемых суд отправил в СИЗО без права внесения залога. По второму — объявили перерыв до 10 февраля. Что касается третьего фигуранта, то ему избрали 60 суток содержания под стражей без определения размера залога.

Избиение до смерти мужчины

Как отметил прокурор Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Ковбаса, по версии одного из участников группы оповещения, работники ТЦК увидели избитого Олега Лесина и решили ему помочь, а именно отвезти его в военно-врачебную комиссию (ВВК) Днепропетровской области, поскольку она якобы работает круглосуточно.

"От места, где они увидели потерпевшего, до ближайшей больницы — полкилометра. Вместо этого сотрудники ТЦК решили отвезти его на расстояние почти трех километров. Кроме того, согласно видеозаписи с улицы, видно, что они подъехали к больнице примерно в 22:42, в 0:03 представитель ТЦК позвонил на линию 102 и линию 103 для вызова помощи. Дежурный ВЛК пытался привести пострадавшего в чувство, но обнаружил у него отсутствие пульса", - рассказал прокурор.

По словам адвоката Дениса Хрипунова, обвинение опирается на допрос полицейского, который не предотвратил вероятное избиение.

"Доказательств никаких нет. Видеозаписи с бодикамеры полицейского нет, судебно-медицинской экспертизы нет", — добавил он.

Что известно о смерти мужчины от избиения военными ТЦК в Днепре

  • 7 февраля правоохранители задержали трех военнослужащих ТЦК в Днепропетровской области, которых подозревают в причинении тяжких телесных повреждений местному жителю, приведших к его смерти.
  • Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.
  • По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие травмы головы. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства и транспортное средство со следами крови потерпевшего.

Автор: 

+25
Та невже? І хто це зробив? Мосфільм?
09.02.2026 21:31 Ответить
+19
Та да. Чувак цілеспрямовано вмер, щоб дискредитувати ТЦК і СП. (Українська Армія тут ні до чого)
09.02.2026 21:38 Ответить
+16
Що цікаво, всі ці "таварісчі палітруки", які топлять за такі методи мобілізації, розказують, що вони воюють проти страшного тоталітарного мордору, але при цьому мріють в себе в країні побудувати точно такий же. Як це в них поєднується і навіщо тоді взагалі воювати, не зрозуміло...
09.02.2026 21:50 Ответить
От коли буде вирок, тоді і подивимось. Нехай танцюють ламбаду в душі з смотрящим.
09.02.2026 21:27 Ответить
Цілеспрямована дискредитація Української Армії.
09.02.2026 21:28 Ответить
Та невже? І хто це зробив? Мосфільм?
09.02.2026 21:31 Ответить
А хто в нас все робить?
09.02.2026 21:35 Ответить
Ші, іпсо , фейки...чекаємо від цкунів інших словотворень
09.02.2026 22:12 Ответить
Та да. Чувак цілеспрямовано вмер, щоб дискредитувати ТЦК і СП. (Українська Армія тут ні до чого)
09.02.2026 21:38 Ответить
Чувака цілеспрямовано вбили.
09.02.2026 21:39 Ответить
Значить ТЦК працює на ФСБ?
09.02.2026 21:42 Ответить
Завербували в телеграмі, агент фсб. Якщо добре пошукають- то знайдуть в кармані телефон з перепискою про злючі наміри.
09.02.2026 21:43 Ответить
Тоді виходить що тцк це створене владою росії спеціально, щоб дискредитувати зсу, стільки порушень на конституції і скільки скарг на них мабуть немає в жодній організації.
09.02.2026 21:56 Ответить
Тобто ти вважаєш, що зараз в Україні російська влада.
09.02.2026 22:03 Ответить
А какая? Кого не возьми при владе - кацапское гражданство, бизнес с кацапами( напрямую или через посредников), главнокомандующий-кацап с родичами живущими в кацапстане, "двушечки" на москву. Это так, навскидку.
09.02.2026 22:12 Ответить
Хочеш здивую? Найбільш проросійська влада була при Януковичі (Азаров премьер міністр був родом прямісінько з калуги і балакав виключно російською української не знав взагалі і ніяких обурень на рахунок цього в народу не було) а зараз типо українська влада але шкоди державі зсу народу завдають таку наче як ворог засів у владі, справжнісінький.
09.02.2026 22:15 Ответить
В Україна зараз російська влада. Тільки геть хворі та відірвані від реальності "люди" цього не бачать та не розуміють.
09.02.2026 22:31 Ответить
Це карма
10.02.2026 06:12 Ответить
Ти гроші міндіча вже роздилив з володимиром александровичем?
10.02.2026 06:08 Ответить
Ці гроші є невід'ємною частиною Міндічя, тому розділити ці гроші це все одно, що розділити Міндічя.
11.02.2026 10:48 Ответить
Загиблі Герої? Це цікаво тільки військовим. Пересічному читачу Цензора більш цікаво читати про таких я він- кому не пощастило, хто сидить чотири роки в квартирі, наче у в'язниці, а хто, навпаки, вдало переплив через Тису або ж зміг перебратися до майже рідного придністров'я...
09.02.2026 21:46 Ответить
перемога України буде коли позбудемось псевдопровідників
10.02.2026 04:12 Ответить
https://poltava.to/news/84944/ Ось тут
09.02.2026 21:47 Ответить
А ви як вижили?
09.02.2026 21:41 Ответить
Ти дурень, чи прикидаєшся? А може просто кацапськиф бот, який мріє, щоб у нас в тилу були заворушення? Тобі нормально, коли гинуть не лише бусифіковані, а й працівники ТЦК, в тому числі і ті, хто пройшов фронт? І гинуть українські громадяни, а не кацапи. Як блін до вас не дійде, що підходи треба міняти, і у першу чергу дотримуватися законодавства, у якому весь алгоритм мобілізації чітко прописаний.
09.02.2026 21:42 Ответить
працівники ТЦК побачили побитого Олега Лесіна та вирішили йому допомогти....

