Решетилова об изменениях в приказ №402: Речь идет не об ужесточении перечня непригодных, а об ужесточении требований к состоянию здоровья военнообязанных
Идеи изменений, которые разрабатывались до приказа №402, направлены на ужесточение требований к состоянию здоровья военнообязанных.
Об этом в соцсети Facebook написала военный омбудсмен Ольга Решетилова, объясняя свое заявление в интервью для "Главкома", сообщает Цензор.НЕТ.
Пересмотр и ужесточение требований к состоянию
"Если же внимательно прочитать интервью для издания "Главком", то в ответ на вопрос журналистки о том, как можно поднять планку состояния здоровья новобранцев, я сказала, что мне известно, что в Департаменте здравоохранения МОУ нарабатывались идеи изменений в приказ №402. И суть этих изменений заключается в том, чтобы исключить некоторые болезни из перечня тех, по которым люди сегодня признаются пригодными. То есть речь идет не о сужении перечня непригодных, а, наоборот, о пересмотре и ужесточении требований к состоянию здоровья военнообязанных или военнослужащих", - заявила Решетилова.
Подход к ВВК требует изменений
Омбудсмен подчеркнула, что нынешний подход к ВВК требует изменения.
"Он должен учитывать не только наличие отдельной болезни по статье из перечня в 402 приказе, но и всю совокупность состояния здоровья человека. Потому что, например, военнослужащий/военнообязанный может иметь три болезни и по каждой отдельно ему напишут - пригоден. А в итоге, его состояние здоровья не позволяет выполнять боевые задачи", - отметила она.
Решетилова добавила, что ей неизвестно, на какой стадии сейчас находятся наработки изменений в приказ №402.
- мобілізація це про мобілізацію всього включачи економіку. НЕ БАЧУ щоб у нас це було. В Німеччині навіть Адідас всю війну робив чоботи, а в кінці гранатомети.
У нас же ні завода снарядів, ні ракет - що просто ЖАХ!
- ЧИМ КЕРУВАЛОСЬ керівництво країни коли випустило 18-22? Вони в курсі що у всіх війнах воюють саме ЦІ ЛЮДИ? Чому саме ці - бо після 27-30 - це уже професіонал в певній сфері, а після 40+ уже здоровя не то.
- чому є люди які ходять по спортзалам, а мобілізовують тих хто "попався" паралельно хочуть ЩЕ БІЛЬШЕ зменшити вимоги до здоровя?
Отже - всіх все влаштовує !
Конституція вища за будь яки закони( хто їх взагаліі може підписувати , нелегітимний президент - комік?), або укази , нкакази, постанови - тобто підзаконні акти.
Ну от ти сам і відповів на своє запитання
Потім та ж Решетилова поправилася: Решетилова про зміни до наказу №402: Йдеться не про звуження переліку непридатних, а про посилення вимог до стану здоров'я військовозобов'язаних.
Ключеве слово ПОСИЛЕННЯ.
Спочатку проговорилася по Фрейду - сказала про те що є насправді... скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби,
А потім, виправдовуючись, зайшла на поле посилення вимог до стану здоров'я
Виявляється що замість СКОРОЧЕННЯ переліку хвороб - тобто звуження кола непридатних, "піклування" про піклування за стан здоров'я.
Ще раз! Спочатку сказала що скоротити перелік хвороб до ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВ - підвищити мобілізаційний ресурс, а потім ПРИТИЛЕЖНЕ не брати в армію у зв'язку посилення вимог до стану здоров'я військовозобов'язаних.
**********************************************************************************************
Продовжують вишукувати воїнів серед хворих, бідних ?
Чому не пошукати рекрутів серед яремчансько-микуличинсько- буковельських, трускавецьких та інших "батальйонів", серед прокурорів та іншого чиновництва з "інвалідністю"? Чому не проводити ротацію армії чиновництва, - державних службовців, на фронт, а фронтовиків на їх робочі місця?
Принцип бідні мають захищати господарів землі, надр, лісів, фабрик, заводів, ... став домінуючим.