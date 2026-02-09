ТЦК не мають права затримувати або утримувати громадян. Це – порушення Конституції, - Лубінець

тецекашники проводять заходи оповіщення

Військовослужбовці ТЦК та СП не мають повноважень затримувати чи утримувати громадян. Будь-яке обмеження волі у терцентрі без рішення суду суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання ТСК, передає Цензор.НЕТ.

Про порушення ТЦК

Лубінець зазначив, що останнім часом Офіс омбудсмана фіксує, що працівники ТЦК та СП діють без розпізнавальних шевронів. Також у 2025 році масово фіксувалися випадки, коли працівники ТЦК та СП приховували обличчя, що унеможливлювало ідентифікацію осіб, причетних до можливих порушень прав громадян.

"Ми неодноразово фіксували, що так звані "затримання", перевірка документів, обмеження волі відбуваються виключно групами сповіщення ТЦК та СП без фізичної присутності працівників національної поліції. Це є пряме порушення прав громадян України, бо згідно з чинним законодавством, перевіряти документи мають виключно органи правопорядку", - зауважив він.

Утримання громадян

Крім того, Лубінець звернув увагу на неналежні умови перебування осіб у деяких збірних пунктах ТЦК та СП.

"Ми фіксуємо перебування осіб у приміщеннях, не пристосованих для тривалого перебування, без належних спальних місць, організованого харчування, часто немає елементарних санітарно-гігієнічних норм або вони не передбачені для такої кількості осіб, які там фізично перебувають", - додав омбудсман.

