ТСК не имеют права задерживать или удерживать граждан. Это - нарушение Конституции, - Лубинец

Военнослужащие ТЦК и СП не имеют полномочий задерживать или удерживать граждан. Любое ограничение свободы в терцентре без решения суда противоречит Конституции Украины и статье 5 Европейской конвенции по правам человека.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.

О нарушениях ТСК

Лубинец отметил, что в последнее время Офис омбудсмена фиксирует, что работники ТЦК и СП действуют без опознавательных шевронов. Также в 2025 году массово фиксировались случаи, когда работники ТЦК и СП скрывали лица, что делало невозможной идентификацию лиц, причастных к возможным нарушениям прав граждан.

"Мы неоднократно фиксировали, что так называемые "задержания", проверка документов, ограничение свободы происходят исключительно группами оповещения ТЦК и СП без физического присутствия сотрудников национальной полиции. Это является прямым нарушением прав граждан Украины, потому что согласно действующему законодательству, проверять документы должны исключительно органы правопорядка", - отметил он.

Удержание граждан

Кроме того, Лубинец обратил внимание на ненадлежащие условия пребывания лиц в некоторых сборных пунктах ТЦК и СП.

"Мы фиксируем пребывание лиц в помещениях, не приспособленных для длительного пребывания, без надлежащих спальных мест, организованного питания, часто нет элементарных санитарно-гигиенических норм или они не предусмотрены для такого количества лиц, которые там физически находятся", - добавил омбудсмен.

