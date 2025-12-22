Минобороны планирует сократить перечень болезней, определяющих непригодность к службе, - Решетилова
Министерство обороны Украины подготовило изменения в критерии, определяющие пригодность граждан к службе в ВСУ.
Об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова сказала в интервью для "Главкома", информирует Цензор.НЕТ.
Что готовит Минобороны
Решетилова пояснила, что современная система ВЛК не предусматривает глубокой диагностики. По ее словам, если военнообязанный имеет проблемы со здоровьем, о которых он знает, его задача состоит в том, чтобы эти проблемы были зафиксированы в учетных данных.
Фактически во время ВЛК проводится поверхностный осмотр состояния здоровья: если явных признаков заболевания нет, человека признают годным к службе.
Омбудсмен подчеркивает, что определение годности должно осуществляться комплексно, с учетом общего состояния здоровья, а не путем формальной оценки каждого заболевания отдельно.
Она также отмечает, что в условиях войны постоянные нагрузки и стресс способны быстро ухудшить здоровье даже тех людей, которые на момент мобилизации были относительно здоровыми.
Нехватка личного состава в армии
- Решетилова пояснила, что действующие требования к состоянию здоровья значительно снижены из-за дефицита личного состава.
"Насколько я знаю, изменения в приказ №402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность", - добавила военный омбудсмен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну тоді можно ВЛК відправляти на фронт, лікарів там також дефіцит. Такі "огляди", можуть і ТЦК провести, порахувати, всі руки/ноги на місці чи ні...
Посмотришь вокруг, куча розовощеких откормленных инвалидов. Особенно среди чиновников, прокуроров, ментов.
Продовжують вишукувати воїнів серед хворих, бідних ?
Чому не пошукати рекрутів серед яремчансько-микуличинсько- буковельських, трускавецьких та інших "батальйонів", серед прокурорів та іншого чиновництва з "інвалідністю"? Чому не проводити ротацію армії чиновництва, - державних службовців, на фронт, а фронтовиків на їх робочі місця?
Принцип бідні мають захищати господарів землі, надр, лісів, фабрик, заводів, ... став домінуючим.
Суспільство розкололося на тих, хто на фронті і для фронту і "подавляющєго большінства" ухилянтів.
Закон для всіх, але якщо дуже хочеться ухилитися від мобілізації і є для цього гроші, то можна.
Рух добровольців був спаплюжений, відношення до тих хто на фронті як у сталінських штрафбатів...
Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію, - Буданов
В цьому процесі ЗМІ, всякі марафони, зіграли на стороні агресора.