Затримано трьох військовослужбовців ТЦК, підозрюваних у побитті до смерті чоловіка на Дніпропетровщині, - Нацполіція
Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців ТЦК у Дніпропетровській області, яких підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, що призвели до його смерті. Наразі триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини події.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію поліції Дніпропетровщини.
Поліція затримала трьох військовослужбовців ТЦК, причетних до нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю
Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
Смерть настала внаслідок травми голови
Повідомлення про смерть 55-річного чоловіка надійшло до поліції 7 лютого після опівночі. За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови.
Поліцейські оглянули місце злочину та вилучили речові докази. Також вилучено транспортний засіб зі слідами крові потерпілого. В рамках розслідування були опитані свідки та очевидці злочину.
Триває досудове розслідування
У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК.
Їх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину.
А той, хто чинить спротив, того і змушені силою брати,
той є порушником закону і повинен бути покараний!
