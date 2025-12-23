Решетилова об изменениях в приказ №402: Речь идет не об ужесточении перечня непригодных, а об ужесточении требований к состоянию здоровья военнообязанных

Идеи изменений, которые разрабатывались до приказа №402, направлены на ужесточение требований к состоянию здоровья военнообязанных.

Об этом в соцсети Facebook написала военный омбудсмен Ольга Решетилова, объясняя свое заявление в интервью для "Главкома", сообщает Цензор.НЕТ.

Пересмотр и ужесточение требований к состоянию

"Если же внимательно прочитать интервью для издания "Главком", то в ответ на вопрос журналистки о том, как можно поднять планку состояния здоровья новобранцев, я сказала, что мне известно, что в Департаменте здравоохранения МОУ нарабатывались идеи изменений в приказ №402. И суть этих изменений заключается в том, чтобы исключить некоторые болезни из перечня тех, по которым люди сегодня признаются пригодными. То есть речь идет не о сужении перечня непригодных, а, наоборот, о пересмотре и ужесточении требований к состоянию здоровья военнообязанных или военнослужащих", - заявила Решетилова.

Подход к ВВК требует изменений

Омбудсмен подчеркнула, что нынешний подход к ВВК требует изменения.

"Он должен учитывать не только наличие отдельной болезни по статье из перечня в 402 приказе, но и всю совокупность состояния здоровья человека. Потому что, например, военнослужащий/военнообязанный может иметь три болезни и по каждой отдельно ему напишут - пригоден. А в итоге, его состояние здоровья не позволяет выполнять боевые задачи", - отметила она.

Решетилова добавила, что ей неизвестно, на какой стадии сейчас находятся наработки изменений в приказ №402.

