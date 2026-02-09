Не всі групи оповіщення ТЦК мають бодікамери, - Лубінець

Багато груп оповіщення ТЦК досі працюють без бодікамер

Не всі групи оповіщення ТЦК та СП мають бодікамери або ж використовують їх.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Деякі групи оповіщення - без бодікамер

"Станом на сьогодні можу поінформувати, що не всі групи оповіщення мають бодікамери. Як правило, коли ми починаємо розбиратися щодо конкретних випадків, ми завжди запитуємо, чи були бодікамери на працівниках ТЦК та СП. Я думаю, ви не здивуєтеся відповіді, що чомусь бодікамери або не працювали або були відсутні, бо недостатнє фінансування", - розповів омбудсмен.

Лубінець звернувся до народних депутатів з проханням зобов'язати відповідні структури вимагати від своїх працівників тримати бодікамери увімкненими.

Якщо бодікамери не працюють або відсутні, то, за словами омбудсмена, при розгляді скарг мають автоматично зараховуватися свідчення громадянина.

Крім цього, уповноважений зазначив, що у внутрішніх положеннях про використання бодікамер не визначений чітко термін зберігання відео з них. На думку Лубінця, відсутність цього терміну порушує права громадян.

Омбудсмен додав, що наразі кращий приклад поводження з бодікамерами має Національна поліція, зокрема порядок використання цих пристроїв та реагування на випадки, коли вони вимкнені.

