Міноборони планує скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби, - Решетилова
Міністерство оборони України підготувало зміни до критеріїв, які визначають придатність громадян до служби у ЗСУ.
Про це військова омбудсменка Ольга Решетилова сказала в інтерв'ю для "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.
Що готує Міноборони
Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.
Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.
Обмудсменка наголошує, що визначення придатності має здійснюватися комплексно, з урахуванням загального стану здоров’я, а не шляхом формальної оцінки кожного захворювання окремо.
Вона також зауважує, що в умовах війни постійні навантаження та стрес здатні швидко погіршити здоров’я навіть тих людей, які на момент мобілізації були відносно здоровими.
Нестача особового складу в армії
- Решетилова пояснила, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.
"Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність", - додала військова омбудсменка.
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Ну тоді можно ВЛК відправляти на фронт, лікарів там також дефіцит. Такі "огляди", можуть і ТЦК провести, порахувати, всі руки/ноги на місці чи ні...
Посмотришь вокруг, куча розовощеких откормленных инвалидов. Особенно среди чиновников, прокуроров, ментов.