Лубинец заявил о многочисленных нарушениях во время ВВК: поступило более 1700 жалоб за год
В течение 2025 года Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека получил более 1700 обращений от украинцев о возможных нарушениях при прохождении военно-врачебных комиссий. Чаще всего жалобы касаются формального медосмотра и отсутствия проверки документов.
Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Какие жалобы?
Лубинец сообщил, что в Офис омбудсмена поступают многочисленные жалобы на процедуру прохождения военно-врачебных комиссий. Речь идет как о военнообязанных, так и о военнослужащих.
- Самым распространенным нарушением, по его данным, является слишком быстрое прохождение комиссии. В обращениях отмечается, что медицинская документация часто не проверяется, а полноценный осмотр человека иногда вообще не проводится.
"У нас, к сожалению, есть случаи, когда записывались граждане Украины в отдельные подразделения, ну, например, в штурмовые войска. Граждане Украины, которые имеют зафиксированную медицинскую документацию, огромные проблемы с позвоночником, из-за которых даже теоретически человек не может надеть бронежилет", - отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что соблюдение прав человека во время медицинских процедур в военной сфере является обязательным, а полученные обращения требуют реагирования соответствующих органов.
"Кроме нашего традиционного реагирования, обратите внимание, что на каждое обращение мы, как правило, готовим несколько писем. Это обязательно - в командование, обязательно в Генеральный штаб. Также мы обращаемся, если видим нарушения, которые имеют признаки совершения уголовных правонарушений, к ВСП как структуре, которая обязана реагировать на такие вещи внутри сил обороны. И отдельное обращение мы делаем в правоохранительные органы", - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что идеи изменений, которые нарабатывались до приказа №402, имеют целью усилить требования к состоянию здоровья военнообязанных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він командує фронтами..
Голобородько прозрів? Більшої нісенітниці я тут ще не чув.
Та йому лише за вагнерівців "світить" довічне ув'язнення по 111-тій.
І за захист приведених ним же до влади корупціонерів та зрадників ще один термін разом з ними.
клістир три рази на день,
та промивання шлунка..
від податкової, митниці... по влк..
Замість платити гідні з.п. за мобілізацію, бо бабло чиновники тільки собі, а протих далі бусярять, от тільки потім керівники звалять, а хто бусярив будуть кричати "це не я, це мені сказали".
Про кількість сзч тут також багато разів писали.
2 лями чоловіків вибили з економікию То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрн!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше.
А в баксах це 4 млрд !!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою.
Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ.
"Стенфордський експеримент" зробили з України.