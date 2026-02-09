РУС
Новости
5 864 91

ТСК не имеют права задерживать или удерживать граждан. Это - нарушение Конституции, - Лубинец

тецекашники проводят мероприятия оповещения

Военнослужащие ТЦК и СП не имеют полномочий задерживать или удерживать граждан. Любое ограничение свободы в терцентре без решения суда противоречит Конституции Украины и статье 5 Европейской конвенции по правам человека.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания ВСК, передает Цензор.НЕТ.

О нарушениях ТСК

Лубинец отметил, что в последнее время Офис омбудсмена фиксирует, что работники ТЦК и СП действуют без опознавательных шевронов. Также в 2025 году массово фиксировались случаи, когда работники ТЦК и СП скрывали лица, что делало невозможной идентификацию лиц, причастных к возможным нарушениям прав граждан.

"Мы неоднократно фиксировали, что так называемые "задержания", проверка документов, ограничение свободы происходят исключительно группами оповещения ТЦК и СП без физического присутствия сотрудников национальной полиции. Это является прямым нарушением прав граждан Украины, потому что согласно действующему законодательству, проверять документы должны исключительно органы правопорядка", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец заявил о многочисленных нарушениях во время ВВК: поступило более 1700 жалоб за год

Удержание граждан

Кроме того, Лубинец обратил внимание на ненадлежащие условия пребывания лиц в некоторых сборных пунктах ТЦК и СП.

"Мы фиксируем пребывание лиц в помещениях, не приспособленных для длительного пребывания, без надлежащих спальных мест, организованного питания, часто нет элементарных санитарно-гигиенических норм или они не предусмотрены для такого количества лиц, которые там физически находятся", - добавил омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны трое военнослужащих ТЦК, подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Днепропетровской области, - Нацполиция

Автор: 

