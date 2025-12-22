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Міноборони планує скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби, - Решетилова

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Міністерство оборони України підготувало зміни до критеріїв, які визначають придатність громадян до служби у ЗСУ.

Про це військова омбудсменка Ольга Решетилова сказала в інтерв'ю для "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

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Що готує Міноборони

Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Обмудсменка наголошує, що визначення придатності має здійснюватися комплексно, з урахуванням загального стану здоров’я, а не шляхом формальної оцінки кожного захворювання окремо.

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Вона також зауважує, що в умовах війни постійні навантаження та стрес здатні швидко погіршити здоров’я навіть тих людей, які на момент мобілізації були відносно здоровими.

Нестача особового складу в армії

  • Решетилова пояснила, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.

"Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність", - додала військова омбудсменка.

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Автор: 

Міноборони (7934) військовий обов’язок (96) Решетилова Кобилинська Ольга (91) військово-лікарська комісія (266)
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Топ коментарі
+45
Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Ну тоді можно ВЛК відправляти на фронт, лікарів там також дефіцит. Такі "огляди", можуть і ТЦК провести, порахувати, всі руки/ноги на місці чи ні...
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22.12.2025 20:47 Відповісти
+43
*****.
Посмотришь вокруг, куча розовощеких откормленных инвалидов. Особенно среди чиновников, прокуроров, ментов.
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22.12.2025 20:50 Відповісти
+29
По большому счёту это признание, что ВЛК толком не проводится, так, поверхностный осмотр.
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22.12.2025 20:50 Відповісти

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