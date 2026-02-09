Смертельне побиття чоловіка у Дніпрі: двом військовим ТЦК обрали запобіжні заходи
Суд Дніпра обрав запобіжні заходи двом із трьох військовим ТЦК та СП, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного дніпрянина 6 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Які запобіжні заходи
- Одного з підозрюваних суд відправив до СІЗО без права внесення застави. По другому — оголосили перерву до 10 лютого. Щодо третього фігуранта, то йому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави.
Побиття до смерті чоловіка
Як зазначив прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Микола Ковбаса, за версією одного із учасників групи оповіщення, працівники ТЦК побачили побитого Олега Лесіна та вирішили йому допомогти, а саме відвезти його до військово-лікарської комісії (ВЛК) Дніпропетровської області, оскільки вона начебто працює цілодобово.
"Від місця, де вони побачили потерпілого до найближчої лікарні — пів кілометра. Натомість працівники ТЦК вирішили його відвезти на відстань майже трьох кілометрів. Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці, видно, що вони під'їхали до лікарні приблизно о 22:42, об 0:03 представник ТЦК подзвонив на лінію 102 та лінію 103 для виклику допомоги. Черговий ВЛК намагався привести потерпілого до тями, але він виявив у нього відсутність пульсу", - розповів прокурор.
За словами адвоката Дениса Хрипунова, обвинувачення спирається на допит поліцейського, який не запобіг ймовірному побиттю
"Доказів жодних — немає. Відеозапису з бодікамер поліцейського — немає, судово-медичної експертизи немає", - додав він.
Що відомо про смерть чоловіка від побиття військовими ТЦК у Дніпрі
- 7 лютого правоохоронці затримали трьох військовослужбовців ТЦК у Дніпропетровській області, яких підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, що призвели до його смерті.
- Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.
- За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови. Поліцейські оглянули місце події та вилучили речові докази й транспортний засіб зі слідами крові потерпілого.
конкретно цих ТЦКашників на фронт в маршевий батальон !!!
за ідіотизм та профнепридатність по рекрутингу
Вольтер Дідровіч.... моя
якщо ухилянт і чиниш спротив, то можеш достроково скінчити служби навіть не почавши її.
А побратиму моєму, він зараз в ТЦК- осколками весь нашпигований, мужик заявив ;Всьо равно скора наши прідут, всем вам, бандеравцам смєрть;. Ну він і висадив йому всі пердні зуби прикладом. Зараз тягають.
в тилу - житєлі
Ух ти)) тцкун намагається филосовствувати
"Ви мислитель? Як ваше прізвище, мислитель? Спіноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелій?" ©
Чи це вже норма ловити та вби&ати Громадян України..?!
Така вона -" країна мрії".?!!
хай вам очі повилазять !
щоб на наступних виборах бюлетеня не побачили !
Україні потрібен Гетьман !