мобилизация (3016) Лубинец Дмитрий (538) ТЦК (921)
Топ комментарии
+20
Да ты шо? И что ты сделал для пресечения этих преступлений?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:23 Ответить
+18
ЦІ що? А що взагалі Зельоні роблять в рамках Конституції? Зеленскій навіть передвиборчу компанію почав з порушення закону.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:24 Ответить
+16
То що, виходить, що людолови - то таки звичайні злочинці? Та не може такого бути, це напевно згенероване через ШІ ІПСО, а в Лубінця просто акаунт зламали!
показать весь комментарий
09.02.2026 17:32 Ответить
Да ты шо? И что ты сделал для пресечения этих преступлений?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:23 Ответить
Бодікамери купили...на папері.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:28 Ответить
Ти як завжди проти поповнення бригад на фронті. Як і Зеленьський. " Пускай хто там вжє ваюють, пусть і дальшє ваюють, їм нравіца, а наш іліктарат ніззя мабілізовівать.."
показать весь комментарий
09.02.2026 18:20 Ответить
Как там в Гишпанях? Тёпленько? Не стреляют?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:42 Ответить
Прикинь. І, навіть, світло є.и Можна воювати скільки завгодно...
показать весь комментарий
09.02.2026 19:10 Ответить
Нах йди,гавно.
показать весь комментарий
10.02.2026 00:14 Ответить
А пан не підкаже яким чином витягти з під спідниць ухилянтську сволоту і змусити виконувати чинне законодавство і захищати батьківщину??? Влада не працює в цьому напрямку взагалі, хоча при ******** технологіях можна знайти все і всіх, немає політичного рішення! Заблокуйте рахунки, позбавте прав на водіння і володіння авто, я не згадую про білінг телефонів та інше, тут або вистоїмо, або помремо...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:03 Ответить
А може в кандали всіх холопів, тавро на лобі і тримати в кошарах як баранів, доки не прийде черга віддати борг Вітчізні за якогось прокурорського синка?
показать весь комментарий
10.02.2026 00:01 Ответить
А ти видно замість прокурорського синка виїхав до Польщі і хворієш на патріотизм, куди тікатимеш коли рашка посуне на Польщу і країни Балтії? Варто задуматися, лишилося пару років!
показать весь комментарий
10.02.2026 17:57 Ответить
Йди-виконуй. Чого сидиш?
показать весь комментарий
10.02.2026 00:15 Ответить
А чому всі ростролі проти мобілізації в Україні? Ви ж всіх вже " пабєділі"?
показать весь комментарий
10.02.2026 00:37 Ответить
Я виконав, в мене немає проблем із законом, і син мій не під спідницею, а під Мирноградом, в холодному бліндажі!
показать весь комментарий
10.02.2026 18:00 Ответить
У меня нет машины, счета и так заблокированы а по мобильному я не с кем не общаюсь. Ну найди меня курва.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:57 Ответить
Так що тебе шукати, ваш костромський " участковий" і так знає, що ти всю зиму у Маньки- облігації на печі сидиш і її мобілкою користуєшся щоб строчити
показать весь комментарий
10.02.2026 10:51 Ответить
Ти звичайна мерзота,не краща за кацапа, просто мудило і сцикун, тобі не місце в Україні, твій дім - параша!
Отаких як ти треба позбавляти громадянства і товарними вагонами з гірки відправляти у твої бажані *****!
показать весь комментарий
10.02.2026 17:52 Ответить
Если Лубинец выпускает на работу тцкашников, то значит они могут задерживать и удерживать!!!
показать весь комментарий
09.02.2026 17:24 Ответить
Це конституція написана на Кучминому коліні і прийнята серед ночі, тому що депутатів тупо не випускали з ВР поки вони її не підпишуть. Результати доводиться ковтати вже тридцять років.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:24 Ответить
Ну тоді і виконувати її не потрібно. Нікому.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:07 Ответить
ЦІ що? А що взагалі Зельоні роблять в рамках Конституції? Зеленскій навіть передвиборчу компанію почав з порушення закону.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:24 Ответить
Ну так на паузі ж.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:26 Ответить
так конституція ж давним-давно на паузі! чувак явно, а ні відосиків не дивиться, а ні тєлємарахфету!
показать весь комментарий
09.02.2026 17:26 Ответить
