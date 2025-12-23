РУС
Решетилова об изменениях в приказ №402: Речь идет не об ужесточении перечня непригодных, а об ужесточении требований к состоянию здоровья военнообязанных

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова

Идеи изменений, которые разрабатывались до приказа №402, направлены на ужесточение требований к состоянию здоровья военнообязанных.

Об этом в соцсети Facebook написала военный омбудсмен Ольга Решетилова, объясняя свое заявление в интервью для "Главкома", сообщает Цензор.НЕТ.

Пересмотр и ужесточение требований к состоянию

"Если же внимательно прочитать интервью для издания "Главком", то в ответ на вопрос журналистки о том, как можно поднять планку состояния здоровья новобранцев, я сказала, что мне известно, что в Департаменте здравоохранения МОУ нарабатывались идеи изменений в приказ №402. И суть этих изменений заключается в том, чтобы исключить некоторые болезни из перечня тех, по которым люди сегодня признаются пригодными. То есть речь идет не о сужении перечня непригодных, а, наоборот, о пересмотре и ужесточении требований к состоянию здоровья военнообязанных или военнослужащих", - заявила Решетилова.

Подход к ВВК требует изменений 

Омбудсмен подчеркнула, что нынешний подход к ВВК требует изменения.

"Он должен учитывать не только наличие отдельной болезни по статье из перечня в 402 приказе, но и всю совокупность состояния здоровья человека. Потому что, например, военнослужащий/военнообязанный может иметь три болезни и по каждой отдельно ему напишут - пригоден. А в итоге, его состояние здоровья не позволяет выполнять боевые задачи", - отметила она.

Решетилова добавила, что ей неизвестно, на какой стадии сейчас находятся наработки изменений в приказ №402.

Решетилова Ольга (70) военно-врачебная комиссия (219)
Топ комментарии
+21
Наловили хворих і хотіли війну виграти,а товстоморді чиновники,поліціянти і всі,хто живе за рахунок народу,заброньовані
23.12.2025 00:42 Ответить
+19
Так заявила, що довелось пояснювати. Оце то омбудсвумен, простигосподи
23.12.2025 00:46 Ответить
+12
Еге ж! Мені кажуть "в тебе інфаркт був в 2022ому, а в 23ому, 24ому не було ж? Тоді - годен!" І пофіг на все інше!
23.12.2025 00:51 Ответить
Наловили хворих і хотіли війну виграти,а товстоморді чиновники,поліціянти і всі,хто живе за рахунок народу,заброньовані
23.12.2025 00:42 Ответить
Ну так це натуральна кастова система як в Індії, вище рангом відновлюють нижчих (як вони вважають) але хтось вважає що це нормально, покажіть такі приклади як в Україні ловили посеред вулиці і відправляли прямо в окоп , є такі країни? Якщо і є то вони вже давно не існують.
23.12.2025 01:38 Ответить
Це станова (сословна) система як на срасійській імперіі до 1917 року. Її відродив монархіст-контрреволюціонер Сралін до середини Тридцятих, і це вже назавжди.
23.12.2025 07:04 Ответить
До чого тут якийсь "сралін"? Ми вже 34 роки незалежні, самі собі побудували країну. І кастову систему теж. Почитай коментарі. Тут багато таких, які вважають "ухилянтами" саме чорноробів, саме їх ненавидять і обіцяють з ними "розібратись". До чинуш, прокурорів, мажорів та іншої відмазаної мразоти в них, чомусь, питань нема.
23.12.2025 08:44 Ответить
Ніт не так. Ми, тобто Народ України, тобто люди що мешкають на цій території, в результаті Ґеволюціі 1917 року знищили ту Монархію разом з її кастовою системою, прогнали "елітні касти", тобто неподатні сословія (дворян, купців, попів та кізяків), та почали відбудовувати народну безкастову рівноправну державу, на засадах Радянської Влади. Але недобиті монархісти, на чолі із Сраліним, спочатку впровадилися в її керівні органи, щоб розвалити її знутри, та мали в цьому успіх, у другій половині Тридцятих здійснівши контрреволюційний переворот, відновівши Абсолютну Монархію на чолі Сцарем: Сраліним, Хрущом, і далі до Ху?ла та наших, так би мовити, керманичей, на кшталт Дермака. Саме з того часу та до цього, назавжди, ми знов живемо за умов Монархії та станового суспільства. 34 роки тому нічого особливого не сталося, лише остаточна відмова від навіть формальних, залишкових ознак Радянської Влади: їх замінили гаслами ринкової демократії. Та, як Ви влучно зауважили, печерного націоналізму. Але до чого тут це, коли ми говоримо про форму правління та притаманну їй станову структуру суспільства? Лише для відволікання уваги від цього, нам постійно накидують загострення мовного питання й таке інше.
23.12.2025 09:06 Ответить
А щодо чинуш та чорноробів, про яких Ви кажете, то це ж й є кастові/станові протиріччя, про які я кажу, та пояснюю: звідки в них ноги ростуть. Хіба за часів Сраліна було не так? Отож. Порівняйте, наприклад, НКВС та ТЦК, або згаданих Вами "чинуш" - з секретарями райкомів кпсс тощо.
23.12.2025 09:09 Ответить
Так заявила, що довелось пояснювати. Оце то омбудсвумен, простигосподи
23.12.2025 00:46 Ответить
Еге ж! Мені кажуть "в тебе інфаркт був в 2022ому, а в 23ому, 24ому не було ж? Тоді - годен!" І пофіг на все інше!
23.12.2025 00:51 Ответить
Де, у Фінляндії? Спочатку взагалі сприйняв Ваш прапорець як ізраїльський, завдяки поєднанню кольорів.
23.12.2025 07:06 Ответить
Не маю право говорити про мобілізацію бо не військовий та

