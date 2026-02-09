УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8326 відвідувачів онлайн
Новини Оформлення ВЛК Мобілізація в Україні
1 464 16

Лубінець заявив про численні порушення під час ВЛК: надійшло понад 1700 скарг за рік

влк

Протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 1700 звернень від українців щодо можливих порушень під час проходження військово-лікарських комісій. Найчастіше скарги на формальний медогляд і відсутність перевірки документів.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які скарги?

Лубінець повідомив, що до Офісу омбудсмана надходять численні скарги на процедуру проходження військово-лікарських комісій. Йдеться як про військовозобов’язаних, так і про військовослужбовців.

  • Найпоширенішим порушенням, за його даними, є надто швидке проходження комісії. У зверненнях зазначається, що медична документація часто не перевіряється, а повноцінний огляд людини інколи взагалі не проводиться.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року, - Лубінець. ВIДЕО

"У нас, на жаль, є випадки, коли записувалися громадяни України в окремі підрозділи, ну, наприклад, в штурмові війська. Громадяни України, які мають зафіксовані медичну документацію, величезні проблеми з хребтом, через які навіть теоретично людина не може одягнути бронежилет", - зауважив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що дотримання прав людини під час медичних процедур у військовій сфері є обов’язковим, а отримані звернення потребують реагування відповідних органів.

"Окрім нашого традиційного реагування, зверніть увагу, що на кожне звернення ми, як правило, готуємо декілька листів. Це обов'язково до командування, обов'язково до Генерального штабу. Також ми звертаємося, якщо бачимо порушення, які мають ознаки скоєння кримінальних правопорушень, до ВСП як структури, яка зобов'язана реагувати на такі речі всередині сил оборони. І окреме звернення ми робимо до правоохоронних органів", - додав він.

Читайте також: За гроші переводив військових з передової у тил: у Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК ДПСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що ідеї змін, які напрацьовувались до наказу №402, мають на меті посилити вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних.

Автор: 

Лубінець Дмитро (701) військово-лікарська комісія (255)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Коли сліпий прозріває чи каліка починає ходити - хіба це порушення? Це дар божий!
показати весь коментар
09.02.2026 16:09 Відповісти
+3
Мобілізація--це не зовсім відповідальність ЗСУ. Лубинець може бути на фронті,а його місце повинно бути зайнято жікою,інвалідом ЗСУ.
показати весь коментар
09.02.2026 16:13 Відповісти
+2
Дійшов до ВЛК тай ще там в чергах відсидів, то вже значить здоровий
показати весь коментар
09.02.2026 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли сліпий прозріває чи каліка починає ходити - хіба це порушення? Це дар божий!
показати весь коментар
09.02.2026 16:09 Відповісти
Дійшов до ВЛК тай ще там в чергах відсидів, то вже значить здоровий
показати весь коментар
09.02.2026 16:12 Відповісти
Мобілізація--це не зовсім відповідальність ЗСУ. Лубинець може бути на фронті,а його місце повинно бути зайнято жікою,інвалідом ЗСУ.
показати весь коментар
09.02.2026 16:13 Відповісти
І місце голобородька теж
показати весь коментар
09.02.2026 16:15 Відповісти
він головнокомандувач ..
він командує фронтами..
показати весь коментар
09.02.2026 16:26 Відповісти
Ти і такіж як ти 73 ******* бо мали надію що здасть а вийшло навпаки прозрів зеленський бо Україна одна і обов,язок всіх хто може тримати зброю чи лом чи лопату повинні захищати Україну як матір а завезене кацапсяче плем,я вигнать на болота всіх до одного
показати весь коментар
09.02.2026 17:24 Відповісти
Щодо мене ти помиляєшся, а щодо голобородька-зрадника й поготів.
Голобородько прозрів? Більшої нісенітниці я тут ще не чув.
Та йому лише за вагнерівців "світить" довічне ув'язнення по 111-тій.
І за захист приведених ним же до влади корупціонерів та зрадників ще один термін разом з ними.
показати весь коментар
10.02.2026 09:15 Відповісти
"І сліпий прозріє, і хромий почне ходити!"
показати весь коментар
09.02.2026 16:23 Відповісти
як у Швейка:
клістир три рази на день,
та промивання шлунка..
показати весь коментар
09.02.2026 16:28 Відповісти
на все є п'лядський план..
від податкової, митниці... по влк..
показати весь коментар
09.02.2026 16:31 Відповісти
воша ти, людей замордовують кожен день
показати весь коментар
09.02.2026 16:36 Відповісти
Тю, а шотакое? Раз можно самому то и почему нельзя им? А так вообще, выходит голобородько не контролирует вообще ничего, раз законы не работают?
показати весь коментар
09.02.2026 16:42 Відповісти
оно вообще в адеквате? такое чувство как будто тип живет в мире розовых пони и единорогов, походу поставили какого-то додика для галочки лишь бы не мешал, пускай дитё пишет и бумжками занимается аля создаёт бурную деятельность в дет саде у себя
показати весь коментар
09.02.2026 16:45 Відповісти
ВЛК мають проходити люди похилого віку. Звідти виходять усі здорові та придатні. Значить, будуть довго жити, бо коли лікар сказав ЗДОРОВ, то так тому і бути, там довіра 100%.
показати весь коментар
09.02.2026 16:56 Відповісти
Ооо як набігли адепти забусярення. Ясне діло вони проти своїх панів з "папірцями з бронями" не побіжать. В мене є знайомі заусярені, і вони так і сказали, що прийде той час, коли вони будуть шукати особисто тих, хто їх бусярив, ніщо людина не пам'ятає так довго як ПОМСТУ.

Замість платити гідні з.п. за мобілізацію, бо бабло чиновники тільки собі, а протих далі бусярять, от тільки потім керівники звалять, а хто бусярив будуть кричати "це не я, це мені сказали".

Про кількість сзч тут також багато разів писали.

2 лями чоловіків вибили з економікию То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрн!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше.

А в баксах це 4 млрд !!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою.

Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ.

"Стенфордський експеримент" зробили з України.
показати весь коментар
09.02.2026 17:07 Відповісти
Понавидумввали корит для різних лубенців шабуніних мопеддрасулових всякі го адвокати стільки нікому не потрібних утворень і це крім чиновників і депутатів все оце повинно рити окопи таскати снаряди будувать укріплення а не по кабінетах сидіти та відмазувать такеж яу воно непотріб
показати весь коментар
09.02.2026 17:20 Відповісти
 
 