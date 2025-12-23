УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10912 відвідувачів онлайн
Новини Обмежено придатні Перегляд рішень ВЛК
7 735 56

Решетилова про зміни до наказу №402: Йдеться не про звуження переліку непридатних, а про посилення вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова

Ідеї змін, які напрацьовувались до наказу №402, мають на меті посилити вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних.

Про це у соцмережі фейсбук написала військова омбудсменка Ольга Решетилова, пояснюючи свою заяву в інтерв'ю для "Главкому", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перегляд і посилення вимог до стану здоров’я

"Якщо ж уважно почитати інтерв’ю для видання "Главком", то у відповідь на запитання журналістки про те, як можна підняти планку стану здоровʼя новобранців, я сказала, що мені відомо, що в Департаменті охорони здоровʼя МОУ напрацьовувались ідеї змін до наказу №402. І суть цих змін полягає в тому, щоб виключити деякі хвороби з переліку тих, за якими люди сьогодні визнаються придатними. Тобто йдеться не про звуження переліку непридатних, а, навпаки, - про перегляд і посилення вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних або військовослужбовців", - заявила Решетилова.

Читайте також: Якщо громадянин до цього часу не оновив облікові дані й не з’явився в ТЦК – він безвідповідальна людина, - Решетилова

Підхід до ВЛК потребує змін 

Омбудсменка наголосила, що нинішній підхід до ВЛК потребує зміни.

"Він має враховувати не лише наявність окремої хвороби за статтею з переліку в 402 наказі, а й всю сукупність стану здоров’я людини. Бо, наприклад, військовослужбовець/військовозобовʼязаний може мати три хвороби і за кожною окремо йому напишуть - придатний. А в підсумку, його стан здоров’я не дозволяє виконувати бойові завдання", - зазначила вона.

Решетилова додала, що їй невідомо, на якій стадії зараз перебувають напрацювання змін до наказу №402.

допис Решетилової

Читайте також: Проблеми з мобілізацією не виправдовують напади на військових ТЦК, - Решетилова

Автор: 

Решетилова Кобилинська Ольга (91) військово-лікарська комісія (266)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Наловили хворих і хотіли війну виграти,а товстоморді чиновники,поліціянти і всі,хто живе за рахунок народу,заброньовані
показати весь коментар
23.12.2025 00:42 Відповісти
+21
Так заявила, що довелось пояснювати. Оце то омбудсвумен, простигосподи
показати весь коментар
23.12.2025 00:46 Відповісти
+13
Еге ж! Мені кажуть "в тебе інфаркт був в 2022ому, а в 23ому, 24ому не було ж? Тоді - годен!" І пофіг на все інше!
показати весь коментар
23.12.2025 00:51 Відповісти

Завантаження...

 
 