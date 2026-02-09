Не всі групи оповіщення ТЦК мають бодікамери, - Лубінець
Не всі групи оповіщення ТЦК та СП мають бодікамери або ж використовують їх.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Деякі групи оповіщення - без бодікамер
"Станом на сьогодні можу поінформувати, що не всі групи оповіщення мають бодікамери. Як правило, коли ми починаємо розбиратися щодо конкретних випадків, ми завжди запитуємо, чи були бодікамери на працівниках ТЦК та СП. Я думаю, ви не здивуєтеся відповіді, що чомусь бодікамери або не працювали або були відсутні, бо недостатнє фінансування", - розповів омбудсмен.
Лубінець звернувся до народних депутатів з проханням зобов'язати відповідні структури вимагати від своїх працівників тримати бодікамери увімкненими.
Якщо бодікамери не працюють або відсутні, то, за словами омбудсмена, при розгляді скарг мають автоматично зараховуватися свідчення громадянина.
Крім цього, уповноважений зазначив, що у внутрішніх положеннях про використання бодікамер не визначений чітко термін зберігання відео з них. На думку Лубінця, відсутність цього терміну порушує права громадян.
Омбудсмен додав, що наразі кращий приклад поводження з бодікамерами має Національна поліція, зокрема порядок використання цих пристроїв та реагування на випадки, коли вони вимкнені.
ТЦК не мають права затримувати
ЧИ ТІ ЩО БЕРУТЬ МАЮТЬ БАБКИ НА БОДІК?
ТЦК нужно ликвидировать и послать на ту работу, на которую их взяли. Повестки и штрафы может выписывать ЦПАП, а медкомиссию можно проходить в поликлинике, как это делали все, в том числе и я, в 2022-23г.
То іди захищати країну- хай там вже хоч другою,хоч іншою чергою..Ну цінник на свої послуги можеш на лоба приклеїти !Щоб видно було який з тебе "товар"..Яку ВУС маєш? Зараз у війську на все є попит..і досить не безкоштовно, очікуватель останньої черги ти наш...
Данные обновил, ВЛК прошел, обмеженно приватный 55 лет. Мой сын воюет с 2023г. Рубіж Свобода, вже більше року на Покровському напрямку, раніше на Сіверсткому стояли.
отсутствие бодикамеры - ПРЕСТУПЛЕНИЕ