Лубінець заявив про численні порушення під час ВЛК: надійшло понад 1700 скарг за рік
Протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 1700 звернень від українців щодо можливих порушень під час проходження військово-лікарських комісій. Найчастіше скарги на формальний медогляд і відсутність перевірки документів.
Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Які скарги?
Лубінець повідомив, що до Офісу омбудсмана надходять численні скарги на процедуру проходження військово-лікарських комісій. Йдеться як про військовозобов’язаних, так і про військовослужбовців.
- Найпоширенішим порушенням, за його даними, є надто швидке проходження комісії. У зверненнях зазначається, що медична документація часто не перевіряється, а повноцінний огляд людини інколи взагалі не проводиться.
"У нас, на жаль, є випадки, коли записувалися громадяни України в окремі підрозділи, ну, наприклад, в штурмові війська. Громадяни України, які мають зафіксовані медичну документацію, величезні проблеми з хребтом, через які навіть теоретично людина не може одягнути бронежилет", - зауважив Лубінець.
Омбудсман наголосив, що дотримання прав людини під час медичних процедур у військовій сфері є обов’язковим, а отримані звернення потребують реагування відповідних органів.
"Окрім нашого традиційного реагування, зверніть увагу, що на кожне звернення ми, як правило, готуємо декілька листів. Це обов'язково до командування, обов'язково до Генерального штабу. Також ми звертаємося, якщо бачимо порушення, які мають ознаки скоєння кримінальних правопорушень, до ВСП як структури, яка зобов'язана реагувати на такі речі всередині сил оборони. І окреме звернення ми робимо до правоохоронних органів", - додав він.
Що передувало?
Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що ідеї змін, які напрацьовувались до наказу №402, мають на меті посилити вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних.
він командує фронтами..
Голобородько прозрів? Більшої нісенітниці я тут ще не чув.
Та йому лише за вагнерівців "світить" довічне ув'язнення по 111-тій.
І за захист приведених ним же до влади корупціонерів та зрадників ще один термін разом з ними.
клістир три рази на день,
та промивання шлунка..
від податкової, митниці... по влк..
Замість платити гідні з.п. за мобілізацію, бо бабло чиновники тільки собі, а протих далі бусярять, от тільки потім керівники звалять, а хто бусярив будуть кричати "це не я, це мені сказали".
Про кількість сзч тут також багато разів писали.
2 лями чоловіків вибили з економікию То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрн!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше.
А в баксах це 4 млрд !!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою.
Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ.
"Стенфордський експеримент" зробили з України.