А лубінець не хоче показати приклад та піти на фронт як наприклад Ляшко, покійний Барна, Луценко та багато інших політиків та чиновників?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:27 Ответить
ВСЕ ШО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЦЬОГО ДФІЯЧА - Д. Лубінець був одним із 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституційний суд України скасував статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:36 Ответить
Грицько Добрий , а на шо тобі як приклад Ляшко, покійний Барна, Луценко та багато інших політиків та чиновників? Напиши - показати приклад та піти на фронт як..... Грицько Добрий, Старый зольдат.....ну Грицько Злий .... думаю це ти сам собі лайки мастириш, а це вже клініка
показать весь комментарий
09.02.2026 17:55 Ответить
Дімон, Лубінець, ти спочатку розтулмачь отім людям зміст ст. 65 Конституції України, та домогись від них щоб оті люди виконували її вимоги, а уж потім переходь до ст. 5 Європейської конвенції з прав людини. та почни з таких типу людей як орденоносці кошевой з пікаловим, різними ласточкіними та юрчиками тощо.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:27 Ответить
Старий ухилянт, а ти з усією своєю родиною виконуєш ст. 65 Конституції України? Бо шось дзяволиш тут на форумі 24/7. Чи це ти на роботі?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:50 Ответить
Так слимачок, так, виконуємо. На відміну від тебе та тобі подібних. І шоб ти, отам, під спідницею матусі або бабусі, у цьоме не мав жодних сумнівів.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:12 Ответить
Там кроме 65-й есть и другие. Давай про обязанности государства поговорим.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:54 Ответить
Теж саме тільки українською, бо я свинособачу не розумію, особливо як шо її використовують слимаки та хробаки.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:23 Ответить
А, може, треба виконувати всі статті з самого початку, а не з 65-ї починати?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:13 Ответить
якшо робити в рамках Конституції, то зелену команду треба на стадіон - де вони почали, там вони мають і закінчити.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:29 Ответить
На струнах від роялю.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:37 Ответить
Який стадіон на ЛБЗ?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:41 Ответить
ну так ментозаври будуть затримувати та утримувати громадян! що це змінить?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:31 Ответить
То что они при определённых обстоятельствах могут, а опг в балаклавах нет.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:55 Ответить
Бубачка крав гроші з митниці, лубинець нарешті прозрів - співпадіння? Не думаю
Схоже рудий дід ввімкнув турбо режим
показать весь комментарий
09.02.2026 17:31 Ответить
Якщо по Конституціі то Лубінець сам повинен піти до ТЦК,мобілізуватись і поїхати на фронт.Бо це його конституційний обов"язок - захищати Батьківщину коли напав ворог.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:31 Ответить
То що, виходить, що людолови - то таки звичайні злочинці? Та не може такого бути, це напевно згенероване через ШІ ІПСО, а в Лубінця просто акаунт зламали!
показать весь комментарий
09.02.2026 17:32 Ответить
взагалі цією країною ніхто не займається. все пустили на самотік, кожен робить що хоче і нічого не боїться
показать весь комментарий
09.02.2026 17:35 Ответить
Саме так. Кожжному угрупуванню нарізали ділянки для харчування і мзди навер та двушек на мацкву
показать весь комментарий
09.02.2026 18:28 Ответить
Ні, все там жорстко контролюється. Не виконаєш план або бусифікуєш не того, що треба - миттю сам в окопах опинишся.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:15 Ответить
Скажіть це особисто тцк пан лубінець
показать весь комментарий
09.02.2026 17:35 Ответить
Шо, і киздити громадян не мають права?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:35 Ответить
Ты не поверишь...
показать весь комментарий
09.02.2026 17:41 Ответить
А хто ж тоді їм віддасть чесно зароблене?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:43 Ответить
