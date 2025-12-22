Минобороны планирует сократить перечень болезней, определяющих непригодность к службе, - Решетилова

Министерство обороны Украины подготовило изменения в критерии, определяющие пригодность граждан к службе в ВСУ.

Об этом военный омбудсмен Ольга Решетилова сказала в интервью для "Главкома", информирует Цензор.НЕТ.

Что готовит Минобороны

Решетилова пояснила, что современная система ВЛК не предусматривает глубокой диагностики. По ее словам, если военнообязанный имеет проблемы со здоровьем, о которых он знает, его задача состоит в том, чтобы эти проблемы были зафиксированы в учетных данных.

Фактически во время ВЛК проводится поверхностный осмотр состояния здоровья: если явных признаков заболевания нет, человека признают годным к службе.

Омбудсмен подчеркивает, что определение годности должно осуществляться комплексно, с учетом общего состояния здоровья, а не путем формальной оценки каждого заболевания отдельно.

Она также отмечает, что в условиях войны постоянные нагрузки и стресс способны быстро ухудшить здоровье даже тех людей, которые на момент мобилизации были относительно здоровыми.

Нехватка личного состава в армии

Решетилова пояснила, что действующие требования к состоянию здоровья значительно снижены из-за дефицита личного состава.

"Насколько я знаю, изменения в приказ №402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой они сейчас стадии. Знаю, что департамент здравоохранения Министерства обороны готовил исключение определенных болезней из перечня тех, которые определяют пригодность", - добавила военный омбудсмен.

