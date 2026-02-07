Затримано трьох військовослужбовців ТЦК, підозрюваних у побитті до смерті чоловіка на Дніпропетровщині, - Нацполіція

Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців ТЦК у Дніпропетровській області, яких підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, що призвели до його смерті. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію поліції Дніпропетровщини.

Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Смерть настала внаслідок травми голови

Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.

Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину.

Триває досудове розслідування

У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК.

Їх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину.

Топ коментарі
+50
А де ж у цей час були поліцаї? Це ж повинні бути спільні "заходи оповіщення", під запис боді-камер.
Мабуть знову кацапське іпсо нам підсунули...
07.02.2026 21:57 Відповісти
+43
Да не может такого быть. Кто вообще мог предположить что если кому то дать полную и абсолютную власть над свободой, здоровьем и жизнью людей, и освободить этого кого то от любой ответственности за свои поступки - то рано или поздно найдутся нехорошие люди которые будут пользоваться предоставившимися возможностями в личных целях?
07.02.2026 21:56 Відповісти
+31
Півстоліття дід прожив. Багато пережив. Крім зустрічі з ТЦК
07.02.2026 22:09 Відповісти
"Оповіщення" у всій красі. Верхівка айсберга.
08.02.2026 00:21 Відповісти
Захисники тцк що ви не це скажете? В чому цей мирний чоловік був винен? В тому що живий був, чи що?
08.02.2026 00:23 Відповісти
Кто его знает .Пока деталей не раскроют рано судить.Раз на трупе есть следы избиений значит точно драка была .Ну а если дрался по любому быковал. Даже наверное сам и затеял эту драку
08.02.2026 03:21 Відповісти
Деда 55+, в троем, бить! Даже если и "быковал" Это не военнослужащие ВСУ( даже, если их дибилы в форму нарядили!), это придурки и моральные уроды!
08.02.2026 05:59 Відповісти
Що?Биковал? Його почали пакувати,завжди так роблять.
08.02.2026 08:46 Відповісти
Взагалі військових не можна допускати до влади, бо вони одразу починають будувати військову диктатуру з казармами і вишками. Про це неодноразово свідчить історія: Піночет, Сомоса, Батиста, Сталін, Пол Пот...
08.02.2026 05:49 Відповісти
Є відео,де в Львові дуже схожа людина,на того померлого тцкашника,пакує чоловіка і доволі жорстко.
08.02.2026 08:45 Відповісти
По районным и тем более областным ТЦК куча сискастых психологинь шариться и замполитов в чине не ниже капитана, они отвечают за свой личный состав или у них другие задачи? Что они сделали, что бы не допустить позорное преступление своими людьми?
08.02.2026 07:38 Відповісти
ТЦК завжди так роблять.Тут просто не розрахували сили напевно.Он в Одесі копняками гатили і ножик в одного випав.
08.02.2026 08:42 Відповісти
ІПСО і маніпуляції. Це він спеціально вмер, щоб підбурювати суспільство
08.02.2026 09:04 Відповісти
Хто не чинить спротив ТЦК, того ніхто і не б'є.
А той, хто чинить спротив, того і змушені силою брати,
той є порушником закону і повинен бути покараний!
08.02.2026 11:04 Відповісти
Ну, вам з Канади видніше, хто Закони України і Конституцію порушує...
08.02.2026 11:20 Відповісти
Тут появилися відморожені на голову садисти, які знаходяться за тисячі кілометрів від України і обвинувачують в всіх гріхах робітників і селян.
08.02.2026 12:47 Відповісти
Одразу ж видно заапарєбрікавих лайнометів у кометах їх лайном, щоб зпровокувати та зманіпулювати темами, які зірвуть проведення заходів Мобілізації в Україні!!
08.02.2026 11:53 Відповісти
Тут появилися хитрожлпі оратори, які здриснули з України і самі не хочуть показати як потрібно штурмувати заміновоні посадки.
08.02.2026 12:49 Відповісти
Отакі гниди як ти ще небезпечніші, з якоїсь європейської нори закликає до кордонів 91 року, так приїжджай і показуй приклад!
08.02.2026 14:54 Відповісти
Як московське лайно *****, зашумувало у вигрібній московії!!
Так і гадить по мережах лайном з рота…. А Мирні Українці протистоять московітам, китайцям, чучже та отим, з рушниками на головах!! Уже 5 років, маленька Мирна Україна протистоїть цілій сворі **********!!
Дякуємо, країнам ЄС та Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям!!
Слава Україні!!! Московія подихає, тому так СМЕРДИТЬ від неї щоденно!!!!
08.02.2026 15:53 Відповісти
Так приїжджай, покажи приклад, дамо тобі шаблю вперед!
08.02.2026 15:55 Відповісти
Смердиш тут тільки ти з за кордону.
08.02.2026 15:57 Відповісти
Он, як рашиста ПРАВДА марудить!! Пригожин тебе, телепня, уже чекає з кувалдою!! Добре, що засвітився! Свято наближається!!!!
08.02.2026 16:22 Відповісти
🖕🖕🖕🤦 головне побільше знаків оклику постав..
08.02.2026 16:23 Відповісти
Це не військовослужбовці, це бандити-садисти, які працюють з іншою групіровкою бандитів-садистів поліцаями. Одні вбивають, інші прикривають.
08.02.2026 12:46 Відповісти
У Полтаві в одній кав'ярні, зайшов цивільний просто випити кави і тут за ним завалюються сім свиноподібних тіл в камуфляжі і балаклавах і починають грубо вимагати показати документи, сталася бійка але на щастя без смертельного випадку (,для цивільного), а кажуть нікому воювати...зовсім нікому.
08.02.2026 14:57 Відповісти
На якій вулиці кав'ярня у Полтаві??? Брехло московське, міняй методичку!!
08.02.2026 16:23 Відповісти
тяжко слышать но пацаны с фтонта передают привет тцк и мусарам
18.02.2026 17:57 Відповісти
