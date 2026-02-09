РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8010 посетителей онлайн
Новости Оформление ВВК Мобилизация в Украине
1 464 16

Лубинец заявил о многочисленных нарушениях во время ВВК: поступило более 1700 жалоб за год

влк

В течение 2025 года Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека получил более 1700 обращений от украинцев о возможных нарушениях при прохождении военно-врачебных комиссий. Чаще всего жалобы касаются формального медосмотра и отсутствия проверки документов.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Какие жалобы?

Лубинец сообщил, что в Офис омбудсмена поступают многочисленные жалобы на процедуру прохождения военно-врачебных комиссий. Речь идет как о военнообязанных, так и о военнослужащих.

  • Самым распространенным нарушением, по его данным, является слишком быстрое прохождение комиссии. В обращениях отмечается, что медицинская документация часто не проверяется, а полноценный осмотр человека иногда вообще не проводится.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза с 2022 года, - Лубинец. ВИДЕО

"У нас, к сожалению, есть случаи, когда записывались граждане Украины в отдельные подразделения, ну, например, в штурмовые войска. Граждане Украины, которые имеют зафиксированную медицинскую документацию, огромные проблемы с позвоночником, из-за которых даже теоретически человек не может надеть бронежилет", - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что соблюдение прав человека во время медицинских процедур в военной сфере является обязательным, а полученные обращения требуют реагирования соответствующих органов.

"Кроме нашего традиционного реагирования, обратите внимание, что на каждое обращение мы, как правило, готовим несколько писем. Это обязательно - в командование, обязательно в Генеральный штаб. Также мы обращаемся, если видим нарушения, которые имеют признаки совершения уголовных правонарушений, к ВСП как структуре, которая обязана реагировать на такие вещи внутри сил обороны. И отдельное обращение мы делаем в правоохранительные органы", - добавил он.

Читайте также: За деньги переводил военных с передовой в тыл: в Киеве будут судить главу гарнизонной ВЛК ГПСУ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что идеи изменений, которые нарабатывались до приказа №402, имеют целью усилить требования к состоянию здоровья военнообязанных.

Автор: 

Лубинец Дмитрий (564) военно-врачебная комиссия (237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Коли сліпий прозріває чи каліка починає ходити - хіба це порушення? Це дар божий!
показать весь комментарий
09.02.2026 16:09 Ответить
+3
Мобілізація--це не зовсім відповідальність ЗСУ. Лубинець може бути на фронті,а його місце повинно бути зайнято жікою,інвалідом ЗСУ.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:13 Ответить
+2
Дійшов до ВЛК тай ще там в чергах відсидів, то вже значить здоровий
показать весь комментарий
09.02.2026 16:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли сліпий прозріває чи каліка починає ходити - хіба це порушення? Це дар божий!
показать весь комментарий
09.02.2026 16:09 Ответить
Дійшов до ВЛК тай ще там в чергах відсидів, то вже значить здоровий
показать весь комментарий
09.02.2026 16:12 Ответить
Мобілізація--це не зовсім відповідальність ЗСУ. Лубинець може бути на фронті,а його місце повинно бути зайнято жікою,інвалідом ЗСУ.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:13 Ответить
І місце голобородька теж
показать весь комментарий
09.02.2026 16:15 Ответить
він головнокомандувач ..
він командує фронтами..
показать весь комментарий
09.02.2026 16:26 Ответить
Ти і такіж як ти 73 ******* бо мали надію що здасть а вийшло навпаки прозрів зеленський бо Україна одна і обов,язок всіх хто може тримати зброю чи лом чи лопату повинні захищати Україну як матір а завезене кацапсяче плем,я вигнать на болота всіх до одного
показать весь комментарий
09.02.2026 17:24 Ответить
Щодо мене ти помиляєшся, а щодо голобородька-зрадника й поготів.
Голобородько прозрів? Більшої нісенітниці я тут ще не чув.
Та йому лише за вагнерівців "світить" довічне ув'язнення по 111-тій.
І за захист приведених ним же до влади корупціонерів та зрадників ще один термін разом з ними.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:15 Ответить
"І сліпий прозріє, і хромий почне ходити!"
показать весь комментарий
09.02.2026 16:23 Ответить
як у Швейка:
клістир три рази на день,
та промивання шлунка..
показать весь комментарий
09.02.2026 16:28 Ответить
на все є п'лядський план..
від податкової, митниці... по влк..
показать весь комментарий
09.02.2026 16:31 Ответить
воша ти, людей замордовують кожен день
показать весь комментарий
09.02.2026 16:36 Ответить
Тю, а шотакое? Раз можно самому то и почему нельзя им? А так вообще, выходит голобородько не контролирует вообще ничего, раз законы не работают?
показать весь комментарий
09.02.2026 16:42 Ответить
оно вообще в адеквате? такое чувство как будто тип живет в мире розовых пони и единорогов, походу поставили какого-то додика для галочки лишь бы не мешал, пускай дитё пишет и бумжками занимается аля создаёт бурную деятельность в дет саде у себя
показать весь комментарий
09.02.2026 16:45 Ответить
ВЛК мають проходити люди похилого віку. Звідти виходять усі здорові та придатні. Значить, будуть довго жити, бо коли лікар сказав ЗДОРОВ, то так тому і бути, там довіра 100%.
показать весь комментарий
09.02.2026 16:56 Ответить
Ооо як набігли адепти забусярення. Ясне діло вони проти своїх панів з "папірцями з бронями" не побіжать. В мене є знайомі заусярені, і вони так і сказали, що прийде той час, коли вони будуть шукати особисто тих, хто їх бусярив, ніщо людина не пам'ятає так довго як ПОМСТУ.

Замість платити гідні з.п. за мобілізацію, бо бабло чиновники тільки собі, а протих далі бусярять, от тільки потім керівники звалять, а хто бусярив будуть кричати "це не я, це мені сказали".

Про кількість сзч тут також багато разів писали.

2 лями чоловіків вибили з економікию То навіть по мінімалці, з мінімалки податків навіть трохи більше ніж на руки, умовно нехай 7000 грн з одного в місяць податків, і загалом 2 000 000 чоловіків * 7000 грн = 14 000 000 000 грн, або 14 мільярдів грн в місяць недоотримує бюджет або ЗСУ. А в рік це 168 млрн!!! І це по мінімуму. Політика забусярення і для бюджету і обороноздатності МІНУС 168 лярдів грн мінімум, а якщо з.п. вище мінімалки, то і податків більше.

А в баксах це 4 млрд !!! І не треба ходити по світу з протягнутою рукою.

Що можна було купити на 4 млрд баксів в рік, то можна подивитися і порахувати і скільки бригад напакувати озброєнням до лямок і навіть кожному купити житло гарне КОЖНОМУ.

"Стенфордський експеримент" зробили з України.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:07 Ответить
Понавидумввали корит для різних лубенців шабуніних мопеддрасулових всякі го адвокати стільки нікому не потрібних утворень і це крім чиновників і депутатів все оце повинно рити окопи таскати снаряди будувать укріплення а не по кабінетах сидіти та відмазувать такеж яу воно непотріб
показать весь комментарий
09.02.2026 17:20 Ответить
 
 