конкретно цих ТЦКашників на фронт в маршевий батальон !!!
за ідіотизм та профнепридатність по рекрутингу

.
09.02.2026 21:48 Ответить
От і я про це. До речі, рукоприкладством як правило займаються ті, хто на передку не був.
показать весь комментарий
сорокдругий, а ти само з під кого вилізло, опудало?
09.02.2026 23:05 Ответить
Що цікаво, всі ці "таварісчі палітруки", які топлять за такі методи мобілізації, розказують, що вони воюють проти страшного тоталітарного мордору, але при цьому мріють в себе в країні побудувати точно такий же. Як це в них поєднується і навіщо тоді взагалі воювати, не зрозуміло...
09.02.2026 21:50 Ответить
Мовчи вже хоч про свободу...
09.02.2026 21:45 Ответить
з Бастилії пишеш ?
Вольтер Дідровіч.... моя

.
09.02.2026 22:22 Ответить
його вбили, а не він сам впав
09.02.2026 22:03 Ответить
Це злочин, ніхто не має права бити.
09.02.2026 22:39 Ответить
До речі, пишуть що той дніпрянин був поліцейським на пенсії.
09.02.2026 21:37 Ответить
09.02.2026 21:42 Ответить
та хоч д'Артаньяном !!!
якщо ухилянт і чиниш спротив, то можеш достроково скінчити служби навіть не почавши її.