- мобілізація це про мобілізацію всього включачи економіку. НЕ БАЧУ щоб у нас це було. В Німеччині навіть Адідас всю війну робив чоботи, а в кінці гранатомети.
У нас же ні завода снарядів, ні ракет - що просто ЖАХ!

- ЧИМ КЕРУВАЛОСЬ керівництво країни коли випустило 18-22? Вони в курсі що у всіх війнах воюють саме ЦІ ЛЮДИ? Чому саме ці - бо після 27-30 - це уже професіонал в певній сфері, а після 40+ уже здоровя не то.

- чому є люди які ходять по спортзалам, а мобілізовують тих хто "попався" паралельно хочуть ЩЕ БІЛЬШЕ зменшити вимоги до здоровя?
23.12.2025 00:56 Ответить
Наоборот хотят увеличить число болезнь по которым не мобилизуют, хотя такой закон не примут
23.12.2025 01:02 Ответить
І що характерно - ніхто ВГОЛОС такі питання владі не задає ! За 4 роки щось не видно мітингів з вимогами знизити вік мобілізованих .
Отже - всіх все влаштовує !
23.12.2025 01:10 Ответить
А хто вийде на такі мітинги? Ті, хто має дітей такого віку? З вимогою відправити на війну власних дітей? Чи ті, хто не має? А яке вони мають право відправляти на смерть ЧУЖИХ дітей?
23.12.2025 08:48 Ответить
Звичайна комедіантська криворізька зелена банда (читай опг) править країною, крім грою на роялі вони нічого не вміють, ні в єкономіку (просравши на рівному місці ракетну програму грім 2 в 2020 році) ні в мобілізацію (,скільки в Україні втрат? Невідомо але точно майже 1 до 1 я думаю) ні в дипломатію..
23.12.2025 01:40 Ответить
Маєте повне право користуватися статтею 28 Конституції України.
Конституція вища за будь яки закони( хто їх взагаліі може підписувати , нелегітимний президент - комік?), або укази , нкакази, постанови - тобто підзаконні акти.
23.12.2025 01:11 Ответить
Пишеш *****
23.12.2025 01:23 Ответить
Пізно пити боржомі коли почки вже відвалилися...раніше потрібно було робити, ви що хочете забрати шматок хліба в тих ненавчених воювати які ловлять і хворих і здорових?! Ви з ума зійшли?! Не для того їх мама ростила щоб на фронті їх вбивали!
23.12.2025 01:28 Ответить
Так хтось тут пару місяців назад писав що тцк гребуть всіх підряд розпихують по підрозділах там за голову хапаються "кого ви нам привезли?!" А тцкшники тим людям яким привозять так зухвало, "будете вийо**тись , взагалі не будемо привозити!" Так а сенс взагалі в такому? Привезти щоб просто привезти а самі далі їібітся як хочете? Це не мобілізація а якесь збочення ..тупо на забій як скотину за гроші ..
23.12.2025 01:34 Ответить
Так а сенс взагалі в такому? ..тупо на забій як скотину за гроші ..

