Лубінець заявив про численні порушення під час ВЛК: надійшло понад 1700 скарг за рік

Протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 1700 звернень від українців щодо можливих порушень під час проходження військово-лікарських комісій. Найчастіше скарги на формальний медогляд і відсутність перевірки документів.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які скарги?

Лубінець повідомив, що до Офісу омбудсмана надходять численні скарги на процедуру проходження військово-лікарських комісій. Йдеться як про військовозобов’язаних, так і про військовослужбовців.

Найпоширенішим порушенням, за його даними, є надто швидке проходження комісії. У зверненнях зазначається, що медична документація часто не перевіряється, а повноцінний огляд людини інколи взагалі не проводиться.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази з 2022 року, - Лубінець. ВIДЕО

"У нас, на жаль, є випадки, коли записувалися громадяни України в окремі підрозділи, ну, наприклад, в штурмові війська. Громадяни України, які мають зафіксовані медичну документацію, величезні проблеми з хребтом, через які навіть теоретично людина не може одягнути бронежилет", - зауважив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що дотримання прав людини під час медичних процедур у військовій сфері є обов’язковим, а отримані звернення потребують реагування відповідних органів.

"Окрім нашого традиційного реагування, зверніть увагу, що на кожне звернення ми, як правило, готуємо декілька листів. Це обов'язково до командування, обов'язково до Генерального штабу. Також ми звертаємося, якщо бачимо порушення, які мають ознаки скоєння кримінальних правопорушень, до ВСП як структури, яка зобов'язана реагувати на такі речі всередині сил оборони. І окреме звернення ми робимо до правоохоронних органів", - додав він.

Читайте також: За гроші переводив військових з передової у тил: у Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК ДПСУ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що ідеї змін, які напрацьовувались до наказу №402, мають на меті посилити вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних.