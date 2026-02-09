Смертельне побиття чоловіка у Дніпрі: двом військовим ТЦК обрали запобіжні заходи

Підозрювані у смертельному побитті працівники ТЦК
Фото: Суспільне Дніпро

Суд Дніпра обрав запобіжні заходи двом із трьох військовим ТЦК та СП, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного дніпрянина 6 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Які запобіжні заходи

  • Одного з підозрюваних суд відправив до СІЗО без права внесення застави. По другому — оголосили перерву до 10 лютого. Щодо третього фігуранта, то йому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави.

Побиття до смерті чоловіка

Як зазначив прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Микола Ковбаса, за версією одного із учасників групи оповіщення, працівники ТЦК побачили побитого Олега Лесіна та вирішили йому допомогти, а саме відвезти його до військово-лікарської комісії (ВЛК) Дніпропетровської області, оскільки вона начебто працює цілодобово.

"Від місця, де вони побачили потерпілого до найближчої лікарні — пів кілометра. Натомість працівники ТЦК вирішили його відвезти на відстань майже трьох кілометрів. Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці, видно, що вони під'їхали до лікарні приблизно о 22:42, об 0:03 представник ТЦК подзвонив на лінію 102 та лінію 103 для виклику допомоги. Черговий ВЛК намагався привести потерпілого до тями, але він виявив у нього відсутність пульсу", - розповів прокурор.

За словами адвоката Дениса Хрипунова, обвинувачення спирається на допит поліцейського, який не запобіг ймовірному побиттю

"Доказів жодних — немає. Відеозапису з бодікамер поліцейського — немає, судово-медичної експертизи немає", - додав він.

Що відомо про смерть чоловіка від побиття військовими ТЦК у Дніпрі

  • 7 лютого правоохоронці затримали трьох військовослужбовців ТЦК у Дніпропетровській області, яких підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, що призвели до його смерті.
  • Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.
  • За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови. Поліцейські оглянули місце події та вилучили речові докази й транспортний засіб зі слідами крові потерпілого.

+25
Та невже? І хто це зробив? Мосфільм?
09.02.2026 21:31 Відповісти
От коли буде вирок, тоді і подивимось. Нехай танцюють ламбаду в душі з смотрящим.
09.02.2026 21:27 Відповісти
Цілеспрямована дискредитація Української Армії.
09.02.2026 21:28 Відповісти
Та невже? І хто це зробив? Мосфільм?
09.02.2026 21:31 Відповісти
А хто в нас все робить?
09.02.2026 21:35 Відповісти
Ші, іпсо , фейки...чекаємо від цкунів інших словотворень
09.02.2026 22:12 Відповісти
Та да. Чувак цілеспрямовано вмер, щоб дискредитувати ТЦК і СП. (Українська Армія тут ні до чого)
09.02.2026 21:38 Відповісти
Чувака цілеспрямовано вбили.
09.02.2026 21:39 Відповісти
Значить ТЦК працює на ФСБ?
09.02.2026 21:42 Відповісти
Завербували в телеграмі, агент фсб. Якщо добре пошукають- то знайдуть в кармані телефон з перепискою про злючі наміри.
09.02.2026 21:43 Відповісти
Тоді виходить що тцк це створене владою росії спеціально, щоб дискредитувати зсу, стільки порушень на конституції і скільки скарг на них мабуть немає в жодній організації.
09.02.2026 21:56 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що зараз в Україні російська влада.
09.02.2026 22:03 Відповісти
А какая? Кого не возьми при владе - кацапское гражданство, бизнес с кацапами( напрямую или через посредников), главнокомандующий-кацап с родичами живущими в кацапстане, "двушечки" на москву. Это так, навскидку.
09.02.2026 22:12 Відповісти
Хочеш здивую? Найбільш проросійська влада була при Януковичі (Азаров премьер міністр був родом прямісінько з калуги і балакав виключно російською української не знав взагалі і ніяких обурень на рахунок цього в народу не було) а зараз типо українська влада але шкоди державі зсу народу завдають таку наче як ворог засів у владі, справжнісінький.
09.02.2026 22:15 Відповісти
В Україна зараз російська влада. Тільки геть хворі та відірвані від реальності "люди" цього не бачать та не розуміють.
09.02.2026 22:31 Відповісти
Це карма
10.02.2026 06:12 Відповісти
Ти гроші міндіча вже роздилив з володимиром александровичем?
10.02.2026 06:08 Відповісти
Ці гроші є невід'ємною частиною Міндічя, тому розділити ці гроші це все одно, що розділити Міндічя.
11.02.2026 10:48 Відповісти
Загиблі Герої? Це цікаво тільки військовим. Пересічному читачу Цензора більш цікаво читати про таких я він- кому не пощастило, хто сидить чотири роки в квартирі, наче у в'язниці, а хто, навпаки, вдало переплив через Тису або ж зміг перебратися до майже рідного придністров'я...
09.02.2026 21:46 Відповісти
перемога України буде коли позбудемось псевдопровідників
10.02.2026 04:12 Відповісти
https://poltava.to/news/84944/ Ось тут
09.02.2026 21:47 Відповісти
А ви як вижили?
09.02.2026 21:41 Відповісти
Ти дурень, чи прикидаєшся? А може просто кацапськиф бот, який мріє, щоб у нас в тилу були заворушення? Тобі нормально, коли гинуть не лише бусифіковані, а й працівники ТЦК, в тому числі і ті, хто пройшов фронт? І гинуть українські громадяни, а не кацапи. Як блін до вас не дійде, що підходи треба міняти, і у першу чергу дотримуватися законодавства, у якому весь алгоритм мобілізації чітко прописаний.
09.02.2026 21:42 Відповісти
працівники ТЦК побачили побитого Олега Лесіна та вирішили йому допомогти....

конкретно цих ТЦКашників на фронт в маршевий батальон !!!
за ідіотизм та профнепридатність по рекрутингу

.
09.02.2026 21:48 Відповісти
От і я про це. До речі, рукоприкладством як правило займаються ті, хто на передку не був.
09.02.2026 21:50 Відповісти
сорокдругий, а ти само з під кого вилізло, опудало?
09.02.2026 23:05 Відповісти
Що цікаво, всі ці "таварісчі палітруки", які топлять за такі методи мобілізації, розказують, що вони воюють проти страшного тоталітарного мордору, але при цьому мріють в себе в країні побудувати точно такий же. Як це в них поєднується і навіщо тоді взагалі воювати, не зрозуміло...
09.02.2026 21:50 Відповісти
Мовчи вже хоч про свободу...
09.02.2026 21:45 Відповісти
з Бастилії пишеш ?
Вольтер Дідровіч.... моя

.
09.02.2026 22:22 Відповісти
його вбили, а не він сам впав
09.02.2026 22:03 Відповісти
Це злочин, ніхто не має права бити.
09.02.2026 22:39 Відповісти
До речі, пишуть що той дніпрянин був поліцейським на пенсії.
09.02.2026 21:37 Відповісти
09.02.2026 21:42 Відповісти
та хоч д'Артаньяном !!!
якщо ухилянт і чиниш спротив, то можеш достроково скінчити служби навіть не почавши її.

