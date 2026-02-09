Не все группы оповещения ТЦК имеют бодикамеры, - Лубинец
Не все группы оповещения ТЦК и СП имеют бодикамеры или используют их.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания временной следственной комиссии ВР, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Некоторые группы оповещения - без бодикамер
"На сегодняшний день могу сообщить, что не все группы оповещения имеют бодикамеры. Как правило, когда мы начинаем разбираться по конкретным случаям, мы всегда спрашиваем, были ли бодикамеры на сотрудниках ТЦК и СП. Я думаю, вы не удивитесь ответу, что по какой-то причине бодикамеры либо не работали, либо отсутствовали из-за недостаточного финансирования", - рассказал омбудсмен.
Лубинец обратился к народным депутатам с просьбой обязать соответствующие структуры требовать от своих работников держать бодикамеры включенными.
Если бодикамеры не работают или отсутствуют, то, по словам омбудсмена, при рассмотрении жалоб должны автоматически учитываться показания гражданина.
Кроме этого, уполномоченный отметил, что во внутренних положениях об использовании бодикамер не определен четко срок хранения видео с них. По мнению Лубинца, отсутствие этого срока нарушает права граждан.
Омбудсмен добавил, что на данный момент лучший пример обращения с бодикамерами имеет Национальная полиция, в частности порядок использования этих устройств и реагирования на случаи, когда они выключены.
ТСК не имеют права задерживать
