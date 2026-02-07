Задержаны трое военнослужащих ТЦК, подозреваемых в избиении до смерти мужчины на Днепропетровщине, - Нацполиция
Правоохранители задержали трех военнослужащих ТЦК на Днепропетровщине, которых подозревают в причинении тяжких телесных повреждений местному жителю, приведших к его смерти. В настоящее время продолжается досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию полиции Днепропетровщины.
Задержаны трое военнослужащих ТЦК
Полиция задержала трех военнослужащих ТЦК, причастных к нанесению смертельных телесных повреждений местному жителю.
Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Смерть наступила вследствие травмы головы
Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие травмы головы.
Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления.
Продолжается досудебное расследование
Вследствие принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК.
Их задержали, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
А той, хто чинить спротив, того і змушені силою брати,
той є порушником закону і повинен бути покараний!
Так і гадить по мережах лайном з рота…. А Мирні Українці протистоять московітам, китайцям, чучже та отим, з рушниками на головах!! Уже 5 років, маленька Мирна Україна протистоїть цілій сворі **********!!
Дякуємо, країнам ЄС та Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям!!
Слава Україні!!! Московія подихає, тому так СМЕРДИТЬ від неї щоденно!!!!