Конституція на паузі, головне триматися.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:37 Ответить
Цікаво, а хто ж має право відловлювати ухилянтів і доправляти їх до війська? Поліція? А вони вже отримали відповідний наказ? А за такою логікою і військовослужбовців на фронті ніхто не має права утримувати силою. То що, багнети в землю і розбігаємося? Чомусь завжди думав, що розумні люди спочатку знаходять розумне, дієве і законне рішення для вирішення проблеми, хай навіть і жорстке. А потім вже ламають застарілі практики. Але у нас все навпаки: спочатку все зламають, а потім намагаються тулити окремі уламки в щось, що хоч трохи працюватиме. Ми вже згаяли час на мобілізацію, а зараз сердобольні хочуть паралізувати її повністю.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:40 Ответить
А ти дай відповідь на просте питання: яка єфнктивність цього методу? 0.0 відсотка навіть у кацапів такого немає там ідуть виключно за гроші, насильно мобілізований воювати не буде ефективно, тим більше 50 + і хворі , які з них вояки? А ти шановний з якого окопу пишеш?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:46 Ответить
У 2014 в моєму підрозділі воював один мобілізований чолов'яга. За мої майданні погляди він мене ненавидів настільки, що я навіть очікував від нього кулю в спину при першій нагоді. В 2015 ми всі були демобілізовані а десь через рік я дізнався, що він добровільно мобілізувався до війська. Невдовзі під час патріотичного заходу в м.Дніпро я зустрів його в колоні захисників з українським прапором в руках. Його світогляд змінився кардинально. Ось так бітіє визначає свідомість. Світогляд людини дуже часто визначає її оточення, тому в оточенні вмотивованих воїнів колись переконаний ухилянт здатний стати повноцінною людиною.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:58 Ответить
Виходить тцк це ворожа напівбандитська організація яка діє всередині країни порушує конституцію і права громадянин? Так я розумію?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:44 Ответить
А Лубінець - св'ятий і не грішимий.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:52 Ответить
Ну тоді нехайлубінець ****** в ТЦК і займається мобілізацією.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:46 Ответить
Чого образився, тцкун? Шо, Лубінець шматок хліба з маслом з ікоркою відбирає?
показать весь комментарий
09.02.2026 18:09 Ответить
Як ти здогадався, семимісячний ти наш?
показать весь комментарий
11.02.2026 17:20 Ответить
Ну якщо діяти згідно конституції то повинні всі ( в тому числі і поліція, депутати, прокурори, адвокати) піти в тцк і йти на фронт, так?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:48 Ответить
Лубінець і ЗЕленський хай себе мобілізують,або виконують роль ТЦК.ЗЕбіл уникнув в свій час написання Закону про мобілізацію.Якби ТЦКашники ,навіть,такими методами не мобілізовували то взагалі воювати не було б кому.Рекрутингові компанії виконують план на 10%.Виходить ТЦКашник вручив повістку і жди або шукай вітра в полі.Тому омбудсмен сядь з з бригадою і покатайся,мобілізуй кого -небудь,пи...діти не ящики ворочати.Закінчились ті патріоти хто йшов добровільно,решта під юбками сидить,бронь клянчать,довідки купляють,курити кинули щоб сусіди не почули і не здали
показать весь комментарий
09.02.2026 17:50 Ответить
а вот если подумать, то есть воевать кому, что нет то какая разница если все равно всем этим управляет голобородько? Вот не пробовали просто подумать?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:59 Ответить
все нормально.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:17 Ответить
Ути боземой какой розовый пони. Ай яй яй. Какие тэцека плохие оказывается. А царь то и не знал! Наконец-то благодаря придворному лубинцю хоть узнаеть.
показать весь комментарий
09.02.2026 17:51 Ответить
Порушення Конституції!!! - хі-хі)))
показать весь комментарий
09.02.2026 17:56 Ответить
Говнодрил настоящий ЗЕЛНСКИЙ(ЖИДЯРА КЛОУН РОЯЛЬНЫЙ) устроивший с ТИТУШКАМИ!!!БЕСПРИДЕЛ!!!
показать весь комментарий
09.02.2026 18:01 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2026 18:01 Ответить
Пропупустив: "зняли з поїзда і в нацгвардію!"
показать весь комментарий
09.02.2026 18:38 Ответить
Театральне шоу для імбецилів триває.