мобілізація (3412) Лубінець Дмитро (701) ТЦК та СП (1148)
Да ты шо? И что ты сделал для пресечения этих преступлений?
Бодікамери купили...на папері.
Ти як завжди проти поповнення бригад на фронті. Як і Зеленьський. " Пускай хто там вжє ваюють, пусть і дальшє ваюють, їм нравіца, а наш іліктарат ніззя мабілізовівать.."
Как там в Гишпанях? Тёпленько? Не стреляют?
Прикинь. І, навіть, світло є.и Можна воювати скільки завгодно...
Нах йди,гавно.
А пан не підкаже яким чином витягти з під спідниць ухилянтську сволоту і змусити виконувати чинне законодавство і захищати батьківщину??? Влада не працює в цьому напрямку взагалі, хоча при ******** технологіях можна знайти все і всіх, немає політичного рішення! Заблокуйте рахунки, позбавте прав на водіння і володіння авто, я не згадую про білінг телефонів та інше, тут або вистоїмо, або помремо...
А може в кандали всіх холопів, тавро на лобі і тримати в кошарах як баранів, доки не прийде черга віддати борг Вітчізні за якогось прокурорського синка?
А ти видно замість прокурорського синка виїхав до Польщі і хворієш на патріотизм, куди тікатимеш коли рашка посуне на Польщу і країни Балтії? Варто задуматися, лишилося пару років!
Йди-виконуй. Чого сидиш?
А чому всі ростролі проти мобілізації в Україні? Ви ж всіх вже " пабєділі"?
Я виконав, в мене немає проблем із законом, і син мій не під спідницею, а під Мирноградом, в холодному бліндажі!
У меня нет машины, счета и так заблокированы а по мобильному я не с кем не общаюсь. Ну найди меня курва.
Так що тебе шукати, ваш костромський " участковий" і так знає, що ти всю зиму у Маньки- облігації на печі сидиш і її мобілкою користуєшся щоб строчити
Ти звичайна мерзота,не краща за кацапа, просто мудило і сцикун, тобі не місце в Україні, твій дім - параша!
Отаких як ти треба позбавляти громадянства і товарними вагонами з гірки відправляти у твої бажані *****!
Если Лубинец выпускает на работу тцкашников, то значит они могут задерживать и удерживать!!!
Це конституція написана на Кучминому коліні і прийнята серед ночі, тому що депутатів тупо не випускали з ВР поки вони її не підпишуть. Результати доводиться ковтати вже тридцять років.
Ну тоді і виконувати її не потрібно. Нікому.
ЦІ що? А що взагалі Зельоні роблять в рамках Конституції? Зеленскій навіть передвиборчу компанію почав з порушення закону.
Ну так на паузі ж.
так конституція ж давним-давно на паузі! чувак явно, а ні відосиків не дивиться, а ні тєлємарахфету!
А лубінець не хоче показати приклад та піти на фронт як наприклад Ляшко, покійний Барна, Луценко та багато інших політиків та чиновників?
09.02.2026 17:27 Відповісти
ВСЕ ШО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЦЬОГО ДФІЯЧА - Д. Лубінець був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
Грицько Добрий , а на шо тобі як приклад Ляшко, покійний Барна, Луценко та багато інших політиків та чиновників? Напиши - показати приклад та піти на фронт як..... Грицько Добрий, Старый зольдат.....ну Грицько Злий .... думаю це ти сам собі лайки мастириш, а це вже клініка
Дімон, Лубінець, ти спочатку розтулмачь отім людям зміст ст. 65 Конституції України, та домогись від них щоб оті люди виконували її вимоги, а уж потім переходь до ст. 5 Європейської конвенції з прав людини. та почни з таких типу людей як орденоносці кошевой з пікаловим, різними ласточкіними та юрчиками тощо.
Старий ухилянт, а ти з усією своєю родиною виконуєш ст. 65 Конституції України? Бо шось дзяволиш тут на форумі 24/7. Чи це ти на роботі?
Так слимачок, так, виконуємо. На відміну від тебе та тобі подібних. І шоб ти, отам, під спідницею матусі або бабусі, у цьоме не мав жодних сумнівів.
Там кроме 65-й есть и другие. Давай про обязанности государства поговорим.
Теж саме тільки українською, бо я свинособачу не розумію, особливо як шо її використовують слимаки та хробаки.
А, може, треба виконувати всі статті з самого початку, а не з 65-ї починати?
якшо робити в рамках Конституції, то зелену команду треба на стадіон - де вони почали, там вони мають і закінчити.
На струнах від роялю.
Який стадіон на ЛБЗ?
ну так ментозаври будуть затримувати та утримувати громадян! що це змінить?
То что они при определённых обстоятельствах могут, а опг в балаклавах нет.
Бубачка крав гроші з митниці, лубинець нарешті прозрів - співпадіння? Не думаю
Схоже рудий дід ввімкнув турбо режим
Якщо по Конституціі то Лубінець сам повинен піти до ТЦК,мобілізуватись і поїхати на фронт.Бо це його конституційний обов"язок - захищати Батьківщину коли напав ворог.
То що, виходить, що людолови - то таки звичайні злочинці? Та не може такого бути, це напевно згенероване через ШІ ІПСО, а в Лубінця просто акаунт зламали!
взагалі цією країною ніхто не займається. все пустили на самотік, кожен робить що хоче і нічого не боїться
Саме так. Кожжному угрупуванню нарізали ділянки для харчування і мзди навер та двушек на мацкву
Ні, все там жорстко контролюється. Не виконаєш план або бусифікуєш не того, що треба - миттю сам в окопах опинишся.
Скажіть це особисто тцк пан лубінець
Шо, і киздити громадян не мають права?
Ты не поверишь...
А хто ж тоді їм віддасть чесно зароблене?
Конституція на паузі, головне триматися.
Цікаво, а хто ж має право відловлювати ухилянтів і доправляти їх до війська? Поліція? А вони вже отримали відповідний наказ? А за такою логікою і військовослужбовців на фронті ніхто не має права утримувати силою. То що, багнети в землю і розбігаємося? Чомусь завжди думав, що розумні люди спочатку знаходять розумне, дієве і законне рішення для вирішення проблеми, хай навіть і жорстке. А потім вже ламають застарілі практики. Але у нас все навпаки: спочатку все зламають, а потім намагаються тулити окремі уламки в щось, що хоч трохи працюватиме. Ми вже згаяли час на мобілізацію, а зараз сердобольні хочуть паралізувати її повністю.
А ти дай відповідь на просте питання: яка єфнктивність цього методу? 0.0 відсотка навіть у кацапів такого немає там ідуть виключно за гроші, насильно мобілізований воювати не буде ефективно, тим більше 50 + і хворі , які з них вояки? А ти шановний з якого окопу пишеш?
У 2014 в моєму підрозділі воював один мобілізований чолов'яга. За мої майданні погляди він мене ненавидів настільки, що я навіть очікував від нього кулю в спину при першій нагоді. В 2015 ми всі були демобілізовані а десь через рік я дізнався, що він добровільно мобілізувався до війська. Невдовзі під час патріотичного заходу в м.Дніпро я зустрів його в колоні захисників з українським прапором в руках. Його світогляд змінився кардинально. Ось так бітіє визначає свідомість. Світогляд людини дуже часто визначає її оточення, тому в оточенні вмотивованих воїнів колись переконаний ухилянт здатний стати повноцінною людиною.
Виходить тцк це ворожа напівбандитська організація яка діє всередині країни порушує конституцію і права громадянин? Так я розумію?
А Лубінець - св'ятий і не грішимий.
Ну тоді нехайлубінець ****** в ТЦК і займається мобілізацією.
Чого образився, тцкун? Шо, Лубінець шматок хліба з маслом з ікоркою відбирає?
Як ти здогадався, семимісячний ти наш?
Ну якщо діяти згідно конституції то повинні всі ( в тому числі і поліція, депутати, прокурори, адвокати) піти в тцк і йти на фронт, так?
Лубінець і ЗЕленський хай себе мобілізують,або виконують роль ТЦК.ЗЕбіл уникнув в свій час написання Закону про мобілізацію.Якби ТЦКашники ,навіть,такими методами не мобілізовували то взагалі воювати не було б кому.Рекрутингові компанії виконують план на 10%.Виходить ТЦКашник вручив повістку і жди або шукай вітра в полі.Тому омбудсмен сядь з з бригадою і покатайся,мобілізуй кого -небудь,пи...діти не ящики ворочати.Закінчились ті патріоти хто йшов добровільно,решта під юбками сидить,бронь клянчать,довідки купляють,курити кинули щоб сусіди не почули і не здали
а вот если подумать, то есть воевать кому, что нет то какая разница если все равно всем этим управляет голобородько? Вот не пробовали просто подумать?
все нормально.
Ути боземой какой розовый пони. Ай яй яй. Какие тэцека плохие оказывается. А царь то и не знал! Наконец-то благодаря придворному лубинцю хоть узнаеть.
Порушення Конституції!!! - хі-хі)))
09.02.2026 17:56 Відповісти
Пропупустив: "зняли з поїзда і в нацгвардію!"
Критикуя, пропонуй
Все давно запропоновоно і прийнято Радою. Потрібно діяти по закону і беде вам щастя.
Біде!
Бабки. Хотя бы попробовать. Федоров сказал что 2 миллиона в розыске. На самом деле просто еще не все получили автоматические повестки и потому многие в розыск не попали. Так что потенциально это 5 миллионов человек. 10 тысяч в месяц - и ты получаешь отсрочку. 50 миллиардов гривен в месяц. Если на фронте на передке 100 тысяч человек то это позволит платить каждому по 500 тысяч гривен только из этих денег. Я думаю что на такие деньги сюда переедет половина мужского населения Колумбии.
Про конституцию начали вспоминать )) По приметам это к выборам и большим разборкам с поиском и назначением виноватых. Верхи отмазываются не конституционно, закона нет. Ай яй. Кто ж это все наделал? А ну покажите нам этих нигадяев.) Нигадяи пока ещё ездят в бусиках и прессуют прохожих толпой и в силу своего скудоумия пока ещё ни о чем не догадываться. То что это все незаконно и плохо это им расскажут потом, когда они сделают грязное дело и их спишут в утиль)) как же все предсказуемо в этой системе.
Схема старая и проверенная. Ее еще Коба юзал
Зелений хер шось висрав і сам не зрозумів що.....
Працівник ТЦК пограбував пенсіонерку і отримав 7 років в'язниці.

