Смертельне побиття чоловіка у Дніпрі: двом військовим ТЦК обрали запобіжні заходи

Суд Дніпра обрав запобіжні заходи двом із трьох військовим ТЦК та СП, яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного дніпрянина 6 лютого.

Які запобіжні заходи

Одного з підозрюваних суд відправив до СІЗО без права внесення застави. По другому — оголосили перерву до 10 лютого. Щодо третього фігуранта, то йому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави.

Побиття до смерті чоловіка

Як зазначив прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Микола Ковбаса, за версією одного із учасників групи оповіщення, працівники ТЦК побачили побитого Олега Лесіна та вирішили йому допомогти, а саме відвезти його до військово-лікарської комісії (ВЛК) Дніпропетровської області, оскільки вона начебто працює цілодобово.

"Від місця, де вони побачили потерпілого до найближчої лікарні — пів кілометра. Натомість працівники ТЦК вирішили його відвезти на відстань майже трьох кілометрів. Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці, видно, що вони під'їхали до лікарні приблизно о 22:42, об 0:03 представник ТЦК подзвонив на лінію 102 та лінію 103 для виклику допомоги. Черговий ВЛК намагався привести потерпілого до тями, але він виявив у нього відсутність пульсу", - розповів прокурор.

За словами адвоката Дениса Хрипунова, обвинувачення спирається на допит поліцейського, який не запобіг ймовірному побиттю

"Доказів жодних — немає. Відеозапису з бодікамер поліцейського — немає, судово-медичної експертизи немає", - додав він.

Що відомо про смерть чоловіка від побиття військовими ТЦК у Дніпрі

7 лютого правоохоронці затримали трьох військовослужбовців ТЦК у Дніпропетровській області, яких підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень місцевому жителю, що призвели до його смерті.

Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

За попередніми результатами експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок травми голови. Поліцейські оглянули місце події та вилучили речові докази й транспортний засіб зі слідами крові потерпілого.

