ТЦК не мають права затримувати або утримувати громадян. Це – порушення Конституції, - Лубінець
Військовослужбовці ТЦК та СП не мають повноважень затримувати чи утримувати громадян. Будь-яке обмеження волі у терцентрі без рішення суду суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання ТСК, передає Цензор.НЕТ.
Про порушення ТЦК
Лубінець зазначив, що останнім часом Офіс омбудсмана фіксує, що працівники ТЦК та СП діють без розпізнавальних шевронів. Також у 2025 році масово фіксувалися випадки, коли працівники ТЦК та СП приховували обличчя, що унеможливлювало ідентифікацію осіб, причетних до можливих порушень прав громадян.
"Ми неодноразово фіксували, що так звані "затримання", перевірка документів, обмеження волі відбуваються виключно групами сповіщення ТЦК та СП без фізичної присутності працівників національної поліції. Це є пряме порушення прав громадян України, бо згідно з чинним законодавством, перевіряти документи мають виключно органи правопорядку", - зауважив він.
Утримання громадян
Крім того, Лубінець звернув увагу на неналежні умови перебування осіб у деяких збірних пунктах ТЦК та СП.
"Ми фіксуємо перебування осіб у приміщеннях, не пристосованих для тривалого перебування, без належних спальних місць, організованого харчування, часто немає елементарних санітарно-гігієнічних норм або вони не передбачені для такої кількості осіб, які там фізично перебувають", - додав омбудсман.
- Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отаких як ти треба позбавляти громадянства і товарними вагонами з гірки відправляти у твої бажані *****!
Схоже рудий дід ввімкнув турбо режим
Він https://reyestr.court.gov.ua/Review/133634716 вирвав у неї сумку з телефоном Samsung, речами та пенсійним посвідченням, яке сплутав з паспортом РФ.
На суді чоловік сказав, що йому здалося, наче жінка проросійських поглядів і вирішив таким чином її провчити.
починай з фронту, поїдь і подивись на наших хлопців. Можливо порадиш, як їх можна замінити, чи може сам відчуєш, що треба своїх діток та жінку захищати