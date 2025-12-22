РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9462 посетителя онлайн
Новости Ограниченно пригодные Пересмотр заключений ВВК
5 351 48

Минобороны планирует сократить перечень болезней, определяющих непригодность к службе, - Решетилова

влк

Министерство обороны Украины подготовило изменения в критерии, определяющие пригодность граждан к службе в ВСУ.

Об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова сказала в интервью для "Главкома", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что готовит Минобороны

Решетилова пояснила, что современная система ВЛК не предусматривает глубокой диагностики. По ее словам, если военнообязанный имеет проблемы со здоровьем, о которых он знает, его задача состоит в том, чтобы эти проблемы были зафиксированы в учетных данных.

Фактически во время ВЛК проводится поверхностный осмотр состояния здоровья: если явных признаков заболевания нет, человека признают годным к службе.

Омбудсмен подчеркивает, что определение годности должно осуществляться комплексно, с учетом общего состояния здоровья, а не путем формальной оценки каждого заболевания отдельно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблемы с мобилизацией не оправдывают нападения на военных ТЦК, - Решетилова

Она также отмечает, что в условиях войны постоянные нагрузки и стресс способны быстро ухудшить здоровье даже тех людей, которые на момент мобилизации были относительно здоровыми.

Нехватка личного состава в армии

  • Решетилова пояснила, что действующие требования к состоянию здоровья значительно снижены из-за дефицита личного состава.

"Насколько я знаю, изменения в приказ №402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность", - добавила военный омбудсмен.

Читайте также: Резерв+ обновят для ускорения прохождения ВЛК

Автор: 

Минобороны (9696) воинская повинность (83) Решетилова Ольга (70) военно-врачебная комиссия (219)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Ну тоді можно ВЛК відправляти на фронт, лікарів там також дефіцит. Такі "огляди", можуть і ТЦК провести, порахувати, всі руки/ноги на місці чи ні...
показать весь комментарий
22.12.2025 20:47 Ответить
+22
*****.
Посмотришь вокруг, куча розовощеких откормленных инвалидов. Особенно среди чиновников, прокуроров, ментов.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:50 Ответить
+13
По большому счёту это признание, что ВЛК толком не проводится, так, поверхностный осмотр.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...визначають непридатність до служби"-так у нас только годные и ограниченно годные, даже слабоумные( им можно служить в ТЦК).
показать весь комментарий
22.12.2025 20:42 Ответить
Какой искромётный юмор. Приказ МОУ №402-пункт 5, статья 19. Пункт 5 вообще интересен тем, каким категориям можно служить в ТЦК.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:22 Ответить
А чому ти вирішив на гєрасімова жалітися на українському сайті?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:30 Ответить
А найбільш слабоумний може, навіть, служити Верховним головнокомандувачем!
показать весь комментарий
22.12.2025 22:04 Ответить
Эту новость уже с утра по интернету таскают, только каждый портал по своему заголовок статьи "перекручивает")
показать весь комментарий
22.12.2025 20:45 Ответить
Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Ну тоді можно ВЛК відправляти на фронт, лікарів там також дефіцит. Такі "огляди", можуть і ТЦК провести, порахувати, всі руки/ноги на місці чи ні...
показать весь комментарий
22.12.2025 20:47 Ответить
По большому счёту это признание, что ВЛК толком не проводится, так, поверхностный осмотр.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:50 Ответить
Так, а чому ти на це гєрасімову не жалієшся?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:31 Ответить
Жаловался, так говорит он не при делах, без Наташки Истоминой, говорит, вопрос никак не решить. Передавал Вам пламенный привет. За зарплатой чего не забегаете, за полгода уже накапало, бухгалтерия отчёты закрыть на может. Адресок старый, Лубянская площадь, дом№2.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:39 Ответить
Що там, з першою групою інвалідності стануть годними ?
показать весь комментарий
22.12.2025 20:50 Ответить
Примут закон, шо инвалидности не существует и усё, приплыли. От 18 до 60 все годны к службе, кто возмущается-то тому через телегу кацапы ИПСО нашептали и вообще это субъективная точка зрения о состоянии своего здоровья, не гоже холопу голову такими мыслями забивать, на то есть дипломированные специалисты.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:54 Ответить
*****.
Посмотришь вокруг, куча розовощеких откормленных инвалидов. Особенно среди чиновников, прокуроров, ментов.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:50 Ответить
На них весь тил тримається, це кістяк перемоги.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:06 Ответить
Якось в обідню мав зустріч в кав'ярні навпроти будинку обласної адміністрації, там же й військова адм., як ви розумієте, так от бачили б ви скільки богатирів вивавилось з тих адміністрацій на обідню перерву, всі як на підбор, при совку таких ще на порозі воєнкомату до ВДВ приписували, а вже в частинах в розвідроти, взводи, бати. Так що не тільки в поліції шпали по 1,9 - 2,0 м, є ще потенціал в країні.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:12 Ответить
Когда все крипакы закончатся, тогда эти розовощекие бугаи перейдут на сторону захватчика
показать весь комментарий
22.12.2025 21:44 Ответить
Із джипів щовечора ледве перелазять у ресторани
показать весь комментарий
22.12.2025 21:33 Ответить
Критерій буде один-голова,руки,ноги є значить в штурмовики годишся.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:50 Ответить
так це вони зараз такі після змін 2024 року. Тепер мабуть і без кінцівок буде придатним.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:37 Ответить
Пропоную працівникам тцк бусифікувати зразу своїх батьків жінок і дітей а потім вже - коли вся родина буде на фронті - бусифікувати інвалідів та решту придатних до війни.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:52 Ответить
тільки хвороба мусор дає 100 % бронь до кінця війни .
показать весь комментарий
22.12.2025 20:58 Ответить
У тебе є шанс. Повернутися із окупованого Рубєжного і записатися до української поліції. Будеш, як вареник у меду, порівняно із " пакєтіками для сра..я" замість ватерклозєту
показать весь комментарий
22.12.2025 21:35 Ответить
о тебе штирить, це що швабра у тебе виглядає?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:12 Ответить
Быков что то знал, в бой идут одни старики, интересно какой процент военных кому меньше 30ти ? Процентов 5?
показать весь комментарий
22.12.2025 20:59 Ответить
Кожний день любуюсь міцними рожевощокими поліцаями на новеньких джипах, які гордо несуть свою важку і таку потрібну службу на благо України.
показать весь комментарий
22.12.2025 20:59 Ответить
Я так понимаю, не из окопа любуетесь
показать весь комментарий
22.12.2025 21:30 Ответить
Так точно, товариш сержант.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:32 Ответить
Ой піздішь))))в них печатки нема "не годен)"
показать весь комментарий
22.12.2025 21:02 Ответить
Міноборони планує скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби, - Решетилова