Ну от ти сам і відповів на своє запитання
23.12.2025 02:54 Ответить
Тому що треба інтерв'ю читати, а не заголовки. Рознесли дурню на всю країну.
23.12.2025 01:38 Ответить
Та пишіть будь які накази. Так би мовити досвідчений солдат в якого стажу більше 4 років вже тягати бронік не годен. Хребти поламані у всіх. В ви пишіть годен. Він пройде сто метрів і впаде. І що далі? А нічого. Фронт сиплеться і буде далі сипатись. Отих писак з влк вдягайте в бпонікі, потринуються на мішенях тиждень і вперед. Обмежено придатні більше половини тих, хто на паперах якоби придатний. І коли болять спини, грижі, руки і ноги. То до сраки ваші будь які бойові завдання, посадки, населені пункти будь яких командирів. Без реабілітацій по декілька місяців солдат тепер вже воювати не годен. Все. Ресурс здоров'я вичерпано. Це результат невідводу на відновлення бойових бригад. Солдат якщо не поранений, то весь хворий. Що є одне й те саме. Проте жоден комбриг операцію на геморой не робив. Бо важче стакана нічого в житті не підняв. Лише бідний содоль стопаріками бухав по ресторанах і потім під ковдрою в лікарні лежав як насіров. Ха ха ха.
23.12.2025 03:50 Ответить
Вони то можуть наловити будь-кого, але усе одно 99% потім піде в СЗЧ
23.12.2025 06:56 Ответить
Міноборони планує скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби, - Решетилова.

Потім та ж Решетилова поправилася: Решетилова про зміни до наказу №402: Йдеться не про звуження переліку непридатних, а про посилення вимог до стану здоров'я військовозобов'язаних.

Ключеве слово ПОСИЛЕННЯ.

Спочатку проговорилася по Фрейду - сказала про те що є насправді... скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби,

А потім, виправдовуючись, зайшла на поле посилення вимог до стану здоров'я

Виявляється що замість СКОРОЧЕННЯ переліку хвороб - тобто звуження кола непридатних, "піклування" про піклування за стан здоров'я.

Ще раз! Спочатку сказала що скоротити перелік хвороб до ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВ - підвищити мобілізаційний ресурс, а потім ПРИТИЛЕЖНЕ не брати в армію у зв'язку посилення вимог до стану здоров'я військовозобов'язаних.
**********************************************************************************************
Продовжують вишукувати воїнів серед хворих, бідних ?

Чому не пошукати рекрутів серед яремчансько-микуличинсько- буковельських, трускавецьких та інших "батальйонів", серед прокурорів та іншого чиновництва з "інвалідністю"? Чому не проводити ротацію армії чиновництва, - державних службовців, на фронт, а фронтовиків на їх робочі місця?

Принцип бідні мають захищати господарів землі, надр, лісів, фабрик, заводів, ... став домінуючим.
23.12.2025 07:24 Ответить
А самій омбудсменші слід звернути в першу чергу на те, які є обстеження у солдат що вже служать. Жодних. Жодного забору крові на будь який вірус не відбувається взагалі роками. Жодного МРТ, узі, рентгену. Це якщо солдат сам буде піднімати скандали, то лише тоді можливо мед. рота зреагує. І по результату обстежень виявиться що армії, крім штабу не існує. Армія вже небоєздатна. Для чого тцкашні лікарі не розумів і не розумію. Ха ха ха.
23.12.2025 08:20 Ответить
 
 