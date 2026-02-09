Лубинец заявил о многочисленных нарушениях во время ВВК: поступило более 1700 жалоб за год

В течение 2025 года Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека получил более 1700 обращений от украинцев о возможных нарушениях при прохождении военно-врачебных комиссий. Чаще всего жалобы касаются формального медосмотра и отсутствия проверки документов.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Какие жалобы?

Лубинец сообщил, что в Офис омбудсмена поступают многочисленные жалобы на процедуру прохождения военно-врачебных комиссий. Речь идет как о военнообязанных, так и о военнослужащих.

Самым распространенным нарушением, по его данным, является слишком быстрое прохождение комиссии. В обращениях отмечается, что медицинская документация часто не проверяется, а полноценный осмотр человека иногда вообще не проводится.

"У нас, к сожалению, есть случаи, когда записывались граждане Украины в отдельные подразделения, ну, например, в штурмовые войска. Граждане Украины, которые имеют зафиксированную медицинскую документацию, огромные проблемы с позвоночником, из-за которых даже теоретически человек не может надеть бронежилет", - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что соблюдение прав человека во время медицинских процедур в военной сфере является обязательным, а полученные обращения требуют реагирования соответствующих органов.

"Кроме нашего традиционного реагирования, обратите внимание, что на каждое обращение мы, как правило, готовим несколько писем. Это обязательно - в командование, обязательно в Генеральный штаб. Также мы обращаемся, если видим нарушения, которые имеют признаки совершения уголовных правонарушений, к ВСП как структуре, которая обязана реагировать на такие вещи внутри сил обороны. И отдельное обращение мы делаем в правоохранительные органы", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что идеи изменений, которые нарабатывались до приказа №402, имеют целью усилить требования к состоянию здоровья военнообязанных.