РУС
2 085 44

Не все группы оповещения ТЦК имеют бодикамеры, - Лубинец

Многие группы оповещения ТЦК до сих пор работают без бодикамер

Не все группы оповещения ТЦК и СП имеют бодикамеры или используют их.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания временной следственной комиссии ВР, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Некоторые группы оповещения - без бодикамер

"На сегодняшний день могу сообщить, что не все группы оповещения имеют бодикамеры. Как правило, когда мы начинаем разбираться по конкретным случаям, мы всегда спрашиваем, были ли бодикамеры на сотрудниках ТЦК и СП. Я думаю, вы не удивитесь ответу, что по какой-то причине бодикамеры либо не работали, либо отсутствовали из-за недостаточного финансирования", - рассказал омбудсмен.

Лубинец обратился к народным депутатам с просьбой обязать соответствующие структуры требовать от своих работников держать бодикамеры включенными.

Если бодикамеры не работают или отсутствуют, то, по словам омбудсмена, при рассмотрении жалоб должны автоматически учитываться показания гражданина.

Кроме этого, уполномоченный отметил, что во внутренних положениях об использовании бодикамер не определен четко срок хранения видео с них. По мнению Лубинца, отсутствие этого срока нарушает права граждан.

Омбудсмен добавил, что на данный момент лучший пример обращения с бодикамерами имеет Национальная полиция, в частности порядок использования этих устройств и реагирования на случаи, когда они выключены.

ТСК не имеют права задерживать

  • Напомним, что также Лубинец заявил о том, что военнослужащие ТЦК и СП не имеют полномочий задерживать или удерживать граждан.
  • Любое ограничение свободы в терцентре без решения суда противоречит Конституции Украины и статье 5 Европейской конвенции по правам человека.

