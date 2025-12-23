Решетилова про зміни до наказу №402: Йдеться не про звуження переліку непридатних, а про посилення вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних

Ідеї змін, які напрацьовувались до наказу №402, мають на меті посилити вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних.

Про це у соцмережі фейсбук написала військова омбудсменка Ольга Решетилова, пояснюючи свою заяву в інтерв'ю для "Главкому", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Перегляд і посилення вимог до стану здоров’я

"Якщо ж уважно почитати інтерв’ю для видання "Главком", то у відповідь на запитання журналістки про те, як можна підняти планку стану здоровʼя новобранців, я сказала, що мені відомо, що в Департаменті охорони здоровʼя МОУ напрацьовувались ідеї змін до наказу №402. І суть цих змін полягає в тому, щоб виключити деякі хвороби з переліку тих, за якими люди сьогодні визнаються придатними. Тобто йдеться не про звуження переліку непридатних, а, навпаки, - про перегляд і посилення вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних або військовослужбовців", - заявила Решетилова.

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Підхід до ВЛК потребує змін

Омбудсменка наголосила, що нинішній підхід до ВЛК потребує зміни.

"Він має враховувати не лише наявність окремої хвороби за статтею з переліку в 402 наказі, а й всю сукупність стану здоров’я людини. Бо, наприклад, військовослужбовець/військовозобовʼязаний може мати три хвороби і за кожною окремо йому напишуть - придатний. А в підсумку, його стан здоров’я не дозволяє виконувати бойові завдання", - зазначила вона.

Решетилова додала, що їй невідомо, на якій стадії зараз перебувають напрацювання змін до наказу №402.

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