Виявляється що тцк хапаючи на вулицях громадян як бродячих собак і позбавляючи їх свободи виходять за межі повноважень вчиняють посадовий злочин? Не говорячи вже про такі дрібниці як хабарі $ за відмазку, психологічний тиск, катування, а іноді і вбивства військовозобов'язаних?

Ай-яй-яй, а про це ніхто в країні не знає - ні громадяни, ні політики, ні преса, ні поліція, ні судова система. Такий собі секрет полішинеля.

Так а що ж робить з цим ОЗГ? Невже у буцигарню? Цілком можливий сценарій. Але після того як попруть Зе. Повісять всі воєнні злочини проти цивільного населення на цих камуфльованих придурків в фуражках, які бездумно виконують накази начальства.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:03 Ответить
Критикуя, пропонуй
показать весь комментарий
09.02.2026 18:03 Ответить
Все давно запропоновоно і прийнято Радою. Потрібно діяти по закону і беде вам щастя.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:14 Ответить
Біде!
показать весь комментарий
09.02.2026 20:59 Ответить
Бабки. Хотя бы попробовать. Федоров сказал что 2 миллиона в розыске. На самом деле просто еще не все получили автоматические повестки и потому многие в розыск не попали. Так что потенциально это 5 миллионов человек. 10 тысяч в месяц - и ты получаешь отсрочку. 50 миллиардов гривен в месяц. Если на фронте на передке 100 тысяч человек то это позволит платить каждому по 500 тысяч гривен только из этих денег. Я думаю что на такие деньги сюда переедет половина мужского населения Колумбии.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:27 Ответить
Про конституцию начали вспоминать )) По приметам это к выборам и большим разборкам с поиском и назначением виноватых. Верхи отмазываются не конституционно, закона нет. Ай яй. Кто ж это все наделал? А ну покажите нам этих нигадяев.) Нигадяи пока ещё ездят в бусиках и прессуют прохожих толпой и в силу своего скудоумия пока ещё ни о чем не догадываться. То что это все незаконно и плохо это им расскажут потом, когда они сделают грязное дело и их спишут в утиль)) как же все предсказуемо в этой системе.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:10 Ответить
Схема старая и проверенная. Ее еще Коба юзал
показать весь комментарий
09.02.2026 18:40 Ответить
Зелений хер шось висрав і сам не зрозумів що.....
показать весь комментарий
09.02.2026 18:17 Ответить
Працівник ТЦК пограбував пенсіонерку і отримав 7 років в'язниці.

Він https://reyestr.court.gov.ua/Review/133634716 вирвав у неї сумку з телефоном Samsung, речами та пенсійним посвідченням, яке сплутав з паспортом РФ.

На суді чоловік сказав, що йому здалося, наче жінка проросійських поглядів і вирішив таким чином її провчити.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:35 Ответить
"Згідно останніх поправок до Розкладу хвороб, які сформулювали критерії придатності до військової служби, легка розумова відсталість тепер не є перешкодою для служби. Оновлена стаття 19 вказує, що з 4 травня особи з таким діагнозом визнаються придатними для роботи в підрозділах забезпечення, ТЦК, СП, ВВНЗ, а також в навчальних центрах і медичних установах"
показать весь комментарий
09.02.2026 18:45 Ответить
Тут особливо подобається "а також в навчальних центрах і медичних установах". В якій ще країні людей навчають і лікують дебіли? До такого, навіть, дурнуватий куйло не додумався...
показать весь комментарий
09.02.2026 19:22 Ответить
Верховний провалив мобілізацію і зробив деморалізацію!
показать весь комментарий
09.02.2026 18:59 Ответить
Ой..через два роки почнуть кримінальні справи..алеж нікого не знайдуть, тому шо...."самі придумайте ,чому)))"
показать весь комментарий
09.02.2026 19:03 Ответить
А П...ти НОГАМИ,РУКАМИ ???
показать весь комментарий
09.02.2026 19:42 Ответить
Ну, якщо ти так просиш...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:00 Ответить
ТЦК ТИТУШКИ В ИСПОЛНЕНИИ ИИ
показать весь комментарий
09.02.2026 19:43 Ответить
Голос спраглого в пустелі...
показать весь комментарий
09.02.2026 19:59 Ответить
Лубінець - наш слоняра!
показать весь комментарий
09.02.2026 20:19 Ответить
*********,
починай з фронту, поїдь і подивись на наших хлопців. Можливо порадиш, як їх можна замінити, чи може сам відчуєш, що треба своїх діток та жінку захищати
показать весь комментарий
09.02.2026 21:07 Ответить
тогда пусть лубинец САМ бегает за ухилянтами и набирает пополнение в ЗСУ! хорошо "устроился": сидеть в тылу и следить за "правами" ухилянтов, которые ПЛЮЮТ с большой колокольни на ЗАКОНЫ этой страны и свои ОБЯЗАННОСТИ!
показать весь комментарий
09.02.2026 21:56 Ответить
Так це давно всім притомним і свідомим громадянам зрозуміло було. Дивно, що про це тільки зараз почали говорити…
показать весь комментарий
09.02.2026 22:59 Ответить
 
 