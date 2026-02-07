Задержаны трое военнослужащих ТЦК, подозреваемых в избиении до смерти мужчины на Днепропетровщине, - Нацполиция

Правоохранители задержали трех военнослужащих ТЦК на Днепропетровщине, которых подозревают в причинении тяжких телесных повреждений местному жителю, приведших к его смерти. В настоящее время продолжается досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию полиции Днепропетровщины.

Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Смерть наступила вследствие травмы головы

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие травмы головы.

Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления.

Продолжается досудебное расследование

Вследствие принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК.

Их задержали, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

А де ж у цей час були поліцаї? Це ж повинні бути спільні "заходи оповіщення", під запис боді-камер.
Мабуть знову кацапське іпсо нам підсунули...
07.02.2026 21:57 Ответить
Да не может такого быть. Кто вообще мог предположить что если кому то дать полную и абсолютную власть над свободой, здоровьем и жизнью людей, и освободить этого кого то от любой ответственности за свои поступки - то рано или поздно найдутся нехорошие люди которые будут пользоваться предоставившимися возможностями в личных целях?
07.02.2026 21:56 Ответить
Півстоліття дід прожив. Багато пережив. Крім зустрічі з ТЦК
07.02.2026 22:09 Ответить
"Оповіщення" у всій красі. Верхівка айсберга.
08.02.2026 00:21 Ответить
Захисники тцк що ви не це скажете? В чому цей мирний чоловік був винен? В тому що живий був, чи що?
08.02.2026 00:23 Ответить
Кто его знает .Пока деталей не раскроют рано судить.Раз на трупе есть следы избиений значит точно драка была .Ну а если дрался по любому быковал. Даже наверное сам и затеял эту драку
08.02.2026 03:21 Ответить
Деда 55+, в троем, бить! Даже если и "быковал" Это не военнослужащие ВСУ( даже, если их дибилы в форму нарядили!), это придурки и моральные уроды!
08.02.2026 05:59 Ответить
Що?Биковал? Його почали пакувати,завжди так роблять.
08.02.2026 08:46 Ответить
Взагалі військових не можна допускати до влади, бо вони одразу починають будувати військову диктатуру з казармами і вишками. Про це неодноразово свідчить історія: Піночет, Сомоса, Батиста, Сталін, Пол Пот...
08.02.2026 05:49 Ответить
Є відео,де в Львові дуже схожа людина,на того померлого тцкашника,пакує чоловіка і доволі жорстко.
08.02.2026 08:45 Ответить
По районным и тем более областным ТЦК куча сискастых психологинь шариться и замполитов в чине не ниже капитана, они отвечают за свой личный состав или у них другие задачи? Что они сделали, что бы не допустить позорное преступление своими людьми?
08.02.2026 07:38 Ответить
ТЦК завжди так роблять.Тут просто не розрахували сили напевно.Он в Одесі копняками гатили і ножик в одного випав.
08.02.2026 08:42 Ответить
ІПСО і маніпуляції. Це він спеціально вмер, щоб підбурювати суспільство
08.02.2026 09:04 Ответить
Хто не чинить спротив ТЦК, того ніхто і не б'є.
А той, хто чинить спротив, того і змушені силою брати,
той є порушником закону і повинен бути покараний!
08.02.2026 11:04 Ответить
Ну, вам з Канади видніше, хто Закони України і Конституцію порушує...
08.02.2026 11:20 Ответить
Тут появилися відморожені на голову садисти, які знаходяться за тисячі кілометрів від України і обвинувачують в всіх гріхах робітників і селян.
08.02.2026 12:47 Ответить
Одразу ж видно заапарєбрікавих лайнометів у кометах їх лайном, щоб зпровокувати та зманіпулювати темами, які зірвуть проведення заходів Мобілізації в Україні!!
08.02.2026 11:53 Ответить
Тут появилися хитрожлпі оратори, які здриснули з України і самі не хочуть показати як потрібно штурмувати заміновоні посадки.
08.02.2026 12:49 Ответить
Отакі гниди як ти ще небезпечніші, з якоїсь європейської нори закликає до кордонів 91 року, так приїжджай і показуй приклад!
08.02.2026 14:54 Ответить
Як московське лайно *****, зашумувало у вигрібній московії!!
Дякуємо, країнам ЄС та Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям!!
Слава Україні!!! Московія подихає, тому так СМЕРДИТЬ від неї щоденно!!!!
08.02.2026 15:53 Ответить
Так приїжджай, покажи приклад, дамо тобі шаблю вперед!
08.02.2026 15:55 Ответить
Смердиш тут тільки ти з за кордону.
08.02.2026 15:57 Ответить
Он, як рашиста ПРАВДА марудить!! Пригожин тебе, телепня, уже чекає з кувалдою!! Добре, що засвітився! Свято наближається!!!!
08.02.2026 16:22 Ответить
🖕🖕🖕🤦 головне побільше знаків оклику постав..
08.02.2026 16:23 Ответить
Це не військовослужбовці, це бандити-садисти, які працюють з іншою групіровкою бандитів-садистів поліцаями. Одні вбивають, інші прикривають.
08.02.2026 12:46 Ответить
У Полтаві в одній кав'ярні, зайшов цивільний просто випити кави і тут за ним завалюються сім свиноподібних тіл в камуфляжі і балаклавах і починають грубо вимагати показати документи, сталася бійка але на щастя без смертельного випадку (,для цивільного), а кажуть нікому воювати...зовсім нікому.
08.02.2026 14:57 Ответить
На якій вулиці кав'ярня у Полтаві??? Брехло московське, міняй методичку!!
08.02.2026 16:23 Ответить
тяжко слышать но пацаны с фтонта передают привет тцк и мусарам
18.02.2026 17:57 Ответить
