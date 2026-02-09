ТСК не имеют права задерживать или удерживать граждан. Это - нарушение Конституции, - Лубинец
Военнослужащие ТЦК и СП не имеют полномочий задерживать или удерживать граждан. Любое ограничение свободы в терцентре без решения суда противоречит Конституции Украины и статье 5 Европейской конвенции по правам человека.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.
О нарушениях ТСК
Лубинец отметил, что в последнее время Офис омбудсмена фиксирует, что работники ТЦК и СП действуют без опознавательных шевронов. Также в 2025 году массово фиксировались случаи, когда работники ТЦК и СП скрывали лица, что делало невозможной идентификацию лиц, причастных к возможным нарушениям прав граждан.
"Мы неоднократно фиксировали, что так называемые "задержания", проверка документов, ограничение свободы происходят исключительно группами оповещения ТЦК и СП без физического присутствия сотрудников национальной полиции. Это является прямым нарушением прав граждан Украины, потому что согласно действующему законодательству, проверять документы должны исключительно органы правопорядка", - отметил он.
Удержание граждан
Кроме того, Лубинец обратил внимание на ненадлежащие условия пребывания лиц в некоторых сборных пунктах ТЦК и СП.
"Мы фиксируем пребывание лиц в помещениях, не приспособленных для длительного пребывания, без надлежащих спальных мест, организованного питания, часто нет элементарных санитарно-гигиенических норм или они не предусмотрены для такого количества лиц, которые там физически находятся", - добавил омбудсмен.
- Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ количество жалоб на ТЦК выросло в 333 раза.
Отаких як ти треба позбавляти громадянства і товарними вагонами з гірки відправляти у твої бажані *****!
Схоже рудий дід ввімкнув турбо режим
Виявляється що тцк хапаючи на вулицях громадян як бродячих собак і позбавляючи їх свободи виходять за межі повноважень вчиняють посадовий злочин? Не говорячи вже про такі дрібниці як хабарі $ за відмазку, психологічний тиск, катування, а іноді і вбивства військовозобов'язаних?
Ай-яй-яй, а про це ніхто в країні не знає - ні громадяни, ні політики, ні преса, ні поліція, ні судова система. Такий собі секрет полішинеля.
Так а що ж робить з цим ОЗГ? Невже у буцигарню? Цілком можливий сценарій. Але після того як попруть Зе. Повісять всі воєнні злочини проти цивільного населення на цих камуфльованих придурків в фуражках, які бездумно виконують накази начальства.
Він https://reyestr.court.gov.ua/Review/133634716 вирвав у неї сумку з телефоном Samsung, речами та пенсійним посвідченням, яке сплутав з паспортом РФ.
На суді чоловік сказав, що йому здалося, наче жінка проросійських поглядів і вирішив таким чином її провчити.
починай з фронту, поїдь і подивись на наших хлопців. Можливо порадиш, як їх можна замінити, чи може сам відчуєш, що треба своїх діток та жінку захищати