Продовжують вишукувати воїнів серед хворих, бідних ?

Чому не пошукати рекрутів серед яремчансько-микуличинсько- буковельських, трускавецьких та інших "батальйонів", серед прокурорів та іншого чиновництва з "інвалідністю"? Чому не проводити ротацію армії чиновництва, - державних службовців, на фронт, а фронтовиків на їх робочі місця?

Принцип бідні мають захищати господарів землі, надр, лісів, фабрик, заводів, ... став домінуючим.

Суспільство розкололося на тих, хто на фронті і для фронту і "подавляющєго большінства" ухилянтів.

Закон для всіх, але якщо дуже хочеться ухилитися від мобілізації і є для цього гроші, то можна.

Рух добровольців був спаплюжений, відношення до тих хто на фронті як у сталінських штрафбатів...

Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію, - Буданов
В цьому процесі ЗМІ, всякі марафони, зіграли на стороні агресора.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:04 Ответить
насправді основна більшість ухилянтів не там де ти кажеш, а як останні сцикуни по домах сидять і з своїх нір не вилазять.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:14 Ответить
Щось в тебе методичка корява...то "ухилянти" по домах сидять чи по норах?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:28 Ответить
А ти вилазиш?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:28 Ответить
А ти хто такий, щоб судити? Господь Бог?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:37 Ответить
То броньований патріот, у якого серце болить за Неньку
показать весь комментарий
22.12.2025 22:08 Ответить
"Відносно здоровий," це шось нове в ******** медецині!! Так як і відносно живий але здатний!! Шо ви там курете?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:11 Ответить
Головне - деменцію випадково не виключити, щоб військо не забуло, проти кого воює, і не почало наступ на Київ
показать весь комментарий
22.12.2025 21:13 Ответить
"Мы твой позорный недуг, в подвиг превратим!"
показать весь комментарий
22.12.2025 21:36 Ответить
Перша хвороба, яка гарантує призов, це нездатність відкупитись від Зельоних.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:38 Ответить
Ликвидация бедности
показать весь комментарий
22.12.2025 21:40 Ответить
навіть до інвалідного візку можна приварити кулемет і відправити у атаку. Так що все вірно, якщо є голова і пульс - придатний.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:39 Ответить
О, кріпаки закінчуються, а-я-яй
показать весь комментарий
22.12.2025 21:39 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2025 21:50 Ответить
Ничего не понятно, но очень интересно....
показать весь комментарий
22.12.2025 21:53 Ответить
берешь два вказівних палця натягуєшь посмішку бусифікованому. Лікар: 'Придатний, з такою посмішкою та оптимізмом'
показать весь комментарий
22.12.2025 22:03 Ответить
нехай 95% поліції, прокурори, ось ці сбу-ники з розслідувань та інші усілякі чинуші, йдуть на захист - як ні як вони присягу давати та з бюджету годуються
показать весь комментарий
22.12.2025 22:18 Ответить
 
 