Він https://reyestr.court.gov.ua/Review/133634716 вирвав у неї сумку з телефоном Samsung, речами та пенсійним посвідченням, яке сплутав з паспортом РФ.

На суді чоловік сказав, що йому здалося, наче жінка проросійських поглядів і вирішив таким чином її провчити.
"Згідно останніх поправок до Розкладу хвороб, які сформулювали критерії придатності до військової служби, легка розумова відсталість тепер не є перешкодою для служби. Оновлена стаття 19 вказує, що з 4 травня особи з таким діагнозом визнаються придатними для роботи в підрозділах забезпечення, ТЦК, СП, ВВНЗ, а також в навчальних центрах і медичних установах"
Тут особливо подобається "а також в навчальних центрах і медичних установах". В якій ще країні людей навчають і лікують дебіли? До такого, навіть, дурнуватий куйло не додумався...
Верховний провалив мобілізацію і зробив деморалізацію!
Ой..через два роки почнуть кримінальні справи..алеж нікого не знайдуть, тому шо...."самі придумайте ,чому)))"
А П...ти НОГАМИ,РУКАМИ ???
Ну, якщо ти так просиш...
ТЦК ТИТУШКИ В ИСПОЛНЕНИИ ИИ
Голос спраглого в пустелі...
Лубінець - наш слоняра!
*********,
починай з фронту, поїдь і подивись на наших хлопців. Можливо порадиш, як їх можна замінити, чи може сам відчуєш, що треба своїх діток та жінку захищати
тогда пусть лубинец САМ бегает за ухилянтами и набирает пополнение в ЗСУ! хорошо "устроился": сидеть в тылу и следить за "правами" ухилянтов, которые ПЛЮЮТ с большой колокольни на ЗАКОНЫ этой страны и свои ОБЯЗАННОСТИ!
Так це давно всім притомним і свідомим громадянам зрозуміло було. Дивно, що про це тільки зараз почали говорити…