ТЦК не мають права затримувати

  • Нагадаємо, що також Лубінець заявив про те, що військовослужбовці ТЦК та СП не мають повноважень затримувати чи утримувати громадян.
  • Будь-яке обмеження волі у терцентрі без рішення суду суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Зато серед тцк є наші доморощені"буряти" які вбивають, б'ють і катують громадян України!
09.02.2026 19:34 Відповісти
Звісно, ті що гопники й не мають.
09.02.2026 19:31 Відповісти
А може засунути ці групи оповіщення назад звідки вони вилізли? А краще на фронт і на екіпірування не треба витрачати кошти з держави все на них вдіто, якщо в середньому порахувати 5 чоловік на одного "ухилянта" кидаються, там я думаю на корпус набереться і не один.
09.02.2026 19:51 Відповісти
Звісно, ті що гопники й не мають.
09.02.2026 19:31 Відповісти
А ще чотири інваліда буцаючи одного то самозахщаються
09.02.2026 20:20 Відповісти
В полтавському тцк вже роки три тусується бурят один, істомін, його закинули заздалегідь, наввипередження діяти!
09.02.2026 19:47 Відповісти
09.02.2026 19:47 Відповісти
09.02.2026 20:48 Відповісти
БІДУЮТЬ ТІ ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА КАРМАН?
ЧИ ТІ ЩО БЕРУТЬ МАЮТЬ БАБКИ НА БОДІК?
09.02.2026 19:36 Відповісти
А ще чомусь від когось вони свої ********** ховають в балаклавах!
09.02.2026 19:41 Відповісти
09.02.2026 19:41 Відповісти
В 90-х так само бандюки ховались в начорно тонованих бехах.
09.02.2026 19:45 Відповісти
09.02.2026 19:45 Відповісти
Добре що зарплату всі мають
09.02.2026 19:45 Відповісти
Так може через донати скинемося їм на бодікамери бідненьким тцк?
09.02.2026 19:46 Відповісти
09.02.2026 19:46 Відповісти
Що ж так,ріднесенькі?
09.02.2026 19:54 Відповісти
Зуб даю, поверю на слово. Все 6 раз били?
09.02.2026 20:50 Відповісти
Ой, а я вам більше скажу - не всі тцкашники мають документи що вони тцк!
09.02.2026 20:01 Відповісти
09.02.2026 20:01 Відповісти
Зате мають газові балончики і травмати. Тітушки в законі.
09.02.2026 20:01 Відповісти
09.02.2026 20:01 Відповісти
і всі мають при собі чому саме зламані камери!!
09.02.2026 20:11 Відповісти
Що ми цілий день цитуємо цього лубенця,що важливіших новин немає А лубенця --на фрон,він здоровий,ана його місце--жінку,чи іваліда війни.
09.02.2026 20:25 Відповісти
09.02.2026 20:25 Відповісти
А василя казімко --на фрон (цікаво що це🤔), він здоровий,ана його місце--жінку,чи іваліда війни.
09.02.2026 20:41 Відповісти
09.02.2026 20:41 Відповісти
Я абсолютно впевнений ,що навіть якщо у ТЦК будуть працювати тільки фронтовики-інваліди,то поведінка ухилянтів-сцикунів не змінеться..Всерівно будуть сидіти під спідницями,і зовсім не виказувати бажання захищати країну,своїх близьких..Почнуть шукати нову відмазку..
09.02.2026 21:51 Відповісти
09.02.2026 21:51 Відповісти
"Сцикуни..спідниці...буряти..." Ніки різні а серете однакове. Ох і ботва.
10.02.2026 00:11 Відповісти
10.02.2026 00:11 Відповісти
А ви як (не серун) ухилянтів називаєте ? Несцикунами?
10.02.2026 00:53 Відповісти
Це в залежності від того, в якій бригаді ви служите.
10.02.2026 01:29 Відповісти
"Групи оповіщення"? Це группи захоплення а не оповіщення.
09.02.2026 20:35 Відповісти
09.02.2026 20:35 Відповісти
То наї**біть всіх їх- сходіть самі ,і оновіть свої дані,пройдіть ВЛК..Може тоді і надібність відпаде в оповіщенні..
09.02.2026 21:47 Відповісти
09.02.2026 21:47 Відповісти
Не кажіть людям, що їм робити, і вам не будуть казати куди йти.
09.02.2026 22:33 Відповісти
09.02.2026 22:33 Відповісти
Ты ****** со своими обновлениями данных!!! Каких обновлений тебе не хватает, паспортные данные, код ИПН, все данные на человека у государства есть и были. Это сделано специально, коррупционная схема для создания проблем человеку и получения неправомерной выгоды. В первую очередь должны идти защищать государство, государевы люди, госчиновники, получающие все блага от государства. А народ должен работать и финансировать государство. Государство, если не хватает людей, должно покупать людей, покупать, а не хватать и убивать, за то шо не обновил данные!!!!
ТЦК нужно ликвидировать и послать на ту работу, на которую их взяли. Повестки и штрафы может выписывать ЦПАП, а медкомиссию можно проходить в поликлинике, как это делали все, в том числе и я, в 2022-23г.
10.02.2026 10:25 Відповісти
ТЦК нужно ликвидировать и послать на ту работу, на которую их взяли. Повестки и штрафы может выписывать ЦПАП, а медкомиссию можно проходить в поликлинике, как это делали все, в том числе и я, в 2022-23г.
10.02.2026 10:25 Відповісти
Ох і заскварчало у кацапощелепного ухилянтика..)) Видно що вже задовбався сидіти під смердячою спідницею..
То іди захищати країну- хай там вже хоч другою,хоч іншою чергою..Ну цінник на свої послуги можеш на лоба приклеїти !Щоб видно було який з тебе "товар"..Яку ВУС маєш? Зараз у війську на все є попит..і досить не безкоштовно, очікуватель останньої черги ти наш...
10.02.2026 10:40 Відповісти
Вафлист дырявый, сопли утри рукавом недоношенный выкидыш!!!
Данные обновил, ВЛК прошел, обмеженно приватный 55 лет. Мой сын воюет с 2023г. Рубіж Свобода, вже більше року на Покровському напрямку, раніше на Сіверсткому стояли.
Ми подмойся засранец или майкой подотрись, гнида **********!!🤡😂🤡
10.02.2026 11:26 Відповісти
А ти мабуть переношений,раз стидаєшся рідною мовою спілкуватися.." обмеженно приВатный "..)) вони й видно.. Я старшим за тебе (і теж з хронічними хворобами) пішов у рембат..А ти все відмазки шукаєш..
10.02.2026 12:41 Відповісти
10.02.2026 12:41 Відповісти
З власного досвіду. За місяць 59 років комісований сорок років назад . Попав на тцкунів загребли і байдуже на вік і проблеми зі здорв'ям-зробили обмежено придатним. Отже хлопці не вірте отим гнидам -брешуть як скаженні собаки. А модеру-можеш банити, в пеклі зустрінемся!
09.02.2026 20:48 Відповісти
09.02.2026 20:48 Відповісти
Пишіть Лубінцю,він читати любить..
09.02.2026 21:52 Відповісти
ношение балаклавы ТЦКашником - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
отсутствие бодикамеры - ПРЕСТУПЛЕНИЕ
09.02.2026 22:43 Відповісти
Ухиляння від оновлення своїх особистих данних,від проходження ВЛК- ЗЛОЧИН.
10.02.2026 00:56 Відповісти
10.02.2026 00:56 Відповісти
Зате шмигаль бабла намив перед тим як звільнитися.. Це було зрозуміло від початку.
10.02.2026 00:12 Відповісти
10.02.2026 00:12 Відповісти
Шо за выражение такое, группы оповещения, давно надо называть вщи своими именами, а именно ,группы людоловов.
10.02.2026 07:36 Відповісти
10.02.2026 07:36 Відповісти
Тебе ще непіймали? Добряче ховаєшся?
10.02.2026 10:42 Відповісти
В заготівельників-постачальників діло краще йде без камер. І не треба їм давати поради в їх роботі
10.02.2026 08:59 Відповісти
10.02.2026 08:59 Відповісти
А зачем боди камеры тцкашники, если они не имеют права задерживать и удерживать людей?!?!?!🤣😆🤡😂🤪😵‍💫
10.02.2026 10:10 Відповісти
10.02.2026 10:10 Відповісти
Як завжди на е-бали людей,і кого(молодь яка згодилась захищати державу)!А коли агітували молодь то казали:-"Відстрочка,та можливість виїзду за кордон".Тварюки!
10.02.2026 11:08 Відповісти
10.02.2026 11:08 Відповісти
 
 