.
09.02.2026 21:42 Ответить
Тут ще питання що він їм там казав. Мене через місяць як списали поліція зупинила, так я такого їм нарозказував, дивуюся як мене самого не пристрелили.
09.02.2026 22:00 Ответить
Ясно. За криве слово варто вбивати людину? Це ж ніби не зона з понятіями? Чи як?
09.02.2026 22:02 Ответить
Та дивлячись за яке. Я просто запитав у поліцейських якого х... вони 24.02.22, коли я, медик за освітою прийняв свій перший бій, вони, навчені поводженню зі зброєю, молоді й здорові, здриснули разом із сім'ями аж у Львів.
А побратиму моєму, він зараз в ТЦК- осколками весь нашпигований, мужик заявив ;Всьо равно скора наши прідут, всем вам, бандеравцам смєрть;. Ну він і висадив йому всі пердні зуби прикладом. Зараз тягають.
09.02.2026 22:13 Ответить
Що означає "дивлячись за яке"? Якщо ти йдеш працювати з людьми, то маєш бути готовим до будь-якого відношення і до будь-яких слів на свою адресу, і реагувати тільки законними способами. Не можеш - значить, ця робота не для тебе, іди на ферму бичкам хвости крутити. Щоб не довелось потім скиглити, коли тобі встромлять ножа в пузо у відповідь на неадекватність.
09.02.2026 22:24 Ответить
Ніколи не мав жодного відношення до поліції. Ну, хіба що штрафи за перевищення швидкості вони мені ******* виписувати.
09.02.2026 23:16 Ответить
Якщо вам подобались лекції професора Широбокова, то вам можна дещо пробачити. )
09.02.2026 22:33 Ответить
А вони не люди? Не громадяни?
09.02.2026 22:01 Ответить
Громадяни на фронті !

в тилу - житєлі

.
09.02.2026 22:24 Ответить
То виходитьдепутати,чиновники,поліція - то взагалі " шершні" в вулику " Україна"...
09.02.2026 22:56 Ответить
Громадяни на фронті !
в тилу - житєлі

Ух ти)) тцкун намагається филосовствувати

"Ви мислитель? Як ваше прізвище, мислитель? Спіноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелій?" ©
09.02.2026 23:00 Ответить
Ото так, допомагай побитим, рятуй, вези до тцк на влк...
09.02.2026 21:50 Ответить
Так. Роби добро ще й винним будеш...
09.02.2026 21:52 Ответить
Розкрити вбивство ветерана поліції вбитого людоловами - справа честі для поліції.

Тепер виродки-вбивці мають отримати довічне. На загальну зону півнів-оповіщувачів.
09.02.2026 22:03 Ответить
Якщо комусь 45 років і вище , то таким старпердунам в війську взагалі нема , чого робити.
09.02.2026 22:18 Ответить
У всіх нормальних країнах світу найбільш боєздатні це 18..22 роки, яка задумка в бусифікації 30+, 50+ і хворих? Мабуть тільки в голові сирка або Кокоса сидить..
09.02.2026 22:21 Ответить
Навряд хоч хтось із бандитів зеленського планує після війни займатись пенсіями українців.
09.02.2026 22:35 Ответить
Так при владі залишиться те ж саме олігархічне кодло.
09.02.2026 22:40 Ответить
Вони ними займаються з 19 року...а тупі барани портрети нелоха бісером вишивають...але вже без пенсій,після підняття трудового стажу .....
10.02.2026 06:11 Ответить
Ну то я зелену владу дуже й дуже надурив. Аби не війна- мені ще пахати й пахати.
10.02.2026 06:15 Ответить
Задумка така що стараннями старих пердунів покоління 18-22 саме малочисельне з дорослих якщо нарізати по 5 років - чоловіків менше 800000. Якби тільки їх призивати то війна б вже закінчилася провалом. Яку країну побудував таку і отримаєш.
10.02.2026 06:26 Ответить
А де заява надпотужного Гаранта Конституції..?!
Чи це вже норма ловити та вби&ати Громадян України..?!
Така вона -" країна мрії".?!!
09.02.2026 22:54 Ответить
бачили що обирали, то їжте !
хай вам очі повилазять !
щоб на наступних виборах бюлетеня не побачили !

Україні потрібен Гетьман !

.
09.02.2026 23:41 Ответить
Сам де воюєш, кіборг?
09.02.2026 23:06 Ответить
Мерой пресечения для подобных мразей должно быть отсечение, отсечения всего что только можно им отсечь..
10.02.2026 07:33 Ответить
Сподіваюсь поліцай якій був присутнім вже сидить в кпз,чи ето другоє?
10.02.2026 08:25 Ответить
Тільки двом?...,в решта хто не запобіг злочину,хто не повідомив про злочин,з чиєї мовчазної згоди злочин відбувся,так чи інакше всі злочинці.Але я забув... - це ж Україна,злочинців відмазують,невинних саджають...тварюки!
10.02.2026 10:37 Ответить
 
 