.
09.02.2026 21:42 Відповісти
Тут ще питання що він їм там казав. Мене через місяць як списали поліція зупинила, так я такого їм нарозказував, дивуюся як мене самого не пристрелили.
09.02.2026 22:00 Відповісти
Ясно. За криве слово варто вбивати людину? Це ж ніби не зона з понятіями? Чи як?
09.02.2026 22:02 Відповісти
Та дивлячись за яке. Я просто запитав у поліцейських якого х... вони 24.02.22, коли я, медик за освітою прийняв свій перший бій, вони, навчені поводженню зі зброєю, молоді й здорові, здриснули разом із сім'ями аж у Львів.
А побратиму моєму, він зараз в ТЦК- осколками весь нашпигований, мужик заявив ;Всьо равно скора наши прідут, всем вам, бандеравцам смєрть;. Ну він і висадив йому всі пердні зуби прикладом. Зараз тягають.
09.02.2026 22:13 Відповісти
Що означає "дивлячись за яке"? Якщо ти йдеш працювати з людьми, то маєш бути готовим до будь-якого відношення і до будь-яких слів на свою адресу, і реагувати тільки законними способами. Не можеш - значить, ця робота не для тебе, іди на ферму бичкам хвости крутити. Щоб не довелось потім скиглити, коли тобі встромлять ножа в пузо у відповідь на неадекватність.
09.02.2026 22:24 Відповісти
Ніколи не мав жодного відношення до поліції. Ну, хіба що штрафи за перевищення швидкості вони мені ******* виписувати.
09.02.2026 23:16 Відповісти
Якщо вам подобались лекції професора Широбокова, то вам можна дещо пробачити. )
09.02.2026 22:33 Відповісти
А вони не люди? Не громадяни?
09.02.2026 22:01 Відповісти
Громадяни на фронті !

в тилу - житєлі

.
09.02.2026 22:24 Відповісти
То виходитьдепутати,чиновники,поліція - то взагалі " шершні" в вулику " Україна"...
09.02.2026 22:56 Відповісти
Громадяни на фронті !
в тилу - житєлі

Ух ти)) тцкун намагається филосовствувати

"Ви мислитель? Як ваше прізвище, мислитель? Спіноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелій?" ©
09.02.2026 23:00 Відповісти
Ото так, допомагай побитим, рятуй, вези до тцк на влк...
09.02.2026 21:50 Відповісти
Так. Роби добро ще й винним будеш...
09.02.2026 21:52 Відповісти
Якщо комусь 45 років і вище , то таким старпердунам в війську взагалі нема , чого робити.
09.02.2026 22:18 Відповісти
У всіх нормальних країнах світу найбільш боєздатні це 18..22 роки, яка задумка в бусифікації 30+, 50+ і хворих? Мабуть тільки в голові сирка або Кокоса сидить..
09.02.2026 22:21 Відповісти
Навряд хоч хтось із бандитів зеленського планує після війни займатись пенсіями українців.
09.02.2026 22:35 Відповісти
Так при владі залишиться те ж саме олігархічне кодло.
09.02.2026 22:40 Відповісти
Вони ними займаються з 19 року...а тупі барани портрети нелоха бісером вишивають...але вже без пенсій,після підняття трудового стажу .....
10.02.2026 06:11 Відповісти
Ну то я зелену владу дуже й дуже надурив. Аби не війна- мені ще пахати й пахати.
10.02.2026 06:15 Відповісти
Задумка така що стараннями старих пердунів покоління 18-22 саме малочисельне з дорослих якщо нарізати по 5 років - чоловіків менше 800000. Якби тільки їх призивати то війна б вже закінчилася провалом. Яку країну побудував таку і отримаєш.
10.02.2026 06:26 Відповісти
А де заява надпотужного Гаранта Конституції..?!
Чи це вже норма ловити та вби&ати Громадян України..?!
Така вона -" країна мрії".?!!
09.02.2026 22:54 Відповісти
бачили що обирали, то їжте !
хай вам очі повилазять !
щоб на наступних виборах бюлетеня не побачили !

Україні потрібен Гетьман !

.
09.02.2026 23:41 Відповісти
Сам де воюєш, кіборг?
09.02.2026 23:06 Відповісти
Мерой пресечения для подобных мразей должно быть отсечение, отсечения всего что только можно им отсечь..
10.02.2026 07:33 Відповісти
Сподіваюсь поліцай якій був присутнім вже сидить в кпз,чи ето другоє?
10.02.2026 08:25 Відповісти
Тільки двом?...,в решта хто не запобіг злочину,хто не повідомив про злочин,з чиєї мовчазної згоди злочин відбувся,так чи інакше всі злочинці.Але я забув... - це ж Україна,злочинців відмазують,невинних саджають...тварюки!
10.02.2026 10:37 Відповісти
 
 