Лубинец Дмитрий (538) ТЦК (921)
Топ комментарии
+17
Зато серед тцк є наші доморощені"буряти" які вбивають, б'ють і катують громадян України!
09.02.2026 19:34 Ответить
+16
Звісно, ті що гопники й не мають.
09.02.2026 19:31 Ответить
+13
А може засунути ці групи оповіщення назад звідки вони вилізли? А краще на фронт і на екіпірування не треба витрачати кошти з держави все на них вдіто, якщо в середньому порахувати 5 чоловік на одного "ухилянта" кидаються, там я думаю на корпус набереться і не один.
09.02.2026 19:51 Ответить
Звісно, ті що гопники й не мають.
09.02.2026 19:31 Ответить
А ще чотири інваліда буцаючи одного то самозахщаються
09.02.2026 20:20 Ответить
Зато серед тцк є наші доморощені"буряти" які вбивають, б'ють і катують громадян України!
09.02.2026 19:34 Ответить
В полтавському тцк вже роки три тусується бурят один, істомін, його закинули заздалегідь, наввипередження діяти!
09.02.2026 19:47 Ответить
+++
09.02.2026 20:48 Ответить
БІДУЮТЬ ТІ ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА КАРМАН?
ЧИ ТІ ЩО БЕРУТЬ МАЮТЬ БАБКИ НА БОДІК?
09.02.2026 19:36 Ответить
А ще чомусь від когось вони свої ********** ховають в балаклавах!
09.02.2026 19:41 Ответить
В 90-х так само бандюки ховались в начорно тонованих бехах.
09.02.2026 19:45 Ответить
Добре що зарплату всі мають
09.02.2026 19:45 Ответить
Так може через донати скинемося їм на бодікамери бідненьким тцк?
09.02.2026 19:46 Ответить
А може засунути ці групи оповіщення назад звідки вони вилізли? А краще на фронт і на екіпірування не треба витрачати кошти з держави все на них вдіто, якщо в середньому порахувати 5 чоловік на одного "ухилянта" кидаються, там я думаю на корпус набереться і не один.
09.02.2026 19:51 Ответить
Що ж так,ріднесенькі?
09.02.2026 19:54 Ответить
Зуб даю, поверю на слово. Все 6 раз били?
09.02.2026 20:50 Ответить
Ой, а я вам більше скажу - не всі тцкашники мають документи що вони тцк!
09.02.2026 20:01 Ответить
Зате мають газові балончики і травмати. Тітушки в законі.
09.02.2026 20:01 Ответить
і всі мають при собі чому саме зламані камери!!
09.02.2026 20:11 Ответить
Що ми цілий день цитуємо цього лубенця,що важливіших новин немає А лубенця --на фрон,він здоровий,ана його місце--жінку,чи іваліда війни.
09.02.2026 20:25 Ответить
А василя казімко --на фрон (цікаво що це🤔), він здоровий,ана його місце--жінку,чи іваліда війни.
09.02.2026 20:41 Ответить
Я абсолютно впевнений ,що навіть якщо у ТЦК будуть працювати тільки фронтовики-інваліди,то поведінка ухилянтів-сцикунів не змінеться..Всерівно будуть сидіти під спідницями,і зовсім не виказувати бажання захищати країну,своїх близьких..Почнуть шукати нову відмазку..
09.02.2026 21:51 Ответить
"Сцикуни..спідниці...буряти..." Ніки різні а серете однакове. Ох і ботва.
10.02.2026 00:11 Ответить
А ви як (не серун) ухилянтів називаєте ? Несцикунами?
10.02.2026 00:53 Ответить
Це в залежності від того, в якій бригаді ви служите.
10.02.2026 01:29 Ответить
"Групи оповіщення"? Це группи захоплення а не оповіщення.
09.02.2026 20:35 Ответить
То наї**біть всіх їх- сходіть самі ,і оновіть свої дані,пройдіть ВЛК..Може тоді і надібність відпаде в оповіщенні..
09.02.2026 21:47 Ответить
Не кажіть людям, що їм робити, і вам не будуть казати куди йти.
09.02.2026 22:33 Ответить
Ты ****** со своими обновлениями данных!!! Каких обновлений тебе не хватает, паспортные данные, код ИПН, все данные на человека у государства есть и были. Это сделано специально, коррупционная схема для создания проблем человеку и получения неправомерной выгоды. В первую очередь должны идти защищать государство, государевы люди, госчиновники, получающие все блага от государства. А народ должен работать и финансировать государство. Государство, если не хватает людей, должно покупать людей, покупать, а не хватать и убивать, за то шо не обновил данные!!!!
ТЦК нужно ликвидировать и послать на ту работу, на которую их взяли. Повестки и штрафы может выписывать ЦПАП, а медкомиссию можно проходить в поликлинике, как это делали все, в том числе и я, в 2022-23г.
10.02.2026 10:25 Ответить
Ох і заскварчало у кацапощелепного ухилянтика..)) Видно що вже задовбався сидіти під смердячою спідницею..
То іди захищати країну- хай там вже хоч другою,хоч іншою чергою..Ну цінник на свої послуги можеш на лоба приклеїти !Щоб видно було який з тебе "товар"..Яку ВУС маєш? Зараз у війську на все є попит..і досить не безкоштовно, очікуватель останньої черги ти наш...
10.02.2026 10:40 Ответить
Вафлист дырявый, сопли утри рукавом недоношенный выкидыш!!!
Данные обновил, ВЛК прошел, обмеженно приватный 55 лет. Мой сын воюет с 2023г. Рубіж Свобода, вже більше року на Покровському напрямку, раніше на Сіверсткому стояли.
Ми подмойся засранец или майкой подотрись, гнида **********!!🤡😂🤡
10.02.2026 11:26 Ответить
А ти мабуть переношений,раз стидаєшся рідною мовою спілкуватися.." обмеженно приВатный "..)) вони й видно.. Я старшим за тебе (і теж з хронічними хворобами) пішов у рембат..А ти все відмазки шукаєш..
10.02.2026 12:41 Ответить
З власного досвіду. За місяць 59 років комісований сорок років назад . Попав на тцкунів загребли і байдуже на вік і проблеми зі здорв'ям-зробили обмежено придатним. Отже хлопці не вірте отим гнидам -брешуть як скаженні собаки. А модеру-можеш банити, в пеклі зустрінемся!
09.02.2026 20:48 Ответить
Пишіть Лубінцю,він читати любить..
09.02.2026 21:52 Ответить
ношение балаклавы ТЦКашником - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
отсутствие бодикамеры - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
09.02.2026 22:43 Ответить
Ухиляння від оновлення своїх особистих данних,від проходження ВЛК- ЗЛОЧИН.
10.02.2026 00:56 Ответить
Зате шмигаль бабла намив перед тим як звільнитися.. Це було зрозуміло від початку.
10.02.2026 00:12 Ответить
Шо за выражение такое, группы оповещения, давно надо называть вщи своими именами, а именно ,группы людоловов.
10.02.2026 07:36 Ответить
Тебе ще непіймали? Добряче ховаєшся?
10.02.2026 10:42 Ответить
В заготівельників-постачальників діло краще йде без камер. І не треба їм давати поради в їх роботі
10.02.2026 08:59 Ответить
А зачем боди камеры тцкашники, если они не имеют права задерживать и удерживать людей?!?!?!🤣😆🤡😂🤪😵‍💫
10.02.2026 10:10 Ответить
Як завжди на е-бали людей,і кого(молодь яка згодилась захищати державу)!А коли агітували молодь то казали:-"Відстрочка,та можливість виїзду за кордон".Тварюки!
10.02.2026 11:08 Ответить
 
 